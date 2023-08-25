https://ria.ru/20230825/obstrely-1892151265.html

ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Владимировку

ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Владимировку - РИА Новости, 25.08.2023

ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Владимировку

Украинские войска в пятницу утром обстреляли районы Донецка, Ясиноватский район и поселок Владимировка, выпустив в общей сложности 33 снаряда "натовского"... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T10:25

2023-08-25T10:25

2023-08-25T10:25

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 25 авг – РИА Новости. Украинские войска в пятницу утром обстреляли районы Донецка, Ясиноватский район и поселок Владимировка, выпустив в общей сложности 33 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:45 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, за один час с 8.55 было выпущено еще 22 снаряда указанного калибра по Киевскому, Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка. Кроме того, в 6.30 и 9.00 обстреляли Ясиноватский район и поселок Владимировка восемью снарядами "натовского" калибра, в 6.35 выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230825/obstrel-1892146559.html

https://ria.ru/20230825/fosfor-1892128380.html

https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс