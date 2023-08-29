https://ria.ru/20230829/minirovanie-1892986478.html

В Дагестане задержали юношу за "минирование" торгового центра в Махачкале

В Дагестане задержали юношу за "минирование" торгового центра в Махачкале - РИА Новости, 29.08.2023

В Дагестане задержали юношу за "минирование" торгового центра в Махачкале

Дагестанские полицейские задержали 17-летнего жителя Алтайского края, который в июне дважды звонил в МЧС и заявил о якобы минировании торгового центра в... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T18:01

2023-08-29T18:01

2023-08-29T18:01

происшествия

махачкала

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

алтайский край

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149903/18/1499031883_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_1eb057a391d5c0c80eedb2f1c07b63ee.jpg

МАХАЧКАЛА, 29 авг - РИА Новости. Дагестанские полицейские задержали 17-летнего жителя Алтайского края, который в июне дважды звонил в МЧС и заявил о якобы минировании торгового центра в Махачкале, сообщили в пресс-службе МВД республики. "Сотрудниками центра противодействия экстремизму МВД Дагестана задержан гражданин, подозреваемый в заведомо ложном сообщении. По версии следствия, 23 июня этого года 17-летний житель Алтайского края дважды позвонил в МЧС России по Республике Дагестан и сообщил о том, что он заложил взрывное устройство и готов уничтожить один из торговых центров в Махачкале", – говорится в сообщении. В ходе обследования здания и прилегающей территории никаких подозрительных предметов не нашли. По данному факту возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч.2 ст.207 УК РФ), максимальная санкция - пять лет лишения свободы. "У следствия есть веские основания полагать, что задержанный причастен к ряду аналогичных преступлений", – добавили в региональном МВД.

https://ria.ru/20230814/minirovanie-1889993000.html

https://ria.ru/20230812/evakuatsiya-1889712849.html

махачкала

алтайский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алтайский край, россия