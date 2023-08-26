https://ria.ru/20230826/obstrely-1892345947.html

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка 10 ракетами из РСЗО

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка 10 ракетами из РСЗО - РИА Новости, 26.08.2023

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка 10 ракетами из РСЗО

Украинские войска в 06.30 обстреляли Куйбышевский район Донецка 10 ракетами из РСЗО, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T06:52

2023-08-26T06:52

2023-08-26T06:52

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецк

сцкк

нато

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска в 06.30 обстреляли Куйбышевский район Донецка 10 ракетами из РСЗО, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... 06.30 - населенный пункт Семёновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что в 06.35 был обстрелян Ясиноватский район, по нему выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230826/inspektory-1892344454.html

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

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куйбышевский район, донецк, сцкк, нато, донецкая народная республика, происшествия