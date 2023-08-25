https://ria.ru/20230825/pvo-1892195439.html

В Кремле прокомментировали данные об участившихся атаках дронов на Россию

В Кремле прокомментировали данные об участившихся атаках дронов на Россию - РИА Новости, 25.08.2023

В Кремле прокомментировали данные об участившихся атаках дронов на Россию

Песков прокомментировал ремарку журналиста об участившихся атаках дронов тем, что такая террористическая активность была и ранее, достаточно эффективно работает РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T13:24

2023-08-25T13:24

2023-08-25T14:06

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Песков прокомментировал ремарку журналиста об участившихся атаках дронов тем, что такая террористическая активность была и ранее, достаточно эффективно работает ПВО. "Эта активность она была и ранее, достаточно эффективно работают все соответствующие системы противовоздушной обороны. Разумеется, специфика этой вот фактически террористической активности, потому что она в большинстве своем имеет целью просто жилые дома и жилые объекты, может быть не всегда позволяет избегать каких-то незначительных повреждений, но тем не менее надо признать, что ПВО работает и системы защиты все необходимые работают эффективно", - отметил Песков.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что территорию России в ночь на пятницу атаковали 42 украинских беспилотника, 33 из них подавили средствами радиоэлектронной борьбы, девять сбила ПВО.Также глава региона Владислав Шапша сообщил, что беспилотник уничтожен силами ПВО в Калужской области, пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20230825/bespilotnik-1892184909.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, дмитрий песков, россия