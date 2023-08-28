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Главу МИД ПНЕ Ливии отстранили из-за встречи с израильским министром - РИА Новости, 28.08.2023
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00:50 28.08.2023 (обновлено: 10:35 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/liviya-1892585492.html
Главу МИД ПНЕ Ливии отстранили из-за встречи с израильским министром
Главу МИД ПНЕ Ливии отстранили из-за встречи с израильским министром - РИА Новости, 28.08.2023
Главу МИД ПНЕ Ливии отстранили из-за встречи с израильским министром
Глава заседающего в Триполи Правительства национального единства Ливии (ПНЕ) отстранил от работы министра иностранных дел Наджлу аль-Манкуш из-за ее встречи с... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T00:50
2023-08-28T10:35
в мире
ливия
израиль
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КАИР, 28 авг - РИА Новости. Глава заседающего в Триполи Правительства национального единства Ливии (ПНЕ) отстранил от работы министра иностранных дел Наджлу аль-Манкуш из-за ее встречи с главой МИД Израиля Эли Коэном в Италии. Ранее пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства сообщила, что в Италии на прошлой неделе состоялась первая в истории встреча глав МИД Израиля и Ливии, стороны обсуждали возможности для сотрудничества между странами и сохранение наследия евреев Ливии. МИД ПНЕ Ливии заявил, что эта встреча была "случайной и неофициальной". Министерство подчеркнуло, что не поддерживает нормализацию отношений с Израилем и занимает твердую позицию в отношении палестинской проблемы. "Премьер-министр Абдельхамид Дбейба отстранил от работы министра иностранных дел Наджлу аль-Манкуш в качестве предупредительной меры", - сообщается в заявлении пресс-службы ПНЕ. Отмечается, что в отношении аль-Манкуш будет проведено расследование. Как сообщают ливийские СМИ, в воскресенье вечером в ряде городов страны начались протесты после сообщений о встрече аль-Манкуш с Коэном. Демонстранты требуют отставки главы МИД ПНЕ. Между Ливией и Израилем никогда не было дипломатических отношений. С момента обретения Ливией независимости в 1951 году и на протяжении всего правления Муаммара Каддафи, который более 40 лет возглавлял страну, Ливия была частью арабского бойкота Израиля и всегда голосовала в международных организациях против еврейского государства. До начала 1950-х годов в Ливии проживала значительная еврейская община, многие члены которой иммигрировали в Израиль начиная с 1930-х годов, а также в первые годы после создания Государства Израиль в 1948 году.
https://ria.ru/20230728/liviya-1886998892.html
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в мире, ливия, израиль
В мире, Ливия, Израиль
Главу МИД ПНЕ Ливии отстранили из-за встречи с израильским министром

Глава ПНЕ Ливии отстранил главу МИД из-за встречи с израильским министром

CC BY-SA 4.0 / Libyan MOFA / Министр иностранных дел Ливии Наджла аль-Манкуш
Министр иностранных дел Ливии Наджла аль-Манкуш - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
CC BY-SA 4.0 / Libyan MOFA /
Министр иностранных дел Ливии Наджла аль-Манкуш. Архивное фото
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КАИР, 28 авг - РИА Новости. Глава заседающего в Триполи Правительства национального единства Ливии (ПНЕ) отстранил от работы министра иностранных дел Наджлу аль-Манкуш из-за ее встречи с главой МИД Израиля Эли Коэном в Италии.
Ранее пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства сообщила, что в Италии на прошлой неделе состоялась первая в истории встреча глав МИД Израиля и Ливии, стороны обсуждали возможности для сотрудничества между странами и сохранение наследия евреев Ливии. МИД ПНЕ Ливии заявил, что эта встреча была "случайной и неофициальной". Министерство подчеркнуло, что не поддерживает нормализацию отношений с Израилем и занимает твердую позицию в отношении палестинской проблемы.
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"Премьер-министр Абдельхамид Дбейба отстранил от работы министра иностранных дел Наджлу аль-Манкуш в качестве предупредительной меры", - сообщается в заявлении пресс-службы ПНЕ.
Отмечается, что в отношении аль-Манкуш будет проведено расследование. Как сообщают ливийские СМИ, в воскресенье вечером в ряде городов страны начались протесты после сообщений о встрече аль-Манкуш с Коэном. Демонстранты требуют отставки главы МИД ПНЕ.
Между Ливией и Израилем никогда не было дипломатических отношений. С момента обретения Ливией независимости в 1951 году и на протяжении всего правления Муаммара Каддафи, который более 40 лет возглавлял страну, Ливия была частью арабского бойкота Израиля и всегда голосовала в международных организациях против еврейского государства.
До начала 1950-х годов в Ливии проживала значительная еврейская община, многие члены которой иммигрировали в Израиль начиная с 1930-х годов, а также в первые годы после создания Государства Израиль в 1948 году.
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