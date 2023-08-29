https://ria.ru/20230829/minirovanie-1892986478.html
В Дагестане задержали юношу за "минирование" торгового центра в Махачкале
В Дагестане задержали юношу за "минирование" торгового центра в Махачкале - РИА Новости, 29.08.2023
В Дагестане задержали юношу за "минирование" торгового центра в Махачкале
Дагестанские полицейские задержали 17-летнего жителя Алтайского края, который в июне дважды звонил в МЧС и заявил о якобы минировании торгового центра в... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T18:01
2023-08-29T18:01
2023-08-29T18:01
происшествия
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
алтайский край
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149903/18/1499031883_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_1eb057a391d5c0c80eedb2f1c07b63ee.jpg
МАХАЧКАЛА, 29 авг - РИА Новости. Дагестанские полицейские задержали 17-летнего жителя Алтайского края, который в июне дважды звонил в МЧС и заявил о якобы минировании торгового центра в Махачкале, сообщили в пресс-службе МВД республики. "Сотрудниками центра противодействия экстремизму МВД Дагестана задержан гражданин, подозреваемый в заведомо ложном сообщении. По версии следствия, 23 июня этого года 17-летний житель Алтайского края дважды позвонил в МЧС России по Республике Дагестан и сообщил о том, что он заложил взрывное устройство и готов уничтожить один из торговых центров в Махачкале", – говорится в сообщении. В ходе обследования здания и прилегающей территории никаких подозрительных предметов не нашли. По данному факту возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч.2 ст.207 УК РФ), максимальная санкция - пять лет лишения свободы. "У следствия есть веские основания полагать, что задержанный причастен к ряду аналогичных преступлений", – добавили в региональном МВД.
https://ria.ru/20230814/minirovanie-1889993000.html
https://ria.ru/20230812/evakuatsiya-1889712849.html
махачкала
алтайский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149903/18/1499031883_0:0:785:588_1920x0_80_0_0_8d9f5b7d76c27b7ad2d07212257a7a2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алтайский край, россия
Происшествия, Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Алтайский край, Россия
В Дагестане задержали юношу за "минирование" торгового центра в Махачкале
В Дагестане задержали жителя Алтая за "минирование" торгового центра в Махачкале