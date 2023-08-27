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На севере Москвы столкнулись два автомобиля

На севере Москвы столкнулись два автомобиля - РИА Новости, 27.08.2023

На севере Москвы столкнулись два автомобиля

Два автомобиля столкнулись на Головинском шоссе в Москве, движение в районе ДТП затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T14:56

2023-08-27T14:56

2023-08-27T15:06

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись на Головинском шоссе в Москве, движение в районе ДТП затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "На Головинском шоссе произошло столкновение двух автомобилей. На месте работают оперативные службы города... Движение в районе происшествия затруднено", - говорится в сообщении. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, москва