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ВС России отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 26.08.2023
ВС России отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военнослужащие отразили две атаки на Краснолиманском направлении, украинские войска потеряли до 60 человек, сообщили в субботу в сводке Минобороны... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T14:25
2023-08-26T14:25
2023-08-26T15:29
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
луганская народная республика
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили две атаки на Краснолиманском направлении, украинские войска потеряли до 60 человек, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ."Потери противника на Краснолиманском направлении составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один пикап, а также две гаубицы Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр", а также армейская авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы отразили две атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе Червоной Дибровы в ЛНР.
https://ria.ru/20230826/poteri-1892393572.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Луганская Народная Республика
ВС России отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Киев за сутки потерял до 60 боевиков на Краснолиманском направлении