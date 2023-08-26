https://ria.ru/20230826/zerno-1892338199.html
Продолжит доминировать. На Западе признали новую победу России
Продолжит доминировать. На Западе признали новую победу России - РИА Новости, 26.08.2023
Продолжит доминировать. На Западе признали новую победу России
Россия продолжит занимать лидирующую позицию на зерновом рынке, несмотря на проблемы судоходства в Черном море. Об этом сообщает французское издание Figaro. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T02:00
2023-08-26T02:00
2023-08-26T09:53
экономика
министерство сельского хозяйства сша
черное море
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Россия продолжит занимать лидирующую позицию на зерновом рынке, несмотря на проблемы судоходства в Черном море. Об этом сообщает французское издание Figaro."При исключительно высоких урожаях пшеницы второй год подряд (после прошлогоднего рекорда), перед Россией открываются довольно светлые перспективы. Россия продолжит доминировать на зерновом рынке в 2023-2024 годах, несмотря на неопределенность с рисками для судоходства в Черном море", — говорится в сообщении.В газете также вспомнили слова главного аналитика сельскохозяйственных рынков компании Agritel. По его мнению, российское доминирование "просто необходимо" в условиях глобальной неустойчивости спроса и предложения.Согласно отчету Министерства сельского хозяйства США, мировые поставки пшеницы снизятся на три миллиона тонн, а запасы немного сократятся. Это, по словам автора, укрепит позицию России как ведущего мирового экспортера. Российский экспорт, отметил автор, составляет 23 процента мировой торговли.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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экономика, министерство сельского хозяйства сша, черное море, россия, в мире
Экономика, Министерство сельского хозяйства США, Черное море, Россия, В мире
Продолжит доминировать. На Западе признали новую победу России
Figaro: Россия продолжит доминировать на зерновом рынке в 2023-2024 годах