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Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 25.08.2023
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13:13 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/soveschanie-1892191410.html
Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 25.08.2023
Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T13:13
2023-08-25T13:13
дмитрий песков
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Сегодня с публичной точки зрения более спокойная повестка дня у президента, мы ожидаем, что в середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков. По его словам, все остальные контакты президента будут носить сегодня непубличный характер.
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дмитрий песков, политика, владимир путин, россия
Дмитрий Песков, Политика, Владимир Путин, Россия
Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Песков: Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин проводит совещание
Владимир Путин проводит совещание - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин проводит совещание. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Сегодня с публичной точки зрения более спокойная повестка дня у президента, мы ожидаем, что в середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков.
По его словам, все остальные контакты президента будут носить сегодня непубличный характер.
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