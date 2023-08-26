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Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении

Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 26.08.2023

Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении

ВСУ за сутки потеряли на донецком направлении до 225 солдат, три броневика и четыре гаубицы, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T14:21

2023-08-26T14:21

2023-08-26T14:27

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

донецкая народная республика

клещеевка

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли на донецком направлении до 225 солдат, три броневика и четыре гаубицы, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Потери противника на донецком направлении составили до 225 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили шесть атак штурмовых групп украинских военных в районах Миньковки, Клещеевки и Красногоровки в ДНР."Также в районе населенного пункта Нетайлово Донецкой Народной Республики уничтожен полевой склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ", - добавили в МО РФ.

россия

донецкая народная республика

клещеевка

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, клещеевка