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Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении
Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 26.08.2023
Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении
ВСУ за сутки потеряли на донецком направлении до 225 солдат, три броневика и четыре гаубицы, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T14:21
2023-08-26T14:21
2023-08-26T14:27
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
донецкая народная республика
клещеевка
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли на донецком направлении до 225 солдат, три броневика и четыре гаубицы, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Потери противника на донецком направлении составили до 225 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили шесть атак штурмовых групп украинских военных в районах Миньковки, Клещеевки и Красногоровки в ДНР."Также в районе населенного пункта Нетайлово Донецкой Народной Республики уничтожен полевой склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ", - добавили в МО РФ.
россия
донецкая народная республика
клещеевка
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РИА Новости
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Клещеевка
Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении
МО РФ: российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении