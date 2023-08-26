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В ДНР мужчина получил ранение, наступив на снаряд при полевых работах
В ДНР мужчина получил ранение, наступив на снаряд при полевых работах - РИА Новости, 26.08.2023
В ДНР мужчина получил ранение, наступив на снаряд при полевых работах
Житель села Кропивницкое в ДНР получил ранение, наступив при полевых работах на взрывоопасный предмет, сообщило отделение ГО и ЧС по Волновахскому району в... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T11:05
2023-08-26T11:05
2023-08-26T11:05
специальная военная операция на украине
происшествия
волновахский район
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донбасс
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Житель села Кропивницкое в ДНР получил ранение, наступив при полевых работах на взрывоопасный предмет, сообщило отделение ГО и ЧС по Волновахскому району в Telegram-канале. "При проведении полевых работ мужчина 1968 года рождения наступил на ВОП (взрывоопасный предмет). Госпитализирован в Волновахскую ЦРБ", - сообщила диспетчерская служба ГО и ЧС администрации Волновахского района. По данным службы, инцидент произошел в пятницу 25 августа.
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волновахский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волновахский район, донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волновахский район, Донецкая Народная Республика, Донбасс
В ДНР мужчина получил ранение, наступив на снаряд при полевых работах
Житель Кропивницкого в ДНР пострадал, наступив на снаряд при полевых работах