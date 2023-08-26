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ВС России отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 26.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:25 26.08.2023 (обновлено: 15:29 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/ataki-1892393239.html
ВС России отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 26.08.2023
ВС России отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военнослужащие отразили две атаки на Краснолиманском направлении, украинские войска потеряли до 60 человек, сообщили в субботу в сводке Минобороны... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T14:25
2023-08-26T15:29
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
луганская народная республика
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили две атаки на Краснолиманском направлении, украинские войска потеряли до 60 человек, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ."Потери противника на Краснолиманском направлении составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один пикап, а также две гаубицы Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр", а также армейская авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы отразили две атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе Червоной Дибровы в ЛНР.
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Луганская Народная Республика
ВС России отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Киев за сутки потерял до 60 боевиков на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили две атаки на Краснолиманском направлении, украинские войска потеряли до 60 человек, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ.
"Потери противника на Краснолиманском направлении составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один пикап, а также две гаубицы Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр", а также армейская авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы отразили две атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе Червоной Дибровы в ЛНР.
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