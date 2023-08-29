Рейтинг@Mail.ru
Украина рассчитывает на помощь Японии в сфере энергоснабжения этой зимой - РИА Новости, 29.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:17 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/energosnabzhenie-1893001501.html
Украина рассчитывает на помощь Японии в сфере энергоснабжения этой зимой
Украина рассчитывает на помощь Японии в сфере энергоснабжения этой зимой - РИА Новости, 29.08.2023
Украина рассчитывает на помощь Японии в сфере энергоснабжения этой зимой
Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с послом Японии в Киеве Кунинори Мацудой, стороны обсудили направления двустороннего сотрудничества... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T19:17
2023-08-29T19:17
жкх
украина
герман галущенко
укрэнерго
япония
киев
денис шмыгаль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825765876_160:70:795:427_1920x0_80_0_0_2950181f4bdecf854e1a3a8d3b0df824.jpg
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с послом Японии в Киеве Кунинори Мацудой, стороны обсудили направления двустороннего сотрудничества для подготовки к прохождению Украиной следующего отопительного сезона. Ранее агентство Киодо сообщало, что министр по делам восстановления Японии Хиромити Ватанабэ и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подписали меморандум о восстановлении Украины. Позднее Кубраков попросил японские компании оказать помощь в сфере энергетики. "Сейчас мы работаем над поддержанием мощностей генерации и повышением их устойчивости... Газотурбинные и газопоршневые установки, как резервные мощности, помогут нам децентрализовать генерацию в самых сложных условиях. Япония – наш надежный партнер, и мы благодарим за помощь с поставкой газовых турбин, которые позволят обеспечить стабильность энергоснабжения для ряда регионов этой зимой", - приводит слова Галущенко пресс-служба министерства. Уточняется, что на Украину уже доставлено 12 грузов гуманитарной помощи из Японии, которая включает, в частности, резервные электростанции и генераторы различной мощности. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. Ранее же Шмыгаль заявлял, что Украина получила необходимые средства для вхождения в отопительный сезон, а национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщала, что до начала предстоящего отопительного сезона планируются отремонтировать рекордное число блоков электростанций на Украине.
https://ria.ru/20230821/kupyansk-1891243257.html
https://ria.ru/20230731/elektrostantsii-1887472340.html
украина
япония
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825765876_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_4fe8fd65c203773f72f8e2067e502f62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, украина, герман галущенко, укрэнерго, япония, киев, денис шмыгаль
ЖКХ, Украина, Герман Галущенко, Укрэнерго, Япония, Киев, Денис Шмыгаль
Украина рассчитывает на помощь Японии в сфере энергоснабжения этой зимой

Минэнерго: Украина рассчитывает на помощь Японии в энергоснабжении этой зимой

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМинистр энергетики Украины Герман Галущенко
Министр энергетики Украины Герман Галущенко - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Министр энергетики Украины Герман Галущенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с послом Японии в Киеве Кунинори Мацудой, стороны обсудили направления двустороннего сотрудничества для подготовки к прохождению Украиной следующего отопительного сезона.
Ранее агентство Киодо сообщало, что министр по делам восстановления Японии Хиромити Ватанабэ и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подписали меморандум о восстановлении Украины. Позднее Кубраков попросил японские компании оказать помощь в сфере энергетики.
Купянск - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Минэнерго Украины сообщило о прекращении газоснабжения в Купянске
21 августа, 12:14
«
"Сейчас мы работаем над поддержанием мощностей генерации и повышением их устойчивости... Газотурбинные и газопоршневые установки, как резервные мощности, помогут нам децентрализовать генерацию в самых сложных условиях. Япония – наш надежный партнер, и мы благодарим за помощь с поставкой газовых турбин, которые позволят обеспечить стабильность энергоснабжения для ряда регионов этой зимой", - приводит слова Галущенко пресс-служба министерства.
Уточняется, что на Украину уже доставлено 12 грузов гуманитарной помощи из Японии, которая включает, в частности, резервные электростанции и генераторы различной мощности.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. Ранее же Шмыгаль заявлял, что Украина получила необходимые средства для вхождения в отопительный сезон, а национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщала, что до начала предстоящего отопительного сезона планируются отремонтировать рекордное число блоков электростанций на Украине.
Змиевская тепловая электрическая станция - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
"Укрэнерго" в августе планирует ремонт рекордного количества энергоблоков
31 июля, 20:44
 
ЖКХУкраинаГерман ГалущенкоУкрэнергоЯпонияКиевДенис Шмыгаль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала