https://ria.ru/20230829/energosnabzhenie-1893001501.html

Украина рассчитывает на помощь Японии в сфере энергоснабжения этой зимой

Украина рассчитывает на помощь Японии в сфере энергоснабжения этой зимой - РИА Новости, 29.08.2023

Украина рассчитывает на помощь Японии в сфере энергоснабжения этой зимой

Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с послом Японии в Киеве Кунинори Мацудой, стороны обсудили направления двустороннего сотрудничества... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T19:17

2023-08-29T19:17

2023-08-29T19:17

жкх

украина

герман галущенко

укрэнерго

япония

киев

денис шмыгаль

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с послом Японии в Киеве Кунинори Мацудой, стороны обсудили направления двустороннего сотрудничества для подготовки к прохождению Украиной следующего отопительного сезона. Ранее агентство Киодо сообщало, что министр по делам восстановления Японии Хиромити Ватанабэ и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подписали меморандум о восстановлении Украины. Позднее Кубраков попросил японские компании оказать помощь в сфере энергетики. "Сейчас мы работаем над поддержанием мощностей генерации и повышением их устойчивости... Газотурбинные и газопоршневые установки, как резервные мощности, помогут нам децентрализовать генерацию в самых сложных условиях. Япония – наш надежный партнер, и мы благодарим за помощь с поставкой газовых турбин, которые позволят обеспечить стабильность энергоснабжения для ряда регионов этой зимой", - приводит слова Галущенко пресс-служба министерства. Уточняется, что на Украину уже доставлено 12 грузов гуманитарной помощи из Японии, которая включает, в частности, резервные электростанции и генераторы различной мощности. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. Ранее же Шмыгаль заявлял, что Украина получила необходимые средства для вхождения в отопительный сезон, а национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщала, что до начала предстоящего отопительного сезона планируются отремонтировать рекордное число блоков электростанций на Украине.

https://ria.ru/20230821/kupyansk-1891243257.html

https://ria.ru/20230731/elektrostantsii-1887472340.html

украина

япония

киев

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жкх, украина, герман галущенко, укрэнерго, япония, киев, денис шмыгаль