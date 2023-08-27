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ВКС сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области
ВКС сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области - РИА Новости, 27.08.2023
ВКС сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области
Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8 в небе над Запорожской областью, сообщили в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T14:13
2023-08-27T14:13
2023-08-27T14:13
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
воздушно-космические силы россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8 в небе над Запорожской областью, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Заливное Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВКС сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области
Российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 над Запорожской областью