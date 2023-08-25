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В Китае заметили отчаянный сигнал, который подают украинцы
В Китае заметили отчаянный сигнал, который подают украинцы - РИА Новости, 25.08.2023
В Китае заметили отчаянный сигнал, который подают украинцы
По мере того как провал контрнаступления становится очевидным, все больше украинцев пытаются уклониться от призыва в армию, пишет китайское издание Global... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T10:35
2023-08-25T10:35
2023-08-25T11:13
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. По мере того как провал контрнаступления становится очевидным, все больше украинцев пытаются уклониться от призыва в армию, пишет китайское издание Global Times."Моральный дух значительно упал, и много молодых людей прибегают к незаконным средствам, чтобы избежать участия в боевых действиях", — говорится в публикации.С начала российско-украинского конфликта население Украины резко сократилось, а потери на поле боя чрезвычайно высоки, пишет автор. Он отметил, что стороны конфликта не раскрывают конкретные цифры, однако считается, что общее количество раненых и убитых солдат ВСУ оценивают примерно в сто тысяч человек.Ранее Владимир Зеленский объявил, что на заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решили уволить всех областных начальников военкоматов. Тех, кто захочет сохранить погоны, отправят воевать, на их место назначат людей, участвовавших в боевых действиях.
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в мире, украина, китай, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Китай, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
В Китае заметили отчаянный сигнал, который подают украинцы
GT: украинцы пытаются избежать мобилизации из-за провала контрнаступления
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.
По мере того как провал контрнаступления становится очевидным, все больше украинцев пытаются уклониться от призыва в армию, пишет китайское издание Global Times
.
"Моральный дух значительно упал, и много молодых людей прибегают к незаконным средствам, чтобы избежать участия в боевых действиях", — говорится в публикации.
С начала российско-украинского конфликта население Украины резко сократилось, а потери на поле боя чрезвычайно высоки, пишет автор. Он отметил, что стороны конфликта не раскрывают конкретные цифры, однако считается, что общее количество раненых и убитых солдат ВСУ оценивают примерно в сто тысяч человек.
Ранее Владимир Зеленский объявил, что на заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решили уволить всех областных начальников военкоматов. Тех, кто захочет сохранить погоны, отправят воевать, на их место назначат людей, участвовавших в боевых действиях.
В Раде сообщили о регистрации проекта о мобилизации чиновников и депутатов