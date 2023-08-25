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ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Владимировку - РИА Новости, 25.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:25 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/obstrely-1892151265.html
ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Владимировку
ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Владимировку - РИА Новости, 25.08.2023
ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Владимировку
Украинские войска в пятницу утром обстреляли районы Донецка, Ясиноватский район и поселок Владимировка, выпустив в общей сложности 33 снаряда "натовского"... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T10:25
2023-08-25T10:25
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 25 авг – РИА Новости. Украинские войска в пятницу утром обстреляли районы Донецка, Ясиноватский район и поселок Владимировка, выпустив в общей сложности 33 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:45 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, за один час с 8.55 было выпущено еще 22 снаряда указанного калибра по Киевскому, Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка. Кроме того, в 6.30 и 9.00 обстреляли Ясиноватский район и поселок Владимировка восемью снарядами "натовского" калибра, в 6.35 выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230825/obstrel-1892146559.html
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донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Владимировку

ДНР: ВСУ выпустили 33 снаряда по Донецку, Ясиноватскому району и Владимировке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки украинского снаряда в Донецке
Осколки украинского снаряда в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинского снаряда в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 авг – РИА Новости. Украинские войска в пятницу утром обстреляли районы Донецка, Ясиноватский район и поселок Владимировка, выпустив в общей сложности 33 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:45 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
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По данным ведомства, за один час с 8.55 было выпущено еще 22 снаряда указанного калибра по Киевскому, Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка.
Кроме того, в 6.30 и 9.00 обстреляли Ясиноватский район и поселок Владимировка восемью снарядами "натовского" калибра, в 6.35 выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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