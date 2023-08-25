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Боливия рассчитывает на инвестиции "Газпрома", заявил Арсе

Боливия рассчитывает на инвестиции "Газпрома", заявил Арсе - РИА Новости, 25.08.2023

Боливия рассчитывает на инвестиции "Газпрома", заявил Арсе

Российский "Газпром" может прийти с инвестициями на боливийский рынок, есть предварительные переговоры на данную тему, сообщил в интервью РИА Новости президент... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T14:19

2023-08-25T14:19

2023-08-25T14:25

россия

боливия

экономика

цены на нефть

луис арсе

сергей лавров

газпром

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ЙОХАННЕСБУРГ, 25 авг - РИА Новости. Российский "Газпром" может прийти с инвестициями на боливийский рынок, есть предварительные переговоры на данную тему, сообщил в интервью РИА Новости президент Боливии Луис Арсе. "Есть предварительные переговоры, чтобы "Газпром" мог вернуться в страну и сделать инвестиции", - сказал он. Два года назад глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что "Газпром" прорабатывает реализацию различных проектов в Боливии в нефтегазовой области. В 2016 году "Газпром" и боливийская YPFB подписали соглашение об изучении перспективных блоков "Ла Сейба", "Витиакуа" и "Мадиди". Компания YPFB отмечала, что в январе 2019 года российская компания заявила о своем намерении инвестировать в "Витиакуа" Однако прогресс в сотрудничестве был сорван во время правления экс-президента Жанин Аньес. Производственный потенциал этого месторождения оценивался в 12 миллионов кубических метров в сутки, что эквивалентно четвертой части от общего объема добычи газа в Боливии.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, боливия, экономика, цены на нефть, луис арсе, сергей лавров, газпром