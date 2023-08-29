Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже полицейского заподозрили в сдаче анализов за депутата после ДТП - РИА Новости, 29.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/analizy-1892922841.html
В Воронеже полицейского заподозрили в сдаче анализов за депутата после ДТП
В Воронеже полицейского заподозрили в сдаче анализов за депутата после ДТП - РИА Новости, 29.08.2023
В Воронеже полицейского заподозрили в сдаче анализов за депутата после ДТП
Главное управление МВД по Воронежской области проверяет появившуюся в СМИ информацию, что инспектор ГИБДД прошел медицинское освидетельствование вместо... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T15:31
2023-08-29T15:31
происшествия
воронежская область
воронеж
лиски
единая россия
гибдд мвд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799492249_0:0:3238:1822_1920x0_80_0_0_dbf82253e7417116f8e1e06f1b340148.jpg
ВОРОНЕЖ, 29 авг - РИА Новости. Главное управление МВД по Воронежской области проверяет появившуюся в СМИ информацию, что инспектор ГИБДД прошел медицинское освидетельствование вместо депутата, сбившего насмерть женщину на пешеходном переходе, сообщил РИА Новости представитель главка. Информация, появившаяся во вторник днем в ряде телеграм-каналов, в том числе SHOT, Baza и Mash, вызвала резонанс. По утверждению каналов, в городе Лиски Воронежской области прибывший на место ДТП инспектор ГИБДД сам прошел медицинское освидетельствование вместо местного депутата Анатолия Шабанова, сбившего насмерть на пешеходном переходе женщину. В частности сообщалось, что инспектор якобы "сдал свою мочу" за Шабанова, результаты освидетельствования показали, что депутат "был трезв". В отношении инспектора ГИБДД, как информировали каналы, возбудили дело о превышении должностных полномочий. "В настоящее время по поручению руководства регионального главка МВД России оперативниками собственной безопасности проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. При подтверждении причастности сотрудника к противоправному деянию он понесёт наказание в установленном законом порядке", - заявил собеседник агентства. ДТП произошло в Лисках в конце мая этого года. Иномарка, за рулем которой, как сообщалось, находился предприниматель и депутат совета народных депутатов Лискинского городского поселения Анатолий Шабанов, на пешеходном переходе насмерть сбила 75-летнюю женщину. После удара автомобиль якобы протащил тело еще 20 метров. Очевидцы и родные погибшей заявляли, что Шабанов якобы был пьян. "Единая Россия" исключила Шабанова из партии.
https://ria.ru/20230124/vzyatka-1847011159.html
воронежская область
воронеж
лиски
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799492249_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_adef353914ad808c052f2bae8dc41f34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронежская область, воронеж, лиски, единая россия, гибдд мвд рф
Происшествия, Воронежская область, Воронеж, Лиски, Единая Россия, ГИБДД МВД РФ
В Воронеже полицейского заподозрили в сдаче анализов за депутата после ДТП

Инспектора ГИБДД заподозрили в сдаче анализов за воронежского депутата после ДТП

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС ГИБДД
Сотрудник ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Сотрудник ДПС ГИБДД. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 29 авг - РИА Новости. Главное управление МВД по Воронежской области проверяет появившуюся в СМИ информацию, что инспектор ГИБДД прошел медицинское освидетельствование вместо депутата, сбившего насмерть женщину на пешеходном переходе, сообщил РИА Новости представитель главка.
Информация, появившаяся во вторник днем в ряде телеграм-каналов, в том числе SHOT, Baza и Mash, вызвала резонанс. По утверждению каналов, в городе Лиски Воронежской области прибывший на место ДТП инспектор ГИБДД сам прошел медицинское освидетельствование вместо местного депутата Анатолия Шабанова, сбившего насмерть на пешеходном переходе женщину. В частности сообщалось, что инспектор якобы "сдал свою мочу" за Шабанова, результаты освидетельствования показали, что депутат "был трезв". В отношении инспектора ГИБДД, как информировали каналы, возбудили дело о превышении должностных полномочий.
«
"В настоящее время по поручению руководства регионального главка МВД России оперативниками собственной безопасности проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. При подтверждении причастности сотрудника к противоправному деянию он понесёт наказание в установленном законом порядке", - заявил собеседник агентства.
ДТП произошло в Лисках в конце мая этого года. Иномарка, за рулем которой, как сообщалось, находился предприниматель и депутат совета народных депутатов Лискинского городского поселения Анатолий Шабанов, на пешеходном переходе насмерть сбила 75-летнюю женщину. После удара автомобиль якобы протащил тело еще 20 метров. Очевидцы и родные погибшей заявляли, что Шабанов якобы был пьян. "Единая Россия" исключила Шабанова из партии.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
В Приморье депутата заподозрили в попытке дать взятку сотруднику ДПС
24 января, 11:15
 
ПроисшествияВоронежская областьВоронежЛискиЕдиная РоссияГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала