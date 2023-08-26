https://ria.ru/20230826/obstrel-1892403652.html

Украинские войска выпустили 18 снарядов по Донецку и Ясиноватскому району

Украинские войска выпустили 18 снарядов по Донецку и Ясиноватскому району - РИА Новости, 26.08.2023

Украинские войска выпустили 18 снарядов по Донецку и Ясиноватскому району

Украинские войска за 30 минут выпустили 18 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T15:35

2023-08-26T15:35

2023-08-26T15:35

специальная военная операция на украине

донецк

сцкк

куйбышевский район

украина

происшествия

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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска за 30 минут выпустили 18 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Галицыновка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров...14.45 - населенный пункт Галицыновка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 15.05 - населенный пункт Галицыновка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, представительство сообщило, что в 15.05 по Ясиноватскому району было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, в 15.10 по Донецку (Куйбышевский район) было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров и в 15.10 по Ясиноватскому району было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html

донецк

куйбышевский район

украина

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донецк, сцкк, куйбышевский район, украина, происшествия