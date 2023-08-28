https://ria.ru/20230828/sudan-1892599337.html

Власти Судана назвали условие для возвращения к переговорам

Власти Судана назвали условие для возвращения к переговорам - РИА Новости, 28.08.2023

Власти Судана назвали условие для возвращения к переговорам

Власти Судана готовы вернуться к переговорам при условии, что Силы быстрого реагирования (СБР, военизированные формирования) будут соблюдать свои обязательства, РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T08:34

2023-08-28T08:34

2023-08-28T08:37

в мире

судан

джидда

саудовская аравия

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ХАРТУМ, 28 авг - РИА Новости. Власти Судана готовы вернуться к переговорам при условии, что Силы быстрого реагирования (СБР, военизированные формирования) будут соблюдать свои обязательства, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности главы МИД Судана Али ас-Садек. "Суданское правительство не раз подчеркивало свою приверженность площадке в Джидде, признательность усилиям Саудовской Аравии и США и готовность возобновить свое участие, когда будет выполнены объективные требования для успеха переговоров", - сказал ас-Садек. Он отметил, что основным из этих требований является соблюдение СБР обязательств, подписанных в Джидде, эвакуация гражданских и государственных объектов, больниц и домов мирных жителей. По словам и.о. главы МИД Судана, СБР оккупировали эти здания и используют их в качестве военных казарм. "Они использовали предыдущие гуманитарные паузы, чтобы занять больше домов граждан и зданий коммунальных услуг, попытаться укрепить свои военные позиции и получить новые поставки", - сообщил дипломат. С 15 апреля в Судане идут бои между СБР под командованием Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. В конце июля стороны конфликта прекратили переговоры, которые проходили с мая в саудовской Джидде. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), более 3,4 миллиона человек являются внутренне перемещенными лицами в Судане, свыше одного миллиона покинули страну с начала конфликта. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.

https://ria.ru/20230813/sudan-1889799723.html

https://ria.ru/20230804/kontrol-1888287925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, судан, джидда, саудовская аравия