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Белорусская армия проведет комплексные учения - РИА Новости, 25.08.2023
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12:09 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/ucheniya-1892173819.html
Белорусская армия проведет комплексные учения
Белорусская армия проведет комплексные учения - РИА Новости, 25.08.2023
Белорусская армия проведет комплексные учения
Комплексные учения пройдут в вооруженных силах Белоруссии в конце сентября, заявил в своем аккаунте в соцсети Х (бывшей Twitter) начальник департамента... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T12:09
2023-08-25T12:09
белоруссия
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МИНСК, 25 авг – РИА Новости. Комплексные учения пройдут в вооруженных силах Белоруссии в конце сентября, заявил в своем аккаунте в соцсети Х (бывшей Twitter) начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Валерий Ревенко. "Сентябрь станет насыщенным месяцем боевой подготовки. В первых числах пройдет совместное учение ОДКБ "Боевое братство", а завершится месяц комплексным учением ВС РБ", - написал он. Ревенко подчеркнул, что ранее о планах проведения комплексных учений были уведомлены государства-участники ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года.
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белоруссия, одкб, обсе
Белоруссия, ОДКБ, ОБСЕ
Белорусская армия проведет комплексные учения

Ревенко: в ВС Белоруссии в конце сентября пройдут комплексные учения

© Фото : Министерство обороны РББелорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© Фото : Министерство обороны РБ
Белорусские военнослужащие . Архивное фото
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МИНСК, 25 авг – РИА Новости. Комплексные учения пройдут в вооруженных силах Белоруссии в конце сентября, заявил в своем аккаунте в соцсети Х (бывшей Twitter) начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Валерий Ревенко.
"Сентябрь станет насыщенным месяцем боевой подготовки. В первых числах пройдет совместное учение ОДКБ "Боевое братство", а завершится месяц комплексным учением ВС РБ", - написал он.
Ревенко подчеркнул, что ранее о планах проведения комплексных учений были уведомлены государства-участники ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года.
Военнослужащие ВС России на учениях ОДКБ - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
В Белоруссии пройдут учения ОДКБ "Боевое братство — 2023"
24 августа, 09:10
 
БелоруссияОДКБОБСЕ
 
 
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