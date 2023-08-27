https://ria.ru/20230827/vertolet-1892520639.html

ВКС сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области

ВКС сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области - РИА Новости, 27.08.2023

ВКС сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области

Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8 в небе над Запорожской областью, сообщили в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T14:13

2023-08-27T14:13

2023-08-27T14:13

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

воздушно-космические силы россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8 в небе над Запорожской областью, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Заливное Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230827/ataki-1892517766.html

россия

запорожская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, запорожская область, воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность