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Сочинец отдает часть денег для помощи новым регионам России

Сочинец отдает часть денег для помощи новым регионам России - РИА Новости, 29.08.2023

Сочинец отдает часть денег для помощи новым регионам России

Менеджер по развитию дельфинария в Лазаревском районе Сочи Артур Петросян рассказал РИА Новости, что регулярно выделяет часть собственных средств для помощи... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T13:13

2023-08-29T13:13

2023-08-29T13:13

надежные люди

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

сочи

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СОЧИ, 29 авг - РИА Новости. Менеджер по развитию дельфинария в Лазаревском районе Сочи Артур Петросян рассказал РИА Новости, что регулярно выделяет часть собственных средств для помощи новым регионам России и собирает гуманитарные посылки с продуктами, лекарствами, термобельем. Петросяну 22 года. Недавно он вступил в молодежный парламент города, чтобы помогать людям, живущим в Донецкой и Луганской народных республиках. Регулярно он собирает и направляет собственные средства для сбора гуманитарной помощи. "Выделяю личные средства для закупки гуманитарной помощи, которую мы отправляем через фонды, либо передаём напрямую бойцам. Всего отправили 2 тысячи гуманитарной помощи, 800 комплектов термобелья. Отправляем машиной, каждый месяц выделяю 10-15 тысяч рублей на гуманитарную помощь", - сказал Петросян. Обычно в коробки собирают медикаменты, продукты питания, маскировочные сети, кондитерские изделия, канцелярские товары, продукты, белье, уточнил он. По его словам, помощь он оказывает самостоятельно, а также при поддержке фондов, работающих в городе или с участием председателя молодежного парламента Наны Михайловой, которая иногда возит посылки в ДНР и ЛНР лично. Кроме отправки гуманитарной помощи, Петросян организует отдых многодетным семьям, а также родственникам мобилизованных. "Я работаю менеджером по развитию в дельфинарии Лазаревского района, всегда организовываю беспрепятственный проход для многодетных детей, семей мобилизованных. На регулярной основе организовываю бесплатный доступ для бойцов СВО, их детей и жен", - отметил Петросян. Находящиеся сейчас в зоне специальной военной операции и просто граждане новых территорий страны нуждаются в поддержке тех, кто сейчас не там, считает Петросян, поэтому он планирует оказывать помощь в дальнейшем. "Народ должен чувствовать нашу поддержку", - заключил собеседник агентства. Петросян не единственный среди молодежи, который проявил инициативу помощи. Так, по оценке заведующей детского сада МДОБУ детский сад 126 города Сочи Рипсимэ Богдановой, когда в учреждении объявили о помощи находящимся в зоне специальной военной операции, родители воспитанников, их молодые родственники, дети и подростки изъявили активное желание помочь и тоже собрали гуманитарную посылку, в которую вложили салфетки, зубные пасты, полотенца, постельное белье. "Родители наших воспитанников самых разных возрастов сразу отреагировали на просьбу помочь новым регионам и приняли активное участие в сборе груза. Мы закупили самое необходимое и отправили примерно 20 килограмм гуманитарной помощи. Дети вкладывали свои рисунки, подделки, открытки, письма", - сказала Богданова, отмечая живое участие сочинцев и малышей детского сада. Поэтому, по словам заведующей, на минувшем празднике Дня государственного флага России в беседе с детьми отводилось отдельное внимание таким понятиям, как Родина, открытость, дружественность, способность помогать тем, кто в этом нуждается. Помощь находящимся в зоне специальной военной операции - наглядный этому пример, считает Богданова. "Мы говорили и вспоминали о том, как помогали, почему это делали", - заключила собеседница агентства. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.

https://ria.ru/20230828/pomosch-1892669910.html

https://ria.ru/20230815/pomosch-1890261431.html

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, сочи