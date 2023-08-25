https://ria.ru/20230825/meditsina-1892322807.html

Жители новых регионов без полиса ОМС могут бесплатно лечиться в России

Жители новых регионов без полиса ОМС могут бесплатно лечиться в России - РИА Новости, 25.08.2023

Жители новых регионов без полиса ОМС могут бесплатно лечиться в России

Жители новых регионов России, а также граждане Украины, прибывшие в Россию, которые пока не получили полис ОМС, могут получать необходимую медпомощь бесплатно... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T21:42

2023-08-25T21:42

2023-08-25T21:42

общество

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россия

украина

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Жители новых регионов России, а также граждане Украины, прибывшие в Россию, которые пока не получили полис ОМС, могут получать необходимую медпомощь бесплатно на всей территории РФ, сообщила пресс-служба Минздрава России. Соответствующее постановление правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации. "Жители Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также граждане Украины, прибывшие на территорию Российской Федерации, у которых пока нет полиса ОМС, могут получать необходимую медицинскую помощь бесплатно на всей территории Российской Федерации, включая новые регионы, при заболеваниях и состояниях, включенных в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", - говорится в сообщении. Все граждане России, проживающие в новых регионах, могут получить полис ОМС. Жителям новых регионов, имеющим российское гражданство, для получения полисов требуется документ, удостоверяющий личность, и СНИЛС, а детям до 14 лет — свидетельство о рождении, документ, удостоверяющий личность законного представителя, и СНИЛС (при наличии), уточнили в пресс-службе. С начала июля по просьбам жителей новых регионов территориальные фонды ОМС открыли порядка 50 дополнительных пунктов оформления и выдачи полисов ОМС. Всего в новых регионах на данный момент работают более 120 таких пунктов, отметили в Минздраве.

https://ria.ru/20220811/meditsina-1808951274.html

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общество, здоровье - общество, россия, украина, херсонская область