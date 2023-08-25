Рейтинг@Mail.ru
Боливия рассчитывает на инвестиции "Газпрома", заявил Арсе - РИА Новости, 25.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 25.08.2023 (обновлено: 14:25 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/investitsii-1892211037.html
Боливия рассчитывает на инвестиции "Газпрома", заявил Арсе
Боливия рассчитывает на инвестиции "Газпрома", заявил Арсе - РИА Новости, 25.08.2023
Боливия рассчитывает на инвестиции "Газпрома", заявил Арсе
Российский "Газпром" может прийти с инвестициями на боливийский рынок, есть предварительные переговоры на данную тему, сообщил в интервью РИА Новости президент... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T14:19
2023-08-25T14:25
россия
боливия
экономика
цены на нефть
луис арсе
сергей лавров
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796402251_0:294:3120:2048_1920x0_80_0_0_ef6d6a70b2d806814f9e998bece3c2de.jpg
ЙОХАННЕСБУРГ, 25 авг - РИА Новости. Российский "Газпром" может прийти с инвестициями на боливийский рынок, есть предварительные переговоры на данную тему, сообщил в интервью РИА Новости президент Боливии Луис Арсе. "Есть предварительные переговоры, чтобы "Газпром" мог вернуться в страну и сделать инвестиции", - сказал он. Два года назад глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что "Газпром" прорабатывает реализацию различных проектов в Боливии в нефтегазовой области. В 2016 году "Газпром" и боливийская YPFB подписали соглашение об изучении перспективных блоков "Ла Сейба", "Витиакуа" и "Мадиди". Компания YPFB отмечала, что в январе 2019 года российская компания заявила о своем намерении инвестировать в "Витиакуа" Однако прогресс в сотрудничестве был сорван во время правления экс-президента Жанин Аньес. Производственный потенциал этого месторождения оценивался в 12 миллионов кубических метров в сутки, что эквивалентно четвертой части от общего объема добычи газа в Боливии.
россия
боливия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796402251_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dc98d3ac226d3a2dd9a592ab023f5bca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, боливия, экономика, цены на нефть, луис арсе, сергей лавров, газпром
Россия, Боливия, Экономика, Цены на нефть, Луис Арсе, Сергей Лавров, Газпром
Боливия рассчитывает на инвестиции "Газпрома", заявил Арсе

Арсе заявил, что Боливия рассчитывает на инвестиции "Газпрома" на рынке страны

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип компании ПАО "Газпром нефть"
Логотип компании ПАО Газпром нефть - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Логотип компании ПАО "Газпром нефть". Архивное фото
Читать ria.ru в
ЙОХАННЕСБУРГ, 25 авг - РИА Новости. Российский "Газпром" может прийти с инвестициями на боливийский рынок, есть предварительные переговоры на данную тему, сообщил в интервью РИА Новости президент Боливии Луис Арсе.
"Есть предварительные переговоры, чтобы "Газпром" мог вернуться в страну и сделать инвестиции", - сказал он.
Два года назад глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что "Газпром" прорабатывает реализацию различных проектов в Боливии в нефтегазовой области.
В 2016 году "Газпром" и боливийская YPFB подписали соглашение об изучении перспективных блоков "Ла Сейба", "Витиакуа" и "Мадиди". Компания YPFB отмечала, что в январе 2019 года российская компания заявила о своем намерении инвестировать в "Витиакуа" Однако прогресс в сотрудничестве был сорван во время правления экс-президента Жанин Аньес. Производственный потенциал этого месторождения оценивался в 12 миллионов кубических метров в сутки, что эквивалентно четвертой части от общего объема добычи газа в Боливии.
 
РоссияБоливияЭкономикаЦены на нефтьЛуис АрсеСергей ЛавровГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала