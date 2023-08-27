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На севере Москвы столкнулись два автомобиля
На севере Москвы столкнулись два автомобиля - РИА Новости, 27.08.2023
На севере Москвы столкнулись два автомобиля
Два автомобиля столкнулись на Головинском шоссе в Москве, движение в районе ДТП затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T14:56
2023-08-27T14:56
2023-08-27T15:06
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись на Головинском шоссе в Москве, движение в районе ДТП затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "На Головинском шоссе произошло столкновение двух автомобилей. На месте работают оперативные службы города... Движение в районе происшествия затруднено", - говорится в сообщении. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
На севере Москвы столкнулись два автомобиля
На Головинском шоссе на севере Москвы столкнулись два автомобиля