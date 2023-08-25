https://ria.ru/20230825/ucheniya-1892173819.html

Белорусская армия проведет комплексные учения

Белорусская армия проведет комплексные учения - РИА Новости, 25.08.2023

Белорусская армия проведет комплексные учения

Комплексные учения пройдут в вооруженных силах Белоруссии в конце сентября, заявил в своем аккаунте в соцсети Х (бывшей Twitter) начальник департамента... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T12:09

2023-08-25T12:09

2023-08-25T12:09

белоруссия

одкб

обсе

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МИНСК, 25 авг – РИА Новости. Комплексные учения пройдут в вооруженных силах Белоруссии в конце сентября, заявил в своем аккаунте в соцсети Х (бывшей Twitter) начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Валерий Ревенко. "Сентябрь станет насыщенным месяцем боевой подготовки. В первых числах пройдет совместное учение ОДКБ "Боевое братство", а завершится месяц комплексным учением ВС РБ", - написал он. Ревенко подчеркнул, что ранее о планах проведения комплексных учений были уведомлены государства-участники ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года.

https://ria.ru/20230824/ucheniya-1891894989.html

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белоруссия, одкб, обсе