https://ria.ru/20230826/pozhar-1892432955.html

В Самаре потушили пожар в нежилом здании

В Самаре потушили пожар в нежилом здании - РИА Новости, 26.08.2023

В Самаре потушили пожар в нежилом здании

Пожарные ликвидировали в Кировском районе Самары возгорание в нежилом здании на площади 500 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС региона. РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T18:47

2023-08-26T18:47

2023-08-26T18:47

происшествия

россия

кировский район

самара

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

коммерческая недвижимость

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САМАРА, 26 авг - РИА Новости. Пожарные ликвидировали в Кировском районе Самары возгорание в нежилом здании на площади 500 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС региона. "В 16.42 (15.42 мск) ликвидировано открытое горение на пожаре повышенной сложности в Кировском районе Самары. Площадь пожара составила 500 квадратных метров", - говорится в сообщении. Ранее пресс-служба главка МЧС сообщала, что в 13.59 (12.59 мск) 26 августа 2023 года в МЧС поступило сообщение о горении мусора и нежилого здания на площади 250 квадратных метров в Кировском районе Самары. Пожарные локализовали пожар в 15.32 (14.32 мск), площадь пожара составила 500 квадратных метров. В пресс-службе МЧС уточнили, что для тушения пожара от МЧС РФ были привлечены 68 человек и 21 единица техники. В качестве дополнительных сил и средств были задействованы группа применения беспилотных авиационных систем Центра управления кризисных ситуаций МЧС РФ, пожарно-насосная станция, автомобиль рукавный, испытательная пожарная лаборатория, пожарный поезд со станции "Кинель" и семь бойлеров. В главке МЧС подчеркнули, что погибших и пострадавших на пожаре нет.

https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html

россия

кировский район

самара

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происшествия, россия, кировский район, самара, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость