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В Совбезе объяснили провал попытки Запада устроить переворот в Белоруссии - РИА Новости, 28.08.2023
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17:39 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/belorussiya-1892731645.html
В Совбезе объяснили провал попытки Запада устроить переворот в Белоруссии
В Совбезе объяснили провал попытки Запада устроить переворот в Белоруссии - РИА Новости, 28.08.2023
В Совбезе объяснили провал попытки Запада устроить переворот в Белоруссии
Попытка Запада устроить переворот в Белоруссии провалилась, потому что у белорусского народа оказалась сильной историческая память, заявил заместитель секретаря РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T17:39
2023-08-28T17:39
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Попытка Запада устроить переворот в Белоруссии провалилась, потому что у белорусского народа оказалась сильной историческая память, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов в интервью "Российской газете". Запад еще до российской специальной военной операции всячески давил на Минск, стремясь сделать из Белоруссии "вторую Украину", отметил Шевцов. "Попытка устроить государственный переворот, насадить в Минске прозападный режим и включить страну в антироссийский "конфликтный периметр" провалилась - слишком сильной оказалась у белорусского народа историческая память. Тогда наши недруги перешли к открытой конфронтации и санкционному давлению, не прекращая работы, в том числе идеологической и пропагандистской, над внесением разлада в наши отношения", - добавил он.
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в мире, белоруссия, россия
В мире, Белоруссия, Россия
В Совбезе объяснили провал попытки Запада устроить переворот в Белоруссии

СБ РФ: переворот Запада в Белоруссии не удался из-за исторической памяти народа

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Попытка Запада устроить переворот в Белоруссии провалилась, потому что у белорусского народа оказалась сильной историческая память, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов в интервью "Российской газете".
Запад еще до российской специальной военной операции всячески давил на Минск, стремясь сделать из Белоруссии "вторую Украину", отметил Шевцов.
«
"Попытка устроить государственный переворот, насадить в Минске прозападный режим и включить страну в антироссийский "конфликтный периметр" провалилась - слишком сильной оказалась у белорусского народа историческая память. Тогда наши недруги перешли к открытой конфронтации и санкционному давлению, не прекращая работы, в том числе идеологической и пропагандистской, над внесением разлада в наши отношения", - добавил он.
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