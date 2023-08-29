https://ria.ru/20230829/analizy-1892922841.html

В Воронеже полицейского заподозрили в сдаче анализов за депутата после ДТП

В Воронеже полицейского заподозрили в сдаче анализов за депутата после ДТП - РИА Новости, 29.08.2023

В Воронеже полицейского заподозрили в сдаче анализов за депутата после ДТП

Главное управление МВД по Воронежской области проверяет появившуюся в СМИ информацию, что инспектор ГИБДД прошел медицинское освидетельствование вместо... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T15:31

2023-08-29T15:31

2023-08-29T15:31

происшествия

воронежская область

воронеж

лиски

единая россия

гибдд мвд рф

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ВОРОНЕЖ, 29 авг - РИА Новости. Главное управление МВД по Воронежской области проверяет появившуюся в СМИ информацию, что инспектор ГИБДД прошел медицинское освидетельствование вместо депутата, сбившего насмерть женщину на пешеходном переходе, сообщил РИА Новости представитель главка. Информация, появившаяся во вторник днем в ряде телеграм-каналов, в том числе SHOT, Baza и Mash, вызвала резонанс. По утверждению каналов, в городе Лиски Воронежской области прибывший на место ДТП инспектор ГИБДД сам прошел медицинское освидетельствование вместо местного депутата Анатолия Шабанова, сбившего насмерть на пешеходном переходе женщину. В частности сообщалось, что инспектор якобы "сдал свою мочу" за Шабанова, результаты освидетельствования показали, что депутат "был трезв". В отношении инспектора ГИБДД, как информировали каналы, возбудили дело о превышении должностных полномочий. "В настоящее время по поручению руководства регионального главка МВД России оперативниками собственной безопасности проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. При подтверждении причастности сотрудника к противоправному деянию он понесёт наказание в установленном законом порядке", - заявил собеседник агентства. ДТП произошло в Лисках в конце мая этого года. Иномарка, за рулем которой, как сообщалось, находился предприниматель и депутат совета народных депутатов Лискинского городского поселения Анатолий Шабанов, на пешеходном переходе насмерть сбила 75-летнюю женщину. После удара автомобиль якобы протащил тело еще 20 метров. Очевидцы и родные погибшей заявляли, что Шабанов якобы был пьян. "Единая Россия" исключила Шабанова из партии.

https://ria.ru/20230124/vzyatka-1847011159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, воронежская область, воронеж, лиски, единая россия, гибдд мвд рф