https://ria.ru/20230827/belorussiya-1892575921.html

Заявку Белоруссии в БРИКС рассмотрят в приоритетном порядке, заявил МИД

Заявку Белоруссии в БРИКС рассмотрят в приоритетном порядке, заявил МИД - РИА Новости, 27.08.2023

Заявку Белоруссии в БРИКС рассмотрят в приоритетном порядке, заявил МИД

Заявка Белоруссии на вступление в БРИКС рассматривается в приоритетном порядке, заявил глава МИД республики Сергей Алейник в эфире канала ОНТ. РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T21:41

2023-08-27T21:41

2023-08-27T23:50

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МИНСК, 27 авг — РИА Новости. Заявка Белоруссии на вступление в БРИКС рассматривается в приоритетном порядке, заявил глава МИД республики Сергей Алейник в эфире канала ОНТ."Белоруссия рассчитывает на скорейшее рассмотрение заявки, которую мы подали официально в мае. В ходе контактов со странами — членами БРИКС, странами-партнерами, мы получили четкие заверения, что наша заявка находится в приоритете и будет рассмотрена", — сообщил он.По словам министра, Минск рассчитывает на активную работу в рамках объединения. Он отметил, что Белоруссии есть, что предложить, а именно устойчивое экономическое развитие и создание более справедливых альтернатив платежным системам.Как заявил Алейник, эта работа будет происходить в рамках организации, а также при содействии Нового банка развития БРИКС, в который республика тоже рассчитывает вступить.Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. В нем приняли участие главы Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент Владимир Путин участвовал в мероприятии в режиме видеоконференции. Во время саммита президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав организации. Полноценное членство новых стран начнется 1 января 2024 года, уточнил он.Сейчас в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но в последнее время желание присоединиться к блоку выразили 23 государства, включая шесть уже получивших приглашение.

https://ria.ru/20230827/sammit-1892576393.html

https://ria.ru/20230825/briks-1892081995.html

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в мире, юар, россия, китай, сергей алейник, брикс, сергей лавров, владимир путин