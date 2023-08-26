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В Ставрополе бродячая собака напала на девочку - РИА Новости, 26.08.2023
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12:58 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/stavropol-1892382610.html
В Ставрополе бродячая собака напала на девочку
В Ставрополе бродячая собака напала на девочку - РИА Новости, 26.08.2023
В Ставрополе бродячая собака напала на девочку
Следователи проводят проверку информации о нападении бродячей собаки на десятилетнюю девочку в Ставрополе, сообщает СУСК России по Ставропольскому краю в... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T12:58
2023-08-26T12:58
происшествия
ставрополь
ставропольский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 26 авг - РИА Новости. Следователи проводят проверку информации о нападении бродячей собаки на десятилетнюю девочку в Ставрополе, сообщает СУСК России по Ставропольскому краю в Telegram-канале. "В ходе мониторинга размещенных в СМИ сведений выявлена публикация о том, что в одном из жилых районов города Ставрополя 10-летняя девочка гуляла со своей собакой. В это время пробегала бездомная собака и напала на ребенка, укусив за лицо. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает", - говорится в сообщении ведомства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в СК.
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происшествия, ставрополь, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ставрополь, Ставропольский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ставрополе бродячая собака напала на девочку

В Ставрополе бездомная собака укусила десятилетнюю девочку за лицо

© Depositphotos.com / belchonockБродячая собака
Бродячая собака - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© Depositphotos.com / belchonock
Бродячая собака. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 26 авг - РИА Новости. Следователи проводят проверку информации о нападении бродячей собаки на десятилетнюю девочку в Ставрополе, сообщает СУСК России по Ставропольскому краю в Telegram-канале.
«
"В ходе мониторинга размещенных в СМИ сведений выявлена публикация о том, что в одном из жилых районов города Ставрополя 10-летняя девочка гуляла со своей собакой. В это время пробегала бездомная собака и напала на ребенка, укусив за лицо. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает", - говорится в сообщении ведомства.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в СК.
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ПроисшествияСтавропольСтавропольский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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