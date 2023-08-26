https://ria.ru/20230826/donbass-1892365721.html

В ДНР мужчина получил ранение, наступив на снаряд при полевых работах

В ДНР мужчина получил ранение, наступив на снаряд при полевых работах - РИА Новости, 26.08.2023

В ДНР мужчина получил ранение, наступив на снаряд при полевых работах

Житель села Кропивницкое в ДНР получил ранение, наступив при полевых работах на взрывоопасный предмет, сообщило отделение ГО и ЧС по Волновахскому району в... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T11:05

2023-08-26T11:05

2023-08-26T11:05

специальная военная операция на украине

происшествия

волновахский район

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Житель села Кропивницкое в ДНР получил ранение, наступив при полевых работах на взрывоопасный предмет, сообщило отделение ГО и ЧС по Волновахскому району в Telegram-канале. "При проведении полевых работ мужчина 1968 года рождения наступил на ВОП (взрывоопасный предмет). Госпитализирован в Волновахскую ЦРБ", - сообщила диспетчерская служба ГО и ЧС администрации Волновахского района. По данным службы, инцидент произошел в пятницу 25 августа.

https://ria.ru/20230826/donetsk-1892364537.html

волновахский район

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, волновахский район, донецкая народная республика, донбасс