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Воробьев: 7,5 тонн канцелярии направлено из Подмосковья в новые регионы
Воробьев: 7,5 тонн канцелярии направлено из Подмосковья в новые регионы - РИА Новости, 25.08.2023
Воробьев: 7,5 тонн канцелярии направлено из Подмосковья в новые регионы
Новым регионам России из Подмосковья направили 7,5 тонн канцелярии к 1 сентября, от линеек и ручек до портфелей и книг, сообщил губернатор Московской области... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T17:06
2023-08-25T17:06
2023-08-25T17:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Новым регионам России из Подмосковья направили 7,5 тонн канцелярии к 1 сентября, от линеек и ручек до портфелей и книг, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Кроме того, для нас важно, чтобы ребята в новых регионах тоже пошли в школу с хорошим настроением. Для этого из Подмосковья в Донбасс направлено 7,5 тонн канцелярии – линейки, ручки, карандаши, тетради, портфели и книги. Там наши волонтеры сформируют наборы, которые распределят по учебным заведениям Донецка, Новоазовска, Тельманово и других населенных пунктов", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области. По словам губернатора, для жителей Донбасса и его бойцов помимо школьных принадлежностей отправили продукты, воду и средства гигиены, "в общей сложности в фуру загрузили 20 тонн". Подобная акция в Подмосковье проходит не впервые, в 2022 году удалось собрать для учеников Донбасса более 7 тысяч наборов со школьными принадлежностями, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230823/reestr-1891769330.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, донбасс
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Донбасс