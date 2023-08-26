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Ликвидация пожара на складе пиротехники в Кемерово заняла более пяти часов - РИА Новости, 26.08.2023
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19:38 26.08.2023 (обновлено: 19:40 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/pozhar-1892439524.html
Ликвидация пожара на складе пиротехники в Кемерово заняла более пяти часов
Ликвидация пожара на складе пиротехники в Кемерово заняла более пяти часов - РИА Новости, 26.08.2023
Ликвидация пожара на складе пиротехники в Кемерово заняла более пяти часов
Более пяти часов потребовалось сотрудникам МЧС РФ, чтобы полностью ликвидировать последствия пожара на складе пиротехнических изделий в Кемерове, сообщает ГУМЧС РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T19:38
2023-08-26T19:40
происшествия
россия
кемерово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НОВОСИБИРСК, 26 авг - РИА Новости. Более пяти часов потребовалось сотрудникам МЧС РФ, чтобы полностью ликвидировать последствия пожара на складе пиротехнических изделий в Кемерове, сообщает ГУМЧС по региону. Ведомство ранее информировало, что сигнал о пожаре поступил в 17.00 (13.00 мск) субботы. На момент прибытия первых подразделений здание горело полностью, произошло обрушение конструкций. "На месте от МЧС России работали 43 человека и 13 единиц техники. В результате огонь был ликвидирован на площади 750 квадратных метров", - говорится в сообщении. В главке уточнили, что для полной ликвидации последствий возгорания потребовалось более пяти часов. Причину пожара еще предстоит установить специалистам.
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происшествия, россия, кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Кемерово, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ликвидация пожара на складе пиротехники в Кемерово заняла более пяти часов

МЧС: ликвидация пожара на складе пиротехники в Кемерово заняла более пяти часов

© МЧС РоссииНа месте пожара в Кемерово. Кадр видео
На месте пожара в Кемерово. Кадр видео
© МЧС России
На месте пожара в Кемерово. Кадр видео
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НОВОСИБИРСК, 26 авг - РИА Новости. Более пяти часов потребовалось сотрудникам МЧС РФ, чтобы полностью ликвидировать последствия пожара на складе пиротехнических изделий в Кемерове, сообщает ГУМЧС по региону.
Ведомство ранее информировало, что сигнал о пожаре поступил в 17.00 (13.00 мск) субботы. На момент прибытия первых подразделений здание горело полностью, произошло обрушение конструкций.
"На месте от МЧС России работали 43 человека и 13 единиц техники. В результате огонь был ликвидирован на площади 750 квадратных метров", - говорится в сообщении.
В главке уточнили, что для полной ликвидации последствий возгорания потребовалось более пяти часов. Причину пожара еще предстоит установить специалистам.
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ПроисшествияРоссияКемеровоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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