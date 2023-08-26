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Ликвидация пожара на складе пиротехники в Кемерово заняла более пяти часов

Ликвидация пожара на складе пиротехники в Кемерово заняла более пяти часов - РИА Новости, 26.08.2023

Ликвидация пожара на складе пиротехники в Кемерово заняла более пяти часов

Более пяти часов потребовалось сотрудникам МЧС РФ, чтобы полностью ликвидировать последствия пожара на складе пиротехнических изделий в Кемерове, сообщает ГУМЧС РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T19:38

2023-08-26T19:38

2023-08-26T19:40

происшествия

россия

кемерово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НОВОСИБИРСК, 26 авг - РИА Новости. Более пяти часов потребовалось сотрудникам МЧС РФ, чтобы полностью ликвидировать последствия пожара на складе пиротехнических изделий в Кемерове, сообщает ГУМЧС по региону. Ведомство ранее информировало, что сигнал о пожаре поступил в 17.00 (13.00 мск) субботы. На момент прибытия первых подразделений здание горело полностью, произошло обрушение конструкций. "На месте от МЧС России работали 43 человека и 13 единиц техники. В результате огонь был ликвидирован на площади 750 квадратных метров", - говорится в сообщении. В главке уточнили, что для полной ликвидации последствий возгорания потребовалось более пяти часов. Причину пожара еще предстоит установить специалистам.

https://ria.ru/20230707/vzryvchatka-1882778725.html

россия

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происшествия, россия, кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)