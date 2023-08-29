https://ria.ru/20230829/energosnabzhenie-1893001501.html
Украина рассчитывает на помощь Японии в сфере энергоснабжения этой зимой
Украина рассчитывает на помощь Японии в сфере энергоснабжения этой зимой - РИА Новости, 29.08.2023
Украина рассчитывает на помощь Японии в сфере энергоснабжения этой зимой
Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с послом Японии в Киеве Кунинори Мацудой, стороны обсудили направления двустороннего сотрудничества... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T19:17
2023-08-29T19:17
2023-08-29T19:17
жкх
украина
герман галущенко
укрэнерго
япония
киев
денис шмыгаль
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с послом Японии в Киеве Кунинори Мацудой, стороны обсудили направления двустороннего сотрудничества для подготовки к прохождению Украиной следующего отопительного сезона. Ранее агентство Киодо сообщало, что министр по делам восстановления Японии Хиромити Ватанабэ и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подписали меморандум о восстановлении Украины. Позднее Кубраков попросил японские компании оказать помощь в сфере энергетики. "Сейчас мы работаем над поддержанием мощностей генерации и повышением их устойчивости... Газотурбинные и газопоршневые установки, как резервные мощности, помогут нам децентрализовать генерацию в самых сложных условиях. Япония – наш надежный партнер, и мы благодарим за помощь с поставкой газовых турбин, которые позволят обеспечить стабильность энергоснабжения для ряда регионов этой зимой", - приводит слова Галущенко пресс-служба министерства. Уточняется, что на Украину уже доставлено 12 грузов гуманитарной помощи из Японии, которая включает, в частности, резервные электростанции и генераторы различной мощности. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. Ранее же Шмыгаль заявлял, что Украина получила необходимые средства для вхождения в отопительный сезон, а национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщала, что до начала предстоящего отопительного сезона планируются отремонтировать рекордное число блоков электростанций на Украине.
https://ria.ru/20230821/kupyansk-1891243257.html
https://ria.ru/20230731/elektrostantsii-1887472340.html
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жкх, украина, герман галущенко, укрэнерго, япония, киев, денис шмыгаль
ЖКХ, Украина, Герман Галущенко, Укрэнерго, Япония, Киев, Денис Шмыгаль
Украина рассчитывает на помощь Японии в сфере энергоснабжения этой зимой
Минэнерго: Украина рассчитывает на помощь Японии в энергоснабжении этой зимой