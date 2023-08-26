https://ria.ru/20230826/stavropol-1892382610.html

В Ставрополе бродячая собака напала на девочку

В Ставрополе бродячая собака напала на девочку - РИА Новости, 26.08.2023

В Ставрополе бродячая собака напала на девочку

Следователи проводят проверку информации о нападении бродячей собаки на десятилетнюю девочку в Ставрополе, сообщает СУСК России по Ставропольскому краю в... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T12:58

2023-08-26T12:58

2023-08-26T12:58

происшествия

ставрополь

ставропольский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 26 авг - РИА Новости. Следователи проводят проверку информации о нападении бродячей собаки на десятилетнюю девочку в Ставрополе, сообщает СУСК России по Ставропольскому краю в Telegram-канале. "В ходе мониторинга размещенных в СМИ сведений выявлена публикация о том, что в одном из жилых районов города Ставрополя 10-летняя девочка гуляла со своей собакой. В это время пробегала бездомная собака и напала на ребенка, укусив за лицо. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает", - говорится в сообщении ведомства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в СК.

https://ria.ru/20230826/sobaka-1892373534.html

ставрополь

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происшествия, ставрополь, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф)