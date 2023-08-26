https://ria.ru/20230826/obstrel-1892440381.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую - РИА Новости, 26.08.2023
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку, Ясиноватую и её район, выпустив 16 снарядов калибра 155 миллиметров и два снаряда калибра 152 миллиметра,... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T19:52
2023-08-26T19:52
2023-08-26T20:03
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
горловка
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку, Ясиноватую и её район, выпустив 16 снарядов калибра 155 миллиметров и два снаряда калибра 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.30 - населенный пункт Галицыновка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 17.35 - населенный пункт Галицыновка - г. Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 17.40 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, представительство сообщило, что в 18.45 по Горловке (Калининский район) было выпущено два снаряда калибром 152 миллиметра, в 19.20 по Донецку (Куйбышевский район) - три снаряда калибром 155 миллиметров и 19.30 по Ясиноватой - четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230802/ssha-1887662310.html
донецк
куйбышевский район
горловка
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донецк, куйбышевский район, горловка, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Горловка, НАТО, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую
СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую