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День шахтера в Красноярске: высокие результаты угледобычи и не только

День шахтера в Красноярске: высокие результаты угледобычи и не только - РИА Новости, 28.08.2023

День шахтера в Красноярске: высокие результаты угледобычи и не только

Работники предприятий Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) в Красноярском крае в этом году встретили свой профессиональный праздник День шахтера с... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T17:26

2023-08-28T17:26

2023-08-28T17:32

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сибирская угольная энергетическая компания

красноярск

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Работники предприятий Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) в Красноярском крае в этом году встретили свой профессиональный праздник День шахтера с высокими результатами – за семь месяцев этого года Бородинский, Назаровский и Березовский разрезы суммарно добыли свыше 20 миллионов тонн угля.Это почти на 18% больше плановых показателей 2023 года и на 10% превышает показатель аналогичного периода 2022 года. За весь минувший год предприятия впервые за всю историю СУЭК в Красноярском крае добыли 34,2 миллиона тонн угля. В этом году они трудятся также динамично и планируют максимально приблизиться к данным цифрам.Немного об историиИстория профессионального праздника шахтеров началась в СССР, по утверждению министров угольной промышленности в 1947 году. Впервые День шахтера отпраздновали 29 августа 1948 года. Для Красноярского края этот праздник является значимым событием, которое отмечается с размахом.В регионе работают три угледобывающих предприятия СУЭК - Бородинский, Назаровский и Березовский разрезы.Бородинский разрез имени последнего министра угольной промышленности СССР М. И. Щадова является самым большим угольным месторождением в России и самым крупным предприятием открытой угледобычи в стране. Годовая добыча составляет свыше 20 миллионов тонн угля. Назаровский разрез добывает около 3,5 миллиона тонн угля в год. За выдающиеся показатели он удостоен Ордена трудового красного знамени, неоднократно достижения разреза представляли на Доске почета ВДНХ в Москве. Березовский разрез добывает порядка 5-7 миллионов тонн угля ежегодно.Предприятия СУЭК давно вписаны в жизнь Красноярского края и являются градообразующими. Они оказывают активную поддержку городам, в которых расположены – выделяют средства на благоустройство, оказывается социальная поддержка учреждениям и населению, решаются конкретные, срочные запросы, которые встают перед данными территориями.Труд делает человека человекомВ этом году празднования Дня города и Дня шахтера объединили в знак неразрывной связи прошлого, настоящего и будущего города Бородино и Бородинского разреза. В честь события 24 августа на предприятии СУЭК состоялось чествование лидеров "Трудовой вахты"."Трудовая вахта" - это ежегодный профессиональный конкурс, который проводится на предприятиях СУЭК в преддверии Дня шахтера. В течение месяца представители различных подразделений стремятся к повышенным показателям, посвящая свои трудовые достижения профессиональному празднику.Поздравил и наградил победителей управляющий филиалом АО "СУЭК-Красноярск" "Разрез Бородинский им. М.И. Щадова" Николай Лалетин. Он подчеркнул, что сотрудники предприятия по праву могут гордиться своими достижениями."За последние пять лет мы выросли почти на 20% по объемам добычи и производства. С 20 миллионов тонн угледобычи в год мы выходим на 24 миллиона тонн добычи. За последние годы это практически рекордные цифры. Руками каждого работника складывается наш успех и только труд делает человека человеком ", - сказал Лалетин.В свою очередь, глава города Бородино Александр Веретенников отметил, что Бородинский разрез является градообразующим предприятием. Население города составляет 15 тысяч человек. В подразделениях СУЭК работает примерно три тысячи сотрудников. Суммарно число сотрудников и их семей составляет почти половину населения города Бородино. Предприятие принимает активное участие в благоустройстве города, создании комфортной городской среды.Бородинский разрез в 2016 году первым и единственным из отечественных предприятий открытой угледобычи отгрузил потребителям один миллиард тонн угля со дня основания. Для сохранения памяти об этом событии рядом с административно-бытовым комбинатом разреза был обустроен сквер "Миллиардная тонна". В центре сквера располагается стела с именами около 300 заслуженных работников разреза, отмеченных в разные годы высокими правительственными и отраслевыми наградами. Сквер является местом проведения корпоративных мероприятий СУЭК, профориентационных акций для школьников.Ведущий инженер-технолог Бородинского разреза Юрий Штельма отметил, что работы на Бородинском разрезе ведутся круглый год в режиме 24/7. Летом потребность минимальная, а зимой спрос большой – это самый пик по добыче угля."В разрезе работают порядка 1,5 тысячи людей. Все занятые в производстве люди. А одновременная основная занятость днем составляет порядка 600-700 человек, ночью меньше. Уголь добывается именно энергетический, который предназначен для отопления и обеспечения электричеством крупных городов в частности Красноярска и Зеленогорска", - сказал Штельма.Дать новую жизнь ТЭЦ-1Весь уголь, добываемый в Красноярском крае поступает на внутренний рынок. Край является промышленным регионом, где располагается много предприятий. Также ведется очень динамичное жилищное строительство. Это крупные энергетические затраты, следовательно, угля для края нужно много.