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Родственники пленных украинских военных провели митинг в Киеве - РИА Новости, 27.08.2023
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14:39 27.08.2023 (обновлено: 15:30 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/miting-1892523623.html
Родственники пленных украинских военных провели митинг в Киеве
Родственники пленных украинских военных провели митинг в Киеве - РИА Новости, 27.08.2023
Родственники пленных украинских военных провели митинг в Киеве
Несколько сотен человек вышли на митинг в центре Киева с призывами освободить попавших в плен в прошлом году бойцов ВСУ, передает агентство РБК-Украина. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T14:39
2023-08-27T15:30
в мире
мариуполь
киев
россия
вооруженные силы украины
денис пушилин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Несколько сотен человек вышли на митинг в центре Киева с призывами освободить попавших в плен в прошлом году бойцов ВСУ, передает агентство РБК-Украина."Родные военнопленных пограничников Мариуполя провели мирную акцию на майдане Независимости", — говорится в статье.Отмечается, что мероприятие призвано привлечь внимание к военнослужащим, которые "уже почти как полтысячи дней и ночей находятся в плену". В прошлом году российские войска окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более двух тысяч украинских солдат и боевиков националистического батальона "Азов"*. В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая министерство обороны заявило о полном освобождении Мариуполя.Как отметил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, киевский режим захлебывается от злобы, видя, как восстанавливается город.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230827/plennyy-1892505084.html
https://ria.ru/20230826/azovets-1892342117.html
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в мире, мариуполь, киев, россия, вооруженные силы украины, денис пушилин, донецкая народная республика
В мире, Мариуполь, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
Родственники пленных украинских военных провели митинг в Киеве

Родственники попавших в плен в Мариуполе бойцов ВСУ провели митинг в Киеве

© AP Photo / Bram JanssenАкция на площади Независимости в Киеве
Акция на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© AP Photo / Bram Janssen
Акция на площади Независимости в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Несколько сотен человек вышли на митинг в центре Киева с призывами освободить попавших в плен в прошлом году бойцов ВСУ, передает агентство РБК-Украина.
"Родные военнопленных пограничников Мариуполя провели мирную акцию на майдане Независимости", — говорится в статье.
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Вчера, 12:29
Отмечается, что мероприятие призвано привлечь внимание к военнослужащим, которые "уже почти как полтысячи дней и ночей находятся в плену".
В прошлом году российские войска окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более двух тысяч украинских солдат и боевиков националистического батальона "Азов"*. В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая министерство обороны заявило о полном освобождении Мариуполя.
Как отметил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, киевский режим захлебывается от злобы, видя, как восстанавливается город.
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* Запрещенная в России террористическая организация.
 
В миреМариупольКиевРоссияВооруженные силы УкраиныДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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