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В ДНР мужчина получил ранение, наступив на снаряд при полевых работах - РИА Новости, 26.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:05 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/donbass-1892365721.html
В ДНР мужчина получил ранение, наступив на снаряд при полевых работах
В ДНР мужчина получил ранение, наступив на снаряд при полевых работах - РИА Новости, 26.08.2023
В ДНР мужчина получил ранение, наступив на снаряд при полевых работах
Житель села Кропивницкое в ДНР получил ранение, наступив при полевых работах на взрывоопасный предмет, сообщило отделение ГО и ЧС по Волновахскому району в... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T11:05
2023-08-26T11:05
специальная военная операция на украине
происшествия
волновахский район
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Житель села Кропивницкое в ДНР получил ранение, наступив при полевых работах на взрывоопасный предмет, сообщило отделение ГО и ЧС по Волновахскому району в Telegram-канале. "При проведении полевых работ мужчина 1968 года рождения наступил на ВОП (взрывоопасный предмет). Госпитализирован в Волновахскую ЦРБ", - сообщила диспетчерская служба ГО и ЧС администрации Волновахского района. По данным службы, инцидент произошел в пятницу 25 августа.
https://ria.ru/20230826/donetsk-1892364537.html
волновахский район
донецкая народная республика
донбасс
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происшествия, волновахский район, донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волновахский район, Донецкая Народная Республика, Донбасс
В ДНР мужчина получил ранение, наступив на снаряд при полевых работах

Житель Кропивницкого в ДНР пострадал, наступив на снаряд при полевых работах

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Житель села Кропивницкое в ДНР получил ранение, наступив при полевых работах на взрывоопасный предмет, сообщило отделение ГО и ЧС по Волновахскому району в Telegram-канале.
«
"При проведении полевых работ мужчина 1968 года рождения наступил на ВОП (взрывоопасный предмет). Госпитализирован в Волновахскую ЦРБ", - сообщила диспетчерская служба ГО и ЧС администрации Волновахского района.
По данным службы, инцидент произошел в пятницу 25 августа.
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВолновахский районДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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