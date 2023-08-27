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ВКС сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области - РИА Новости, 27.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:13 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/vertolet-1892520639.html
ВКС сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области
ВКС сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области - РИА Новости, 27.08.2023
ВКС сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области
Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8 в небе над Запорожской областью, сообщили в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T14:13
2023-08-27T14:13
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
воздушно-космические силы россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8 в небе над Запорожской областью, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Заливное Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
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россия, запорожская область, воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Воздушно-космические силы России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВКС сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области

Российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 над Запорожской областью

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкВКС РФ в зоне проведения спецоперации
ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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ВКС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8 в небе над Запорожской областью, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Заливное Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьВоздушно-космические силы РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФБезопасность
 
 
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