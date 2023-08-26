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ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка 10 ракетами из РСЗО
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка 10 ракетами из РСЗО - РИА Новости, 26.08.2023
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка 10 ракетами из РСЗО
Украинские войска в 06.30 обстреляли Куйбышевский район Донецка 10 ракетами из РСЗО, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T06:52
2023-08-26T06:52
2023-08-26T06:52
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
сцкк
нато
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска в 06.30 обстреляли Куйбышевский район Донецка 10 ракетами из РСЗО, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... 06.30 - населенный пункт Семёновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что в 06.35 был обстрелян Ясиноватский район, по нему выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230826/inspektory-1892344454.html
куйбышевский район
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куйбышевский район, донецк, сцкк, нато, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, СЦКК, НАТО, Донецкая Народная Республика, Происшествия
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка 10 ракетами из РСЗО
СЦКК: ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка 10 ракетами из РСЗО