Назаровский и Березовский разрезы работают под местные ГРЭС. Бородинский разрез работает для нужд теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), в частности - ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3."Был растоплен котел, включена турбина, появилась первая электрическая энергия. На сегодняшний день мы имеем в составе 17 котлов и 10 турбин. По мере развития энергетики станция росла и развивалась", - рассказал главный инженер Красноярской ТЭЦ-1 Максим Окладников.Станция ТЭЦ-1 была запущена 16 мая 1943 года. Работы по ее модернизации стартовали в апреле 2018 года. Сначала демонтировали одну из трех старых труб, почти до половины разобрав ее вручную, а оставшуюся часть снесли с помощью управляемого взрыва. Вторую трубу взорвали уже целиком. Третью, железобетонную, пришлось демонтировать вручную с помощью верхолазов с отбойными молотками.После сноса труб освободилось место для установки электрофильтров. В августе 2020 года введена в строй труба высотой 275 метров. Для очистки уходящих газов на ТЭЦ-1 к настоящему моменту смонтировали восемь новых электрофильтров из 14 запланированных. По плану, модернизация ТЭЦ-1 завершится к началу 2025 года.Стоимость проекта оценивается в 15 миллиардов рублей, из них 7,5 миллиарда — это инвестиции в природоохранное оборудование, которое должно повысить экологичность работы станции, качество и надежность теплоснабжения. По итогам работ на ТЭЦ-1 к началу 2025 года должен быть достигнут значительный экологический эффект – на 20% снизится общий объема выбросов и на 80% - объем выбросов пыли.Усовершенствовать старое, построить новоеКроме того, на ТЭЦ-3 ведутся работы по строительству энергоблока №2, которое планируют завершить в декабре 2024 года.По словам директора Енисейского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК) Олега Петрова, первый энергоблок был построен 10 лет назад. Сегодня он работает достаточно надежно, но станция развивается. По федеральной программе Договора поставки мощностей строится второй энергоблок с целью частичного замещения мощностей ТЭЦ-1, которая находится в черте города и оказывает экологическое воздействие на Красноярск. А ТЭЦ-3 находится за пределами жилой зоны, где фактически не оказывает эффекта на город."Строительство второго энергоблока позволит создать дополнительную тепловую энергию для развития города. Также это поможет перераспределить часть тепловой энергии с ТЭЦ-1 для снижения экологической нагрузки на Красноярск. Кроме того, блок будет работать с использованием оборотной системы водоснабжения, эта технология позволит снизить забор и сброс воды в реку Енисей. Инвестиции СГК в строительство энергоблока №2 составят 27,5 миллиарда рублей", - сказал Петров.Для снижения выбросов в атмосферу энергоблок будет оснащен современным электрофильтром с очисткой исходящих газов свыше 99% — такие фильтры сейчас устанавливают на Красноярской ТЭЦ-1.Благодаря строительству энергоблока на предприятии будут созданы новые рабочие места. В пике на строительстве энергоблока в 2024 году будет занято 1136 человек. В настоящее время там работают 524 сотрудника.Уникальный Назаровский разрезВ городе Назарово расположен Назаровский разрез предприятия СУЭК. Он был включен в список действующих объектов отечественной угольной промышленности в 1951 году с производственной мощностью 1,5 миллиона тонн год. В период СССР разрез являлся школой передового опыта, полигоном для освоения новейшей техники и прогрессивных технологий угледобычи для развивающегося Канско-Ачинского топливно-энергетического комплекса (КАТЭК). Разрез Назаровский - единственный из всех разрезов Красноярского края, который был награжден Орденом трудового красного знамени в 1971 году за достигнутые показатели.Добыча угля в Назаровском разрезе осуществляется с помощью уникального оборудования – это единственный в России роторно-вскрышной комплекс SRS(k)-4000 (Эс Ар Эс кей – 4000). Немецкая фирма TAKRAF (Тэкраф) является производителем данного комплекса.Оборудование представляет собой ключевое звено в технологии вскрышных работ на Назаровском разрезе и выполняет около 70% всей вскрыши. Проектная производительность комплекса составляет 11000 м3/ч, объем ковша – 3,2 тысячи литров, общая масса оборудования превышает пять тысяч тонн. Благодаря своим габаритам машина обрабатывает уступы высотой до 36 метров.Комплекс состоит из трех частей: экскаватор с роторным колесом, диаметром 16 метров с 24 ковшами, перегружатель и отвалообразователь. Управляющий филиалом АО "СУЭК-Красноярск" "Разрез Назаровский" Виктор Губанов отметил, что если комплекс вытянуть по всей длине, то получится полкилометра. Оборудованию уже больше 30 лет, работает комплекс от электричества, напряжение составляет 10 тысяч вольт."Обслуживают его 12 человек в смене. Комплекс предназначен для того, чтобы убирать вскрышные породы – глину и песок. Для того чтобы добраться до угля надо убрать сверху 70 метров вскрыши. Потом роторными экскаваторами уже забираем уголь, который грузится в железнодорожные вагоны и отправляется через станцию "Угольная-2" на Назаровскую ГРЭС", - сказал Губанов.Он добавил, что в прошлый год в разрезе добыли четыре миллиона тонн угля. За 10 лет это был самый большой показатель. Всего на разрезе работает порядка 500 человек.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, сибирская угольная энергетическая компания, красноярск