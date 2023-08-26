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ВС России отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС России отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 26.08.2023

ВС России отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военнослужащие отразили две атаки на Краснолиманском направлении, украинские войска потеряли до 60 человек, сообщили в субботу в сводке Минобороны... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T14:25

2023-08-26T14:25

2023-08-26T15:29

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили две атаки на Краснолиманском направлении, украинские войска потеряли до 60 человек, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ."Потери противника на Краснолиманском направлении составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один пикап, а также две гаубицы Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр", а также армейская авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы отразили две атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе Червоной Дибровы в ЛНР.

https://ria.ru/20230826/poteri-1892393572.html

россия

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Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, луганская народная республика