https://ria.ru/20230825/obstrel-1892283625.html

ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Макеевке и Ясиноватскому району

ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Макеевке и Ясиноватскому району - РИА Новости, 25.08.2023

ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Макеевке и Ясиноватскому району

Украинские войска в 17.40 выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров из "натовской" артиллерии по Ясиноватскому району и Макеевке, сообщили в... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T18:02

2023-08-25T18:02

2023-08-25T18:02

специальная военная операция на украине

макеевка

украина

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска в 17.40 выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров из "натовской" артиллерии по Ясиноватскому району и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.40 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 17.40 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, в 17.30 украинские войска выпустили еще четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Гольмовскому. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html

макеевка

украина

донецкая народная республика

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макеевка, украина, сцкк, донецкая народная республика, происшествия