https://ria.ru/20230825/soveschanie-1892191410.html

Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 25.08.2023

Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T13:13

2023-08-25T13:13

2023-08-25T13:13

дмитрий песков

политика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Сегодня с публичной точки зрения более спокойная повестка дня у президента, мы ожидаем, что в середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков. По его словам, все остальные контакты президента будут носить сегодня непубличный характер.

https://ria.ru/20230622/tekhnika-1879764658.html

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дмитрий песков, политика, владимир путин, россия