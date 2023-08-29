Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане задержали юношу за "минирование" торгового центра в Махачкале - РИА Новости, 29.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:01 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/minirovanie-1892986478.html
В Дагестане задержали юношу за "минирование" торгового центра в Махачкале
В Дагестане задержали юношу за "минирование" торгового центра в Махачкале - РИА Новости, 29.08.2023
В Дагестане задержали юношу за "минирование" торгового центра в Махачкале
Дагестанские полицейские задержали 17-летнего жителя Алтайского края, который в июне дважды звонил в МЧС и заявил о якобы минировании торгового центра в... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T18:01
2023-08-29T18:01
происшествия
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
алтайский край
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149903/18/1499031883_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_1eb057a391d5c0c80eedb2f1c07b63ee.jpg
МАХАЧКАЛА, 29 авг - РИА Новости. Дагестанские полицейские задержали 17-летнего жителя Алтайского края, который в июне дважды звонил в МЧС и заявил о якобы минировании торгового центра в Махачкале, сообщили в пресс-службе МВД республики. "Сотрудниками центра противодействия экстремизму МВД Дагестана задержан гражданин, подозреваемый в заведомо ложном сообщении. По версии следствия, 23 июня этого года 17-летний житель Алтайского края дважды позвонил в МЧС России по Республике Дагестан и сообщил о том, что он заложил взрывное устройство и готов уничтожить один из торговых центров в Махачкале", – говорится в сообщении. В ходе обследования здания и прилегающей территории никаких подозрительных предметов не нашли. По данному факту возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч.2 ст.207 УК РФ), максимальная санкция - пять лет лишения свободы. "У следствия есть веские основания полагать, что задержанный причастен к ряду аналогичных преступлений", – добавили в региональном МВД.
https://ria.ru/20230814/minirovanie-1889993000.html
https://ria.ru/20230812/evakuatsiya-1889712849.html
махачкала
алтайский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149903/18/1499031883_0:0:785:588_1920x0_80_0_0_8d9f5b7d76c27b7ad2d07212257a7a2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алтайский край, россия
Происшествия, Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Алтайский край, Россия
В Дагестане задержали юношу за "минирование" торгового центра в Махачкале

В Дагестане задержали жителя Алтая за "минирование" торгового центра в Махачкале

© РИА Новости / NewsTeam | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов во время спецоперации в Дагестане
Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации в Дагестане - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / NewsTeam
Перейти в медиабанк
Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации в Дагестане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 29 авг - РИА Новости. Дагестанские полицейские задержали 17-летнего жителя Алтайского края, который в июне дважды звонил в МЧС и заявил о якобы минировании торгового центра в Махачкале, сообщили в пресс-службе МВД республики.
«
"Сотрудниками центра противодействия экстремизму МВД Дагестана задержан гражданин, подозреваемый в заведомо ложном сообщении. По версии следствия, 23 июня этого года 17-летний житель Алтайского края дважды позвонил в МЧС России по Республике Дагестан и сообщил о том, что он заложил взрывное устройство и готов уничтожить один из торговых центров в Махачкале", – говорится в сообщении.
Машина полиции - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
На Алтае задержали юношу за ложные сообщения о минировании торговых центров
14 августа, 15:41
В ходе обследования здания и прилегающей территории никаких подозрительных предметов не нашли. По данному факту возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч.2 ст.207 УК РФ), максимальная санкция - пять лет лишения свободы.
«
"У следствия есть веские основания полагать, что задержанный причастен к ряду аналогичных преступлений", – добавили в региональном МВД.
Ослабление карантинного режима во Франции - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
Эйфелеву башню эвакуировали из-за сообщения о минировании
12 августа, 15:51
 
ПроисшествияМахачкалаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Алтайский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала