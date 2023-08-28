https://ria.ru/20230828/belorussiya-1892731645.html

В Совбезе объяснили провал попытки Запада устроить переворот в Белоруссии

В Совбезе объяснили провал попытки Запада устроить переворот в Белоруссии - РИА Новости, 28.08.2023

В Совбезе объяснили провал попытки Запада устроить переворот в Белоруссии

Попытка Запада устроить переворот в Белоруссии провалилась, потому что у белорусского народа оказалась сильной историческая память, заявил заместитель секретаря РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T17:39

2023-08-28T17:39

2023-08-28T17:39

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Попытка Запада устроить переворот в Белоруссии провалилась, потому что у белорусского народа оказалась сильной историческая память, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов в интервью "Российской газете". Запад еще до российской специальной военной операции всячески давил на Минск, стремясь сделать из Белоруссии "вторую Украину", отметил Шевцов. "Попытка устроить государственный переворот, насадить в Минске прозападный режим и включить страну в антироссийский "конфликтный периметр" провалилась - слишком сильной оказалась у белорусского народа историческая память. Тогда наши недруги перешли к открытой конфронтации и санкционному давлению, не прекращая работы, в том числе идеологической и пропагандистской, над внесением разлада в наши отношения", - добавил он.

https://ria.ru/20230524/belorussiya-1873839653.html

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