https://ria.ru/20230827/miting-1892523623.html

Родственники пленных украинских военных провели митинг в Киеве

Родственники пленных украинских военных провели митинг в Киеве - РИА Новости, 27.08.2023

Родственники пленных украинских военных провели митинг в Киеве

Несколько сотен человек вышли на митинг в центре Киева с призывами освободить попавших в плен в прошлом году бойцов ВСУ, передает агентство РБК-Украина. РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T14:39

2023-08-27T14:39

2023-08-27T15:30

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киев

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денис пушилин

донецкая народная республика

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Несколько сотен человек вышли на митинг в центре Киева с призывами освободить попавших в плен в прошлом году бойцов ВСУ, передает агентство РБК-Украина."Родные военнопленных пограничников Мариуполя провели мирную акцию на майдане Независимости", — говорится в статье.Отмечается, что мероприятие призвано привлечь внимание к военнослужащим, которые "уже почти как полтысячи дней и ночей находятся в плену". В прошлом году российские войска окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более двух тысяч украинских солдат и боевиков националистического батальона "Азов"*. В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая министерство обороны заявило о полном освобождении Мариуполя.Как отметил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, киевский режим захлебывается от злобы, видя, как восстанавливается город.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230827/plennyy-1892505084.html

https://ria.ru/20230826/azovets-1892342117.html

мариуполь

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россия

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в мире, мариуполь, киев, россия, вооруженные силы украины, денис пушилин, донецкая народная республика