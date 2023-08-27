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В Оренбурге открылся Международный кинофестиваль "Восток&Запад" - РИА Новости, 27.08.2023
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Оренбургская область
 
14:30 27.08.2023 (обновлено: 14:31 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/orenburg-1892522574.html
В Оренбурге открылся Международный кинофестиваль "Восток&Запад"
В Оренбурге открылся Международный кинофестиваль "Восток&Запад" - РИА Новости, 27.08.2023
В Оренбурге открылся Международный кинофестиваль "Восток&Запад"
В Оренбургской области прошла церемония открытия XVI Международного кинофестиваля "Восток&Запад. Классика и Авангард", ее посетили около 3,5 тысяч человек,... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T14:30
2023-08-27T14:31
оренбургская область
оренбургская область
оренбург
соль-илецк
кино и сериалы
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В Оренбургской области прошла церемония открытия XVI Международного кинофестиваля "Восток&amp;Запад. Классика и Авангард", ее посетили около 3,5 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального правительства. Церемонию открытия, которая проходила в СКК "Оренбуржье" провели известные актеры театра и кино Аглая Шиловская и Станислав Бондаренко. Вице-губернатор – заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике Татьяна Савинова обратила внимание собравшихся, что кинофестиваль проходит в Оренбуржье в 16-й раз и каждый год он знакомит зрителей с качественным кино. "Это очень важно. На оренбургской земле проходит граница Европы и Азии. Наша земля объединяет более 100 национальностей. Мир и согласие – это два понятия, о которых на кинофестивале спорят, рассказывают режиссеры и раздумывают зрители. Именно сегодня это актуально, как никогда", - цитирует пресс-служба слова Савиновой. Она добавила, что встречи с артистами и кинопоказы в этом году пройдут как в Оренбурге, так и в Соль-Илецке, Бузулуке и национальном парке "Бузулукский бор". Президент "Востока&amp;Запада. Классики и Авангарда" Татьяна Воронецкая поздравила с открытием кинофестиваля и 280-летием Оренбурга. "Очень важно развиваться и для этого у Оренбурга есть все – замечательные университеты, театры, кинотеатры, где мы проводим наши фестивали, современные гостиницы, парки. У вас есть все для счастливой и полноценной жизни, даже есть мы – наш международный кинофестиваль", - приводятся в сообщении слова Воронецкой. Праздник продолжился на площади перед СКК "Оренбуржье". Группа "Uma2rman" впервые встретилась с оренбургской публикой, за ее концертом следили 9,5 тысячи зрителей. В Оренбуржье кинофестиваль "Восток&amp;Запад. Классика и Авангард" продлится до 31 августа включительно. Конкурсными площадками стали кинотеатры "Космос" и "Сокол". Более 100 фильмов бесплатноВ посмотрят жители и гости Оренбурга, Соль-Илецка, Бузулука и национального парка "Бузулукский бор" за эти дни.
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оренбургская область, оренбург, соль-илецк, кино и сериалы
Оренбургская область, Оренбургская область, Оренбург, Соль-Илецк, Кино и сериалы
В Оренбурге открылся Международный кинофестиваль "Восток&Запад"

В Оренбурге открылся XVI Международный кинофестиваль "Восток&Запад"

© РИА Новости / Валерий Гуньков | Перейти в медиабанкВид на Оренбург
Вид на Оренбург - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости / Валерий Гуньков
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Вид на Оренбург. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В Оренбургской области прошла церемония открытия XVI Международного кинофестиваля "Восток&Запад. Классика и Авангард", ее посетили около 3,5 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Церемонию открытия, которая проходила в СКК "Оренбуржье" провели известные актеры театра и кино Аглая Шиловская и Станислав Бондаренко.
Вице-губернатор – заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике Татьяна Савинова обратила внимание собравшихся, что кинофестиваль проходит в Оренбуржье в 16-й раз и каждый год он знакомит зрителей с качественным кино.
«
"Это очень важно. На оренбургской земле проходит граница Европы и Азии. Наша земля объединяет более 100 национальностей. Мир и согласие – это два понятия, о которых на кинофестивале спорят, рассказывают режиссеры и раздумывают зрители. Именно сегодня это актуально, как никогда", - цитирует пресс-служба слова Савиновой.
Она добавила, что встречи с артистами и кинопоказы в этом году пройдут как в Оренбурге, так и в Соль-Илецке, Бузулуке и национальном парке "Бузулукский бор".
Президент "Востока&Запада. Классики и Авангарда" Татьяна Воронецкая поздравила с открытием кинофестиваля и 280-летием Оренбурга.
«
"Очень важно развиваться и для этого у Оренбурга есть все – замечательные университеты, театры, кинотеатры, где мы проводим наши фестивали, современные гостиницы, парки. У вас есть все для счастливой и полноценной жизни, даже есть мы – наш международный кинофестиваль", - приводятся в сообщении слова Воронецкой.
Праздник продолжился на площади перед СКК "Оренбуржье". Группа "Uma2rman" впервые встретилась с оренбургской публикой, за ее концертом следили 9,5 тысячи зрителей.
В Оренбуржье кинофестиваль "Восток&Запад. Классика и Авангард" продлится до 31 августа включительно. Конкурсными площадками стали кинотеатры "Космос" и "Сокол". Более 100 фильмов бесплатноВ посмотрят жители и гости Оренбурга, Соль-Илецка, Бузулука и национального парка "Бузулукский бор" за эти дни.
 
Оренбургская областьОренбургская областьОренбургСоль-ИлецкКино и сериалы
 
 
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