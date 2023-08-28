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Власти Судана назвали условие для возвращения к переговорам - РИА Новости, 28.08.2023
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08:34 28.08.2023 (обновлено: 08:37 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/sudan-1892599337.html
Власти Судана назвали условие для возвращения к переговорам
Власти Судана назвали условие для возвращения к переговорам - РИА Новости, 28.08.2023
Власти Судана назвали условие для возвращения к переговорам
Власти Судана готовы вернуться к переговорам при условии, что Силы быстрого реагирования (СБР, военизированные формирования) будут соблюдать свои обязательства, РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T08:34
2023-08-28T08:37
в мире
судан
джидда
саудовская аравия
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ХАРТУМ, 28 авг - РИА Новости. Власти Судана готовы вернуться к переговорам при условии, что Силы быстрого реагирования (СБР, военизированные формирования) будут соблюдать свои обязательства, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности главы МИД Судана Али ас-Садек. "Суданское правительство не раз подчеркивало свою приверженность площадке в Джидде, признательность усилиям Саудовской Аравии и США и готовность возобновить свое участие, когда будет выполнены объективные требования для успеха переговоров", - сказал ас-Садек. Он отметил, что основным из этих требований является соблюдение СБР обязательств, подписанных в Джидде, эвакуация гражданских и государственных объектов, больниц и домов мирных жителей. По словам и.о. главы МИД Судана, СБР оккупировали эти здания и используют их в качестве военных казарм. "Они использовали предыдущие гуманитарные паузы, чтобы занять больше домов граждан и зданий коммунальных услуг, попытаться укрепить свои военные позиции и получить новые поставки", - сообщил дипломат. С 15 апреля в Судане идут бои между СБР под командованием Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. В конце июля стороны конфликта прекратили переговоры, которые проходили с мая в саудовской Джидде. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), более 3,4 миллиона человек являются внутренне перемещенными лицами в Судане, свыше одного миллиона покинули страну с начала конфликта. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
https://ria.ru/20230813/sudan-1889799723.html
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в мире, судан, джидда, саудовская аравия
В мире, Судан, Джидда, Саудовская Аравия
Власти Судана назвали условие для возвращения к переговорам

Ас-Садек: власти Судана готовы к переговорам при соблюдении обязательств СБР

© AP Photo / Marwan AliЛюди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан
Люди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Люди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРТУМ, 28 авг - РИА Новости. Власти Судана готовы вернуться к переговорам при условии, что Силы быстрого реагирования (СБР, военизированные формирования) будут соблюдать свои обязательства, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности главы МИД Судана Али ас-Садек.
«
"Суданское правительство не раз подчеркивало свою приверженность площадке в Джидде, признательность усилиям Саудовской Аравии и США и готовность возобновить свое участие, когда будет выполнены объективные требования для успеха переговоров", - сказал ас-Садек.
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Он отметил, что основным из этих требований является соблюдение СБР обязательств, подписанных в Джидде, эвакуация гражданских и государственных объектов, больниц и домов мирных жителей. По словам и.о. главы МИД Судана, СБР оккупировали эти здания и используют их в качестве военных казарм.
«
"Они использовали предыдущие гуманитарные паузы, чтобы занять больше домов граждан и зданий коммунальных услуг, попытаться укрепить свои военные позиции и получить новые поставки", - сообщил дипломат.
С 15 апреля в Судане идут бои между СБР под командованием Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. В конце июля стороны конфликта прекратили переговоры, которые проходили с мая в саудовской Джидде. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), более 3,4 миллиона человек являются внутренне перемещенными лицами в Судане, свыше одного миллиона покинули страну с начала конфликта. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
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