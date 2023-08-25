https://ria.ru/20230825/podmoskove-1892264416.html

Воробьев: 7,5 тонн канцелярии направлено из Подмосковья в новые регионы

Воробьев: 7,5 тонн канцелярии направлено из Подмосковья в новые регионы - РИА Новости, 25.08.2023

Воробьев: 7,5 тонн канцелярии направлено из Подмосковья в новые регионы

Новым регионам России из Подмосковья направили 7,5 тонн канцелярии к 1 сентября, от линеек и ручек до портфелей и книг, сообщил губернатор Московской области... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T17:06

2023-08-25T17:06

2023-08-25T17:06

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892262970_0:104:1080:712_1920x0_80_0_0_df66316a7fd8c558c8beb8d183e64cba.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Новым регионам России из Подмосковья направили 7,5 тонн канцелярии к 1 сентября, от линеек и ручек до портфелей и книг, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Кроме того, для нас важно, чтобы ребята в новых регионах тоже пошли в школу с хорошим настроением. Для этого из Подмосковья в Донбасс направлено 7,5 тонн канцелярии – линейки, ручки, карандаши, тетради, портфели и книги. Там наши волонтеры сформируют наборы, которые распределят по учебным заведениям Донецка, Новоазовска, Тельманово и других населенных пунктов", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области. По словам губернатора, для жителей Донбасса и его бойцов помимо школьных принадлежностей отправили продукты, воду и средства гигиены, "в общей сложности в фуру загрузили 20 тонн". Подобная акция в Подмосковье проходит не впервые, в 2022 году удалось собрать для учеников Донбасса более 7 тысяч наборов со школьными принадлежностями, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230823/reestr-1891769330.html

московская область (подмосковье)

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев, донбасс