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В Кремле прокомментировали данные об участившихся атаках дронов на Россию - РИА Новости, 25.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:24 25.08.2023 (обновлено: 14:06 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/pvo-1892195439.html
В Кремле прокомментировали данные об участившихся атаках дронов на Россию
В Кремле прокомментировали данные об участившихся атаках дронов на Россию - РИА Новости, 25.08.2023
В Кремле прокомментировали данные об участившихся атаках дронов на Россию
Песков прокомментировал ремарку журналиста об участившихся атаках дронов тем, что такая террористическая активность была и ранее, достаточно эффективно работает РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T13:24
2023-08-25T14:06
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Песков прокомментировал ремарку журналиста об участившихся атаках дронов тем, что такая террористическая активность была и ранее, достаточно эффективно работает ПВО. "Эта активность она была и ранее, достаточно эффективно работают все соответствующие системы противовоздушной обороны. Разумеется, специфика этой вот фактически террористической активности, потому что она в большинстве своем имеет целью просто жилые дома и жилые объекты, может быть не всегда позволяет избегать каких-то незначительных повреждений, но тем не менее надо признать, что ПВО работает и системы защиты все необходимые работают эффективно", - отметил Песков.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что территорию России в ночь на пятницу атаковали 42 украинских беспилотника, 33 из них подавили средствами радиоэлектронной борьбы, девять сбила ПВО.Также глава региона Владислав Шапша сообщил, что беспилотник уничтожен силами ПВО в Калужской области, пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20230825/bespilotnik-1892184909.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, дмитрий песков, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Дмитрий Песков, Россия
В Кремле прокомментировали данные об участившихся атаках дронов на Россию

Песков заявил об эффективности систем ПВО против атак дронов

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Песков прокомментировал ремарку журналиста об участившихся атаках дронов тем, что такая террористическая активность была и ранее, достаточно эффективно работает ПВО.
"Эта активность она была и ранее, достаточно эффективно работают все соответствующие системы противовоздушной обороны. Разумеется, специфика этой вот фактически террористической активности, потому что она в большинстве своем имеет целью просто жилые дома и жилые объекты, может быть не всегда позволяет избегать каких-то незначительных повреждений, но тем не менее надо признать, что ПВО работает и системы защиты все необходимые работают эффективно", - отметил Песков.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что территорию России в ночь на пятницу атаковали 42 украинских беспилотника, 33 из них подавили средствами радиоэлектронной борьбы, девять сбила ПВО.
Также глава региона Владислав Шапша сообщил, что беспилотник уничтожен силами ПВО в Калужской области, пострадавших и разрушений нет.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
В Калужской области уничтожили украинский беспилотник
Вчера, 12:46
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФДмитрий ПесковРоссия
 
 
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