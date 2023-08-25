https://ria.ru/20230825/zarplata-1892309189.html
Всем учителям на Кубани поднимут зарплату на пять тысяч рублей с октября
Всем учителям на Кубани поднимут зарплату на пять тысяч рублей с октября - РИА Новости, 25.08.2023
Всем учителям на Кубани поднимут зарплату на пять тысяч рублей с октября
Всем учителям Краснодарского края поднимут зарплату на пять тысяч рублей с 1 октября, такое решение принял губернатор региона Вениамин Кондратьев, сообщили в... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T19:12
2023-08-25T19:12
2023-08-25T19:12
краснодарский край
краснодарский край
новороссийск
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Всем учителям Краснодарского края поднимут зарплату на пять тысяч рублей с 1 октября, такое решение принял губернатор региона Вениамин Кондратьев, сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Продолжаем уделять особое внимание нашим педагогам, зная, с какой нагрузкой и ответственностью они сталкиваются ежедневно. В связи с этим и предложил принять такое решение. Изначально, когда советовались с коллегами, думали поднять зарплату на пять процентов, но решили уровнять надбавку зарплаты вне зависимости от статуса. С 1 октября все учителя будут ежемесячно получать надбавку в пять тысяч рублей… Дальше будем поддерживать вас, разрабатывать новые региональные меры", – передаёт пресс-служба слова Кондратьева, сказанные на краевом педсовете в преддверии нового учебного года. Отмечается, что уже 525 педагогических работников воспользовались выплатой в 1 миллион рублей на ипотечный первоначальный взнос, которую ввели в 2022 году по поручению губернатора. Еще 237 учителей получили сертификаты и подбирают себе жилье, добавил Кондратьев, отмечая, что программу продолжат и в 2024 году. Вице-губернатор Анна Минькова отметила сохранение и единовременной выплаты в пять тысяч рублей всем учителям к 1 сентября. В этом году в крае также ввели краевые премии для победителей и призеров Всероссийских конкурсов – по 350 тысяч рублей. А педагоги, которые выпустили получивших 100 баллов, получают по 100 тысяч рублей. Некоторые города и районы Кубани, по ее словам, вводят дополнительные меры поддержки. Так, в Новороссийске единовременно выплачивают 500 тысяч рублей предметникам, которые заключают трудовой контракт на семь лет, а также предоставляют учителям бесплатный проезд в муниципальном транспорте - такую поддержку с 1 сентября использует и Сочи. "Краснодар молодым педагогам, окончившим вуз, выплачивает по 25 тысяч рублей единовременно – так называемые подъемные. В Крымском районе с этого года приехавшим учителям выплатят по 45 тысяч рублей единовременно. Все это – возможности оставаться в профессии", – добавила Минькова.
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краснодарский край, новороссийск, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Новороссийск, Вениамин Кондратьев
Всем учителям на Кубани поднимут зарплату на пять тысяч рублей с октября
Власти: всем учителям на Кубани с октября поднимут зарплату на пять тысяч рублей
КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости.
Всем учителям Краснодарского края поднимут зарплату на пять тысяч рублей с 1 октября, такое решение принял губернатор региона Вениамин Кондратьев, сообщили в пресс-службе
краевой администрации.
"Продолжаем уделять особое внимание нашим педагогам, зная, с какой нагрузкой и ответственностью они сталкиваются ежедневно. В связи с этим и предложил принять такое решение. Изначально, когда советовались с коллегами, думали поднять зарплату на пять процентов, но решили уровнять надбавку зарплаты вне зависимости от статуса. С 1 октября все учителя будут ежемесячно получать надбавку в пять тысяч рублей… Дальше будем поддерживать вас, разрабатывать новые региональные меры", – передаёт пресс-служба слова Кондратьева, сказанные на краевом педсовете в преддверии нового учебного года.
Отмечается, что уже 525 педагогических работников воспользовались выплатой в 1 миллион рублей на ипотечный первоначальный взнос, которую ввели в 2022 году по поручению губернатора. Еще 237 учителей получили сертификаты и подбирают себе жилье, добавил Кондратьев, отмечая, что программу продолжат и в 2024 году.
Вице-губернатор Анна Минькова отметила сохранение и единовременной выплаты в пять тысяч рублей всем учителям к 1 сентября. В этом году в крае также ввели краевые премии для победителей и призеров Всероссийских конкурсов – по 350 тысяч рублей. А педагоги, которые выпустили получивших 100 баллов, получают по 100 тысяч рублей.
Некоторые города и районы Кубани, по ее словам, вводят дополнительные меры поддержки. Так, в Новороссийске
единовременно выплачивают 500 тысяч рублей предметникам, которые заключают трудовой контракт на семь лет, а также предоставляют учителям бесплатный проезд в муниципальном транспорте - такую поддержку с 1 сентября использует и Сочи
.
"Краснодар молодым педагогам, окончившим вуз, выплачивает по 25 тысяч рублей единовременно – так называемые подъемные. В Крымском районе
с этого года приехавшим учителям выплатят по 45 тысяч рублей единовременно. Все это – возможности оставаться в профессии", – добавила Минькова.
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