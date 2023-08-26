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Продолжит доминировать. На Западе признали новую победу России - РИА Новости, 26.08.2023
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02:00 26.08.2023 (обновлено: 09:53 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/zerno-1892338199.html
Продолжит доминировать. На Западе признали новую победу России
Продолжит доминировать. На Западе признали новую победу России - РИА Новости, 26.08.2023
Продолжит доминировать. На Западе признали новую победу России
Россия продолжит занимать лидирующую позицию на зерновом рынке, несмотря на проблемы судоходства в Черном море. Об этом сообщает французское издание Figaro. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T02:00
2023-08-26T09:53
экономика
министерство сельского хозяйства сша
черное море
россия
в мире
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Россия продолжит занимать лидирующую позицию на зерновом рынке, несмотря на проблемы судоходства в Черном море. Об этом сообщает французское издание Figaro.&quot;При исключительно высоких урожаях пшеницы второй год подряд (после прошлогоднего рекорда), перед Россией открываются довольно светлые перспективы. Россия продолжит доминировать на зерновом рынке в 2023-2024 годах, несмотря на неопределенность с рисками для судоходства в Черном море&quot;, — говорится в сообщении.В газете также вспомнили слова главного аналитика сельскохозяйственных рынков компании Agritel. По его мнению, российское доминирование "просто необходимо" в условиях глобальной неустойчивости спроса и предложения.Согласно отчету Министерства сельского хозяйства США, мировые поставки пшеницы снизятся на три миллиона тонн, а запасы немного сократятся. Это, по словам автора, укрепит позицию России как ведущего мирового экспортера. Российский экспорт, отметил автор, составляет 23 процента мировой торговли.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230822/zerno-1891593724.html
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экономика, министерство сельского хозяйства сша, черное море, россия, в мире
Экономика, Министерство сельского хозяйства США, Черное море, Россия, В мире
Продолжит доминировать. На Западе признали новую победу России

Figaro: Россия продолжит доминировать на зерновом рынке в 2023-2024 годах

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы в Джанкойском районе Крыма
Уборка урожая пшеницы в Джанкойском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Уборка урожая пшеницы в Джанкойском районе Крыма. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Россия продолжит занимать лидирующую позицию на зерновом рынке, несмотря на проблемы судоходства в Черном море. Об этом сообщает французское издание Figaro.
«

"При исключительно высоких урожаях пшеницы второй год подряд (после прошлогоднего рекорда), перед Россией открываются довольно светлые перспективы. Россия продолжит доминировать на зерновом рынке в 2023-2024 годах, несмотря на неопределенность с рисками для судоходства в Черном море", — говорится в сообщении.

В газете также вспомнили слова главного аналитика сельскохозяйственных рынков компании Agritel. По его мнению, российское доминирование "просто необходимо" в условиях глобальной неустойчивости спроса и предложения.
Согласно отчету Министерства сельского хозяйства США, мировые поставки пшеницы снизятся на три миллиона тонн, а запасы немного сократятся. Это, по словам автора, укрепит позицию России как ведущего мирового экспортера. Российский экспорт, отметил автор, составляет 23 процента мировой торговли.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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