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Боливия рассчитывает на инвестиции "Газпрома", заявил Арсе
Боливия рассчитывает на инвестиции "Газпрома", заявил Арсе - РИА Новости, 25.08.2023
Боливия рассчитывает на инвестиции "Газпрома", заявил Арсе
Российский "Газпром" может прийти с инвестициями на боливийский рынок, есть предварительные переговоры на данную тему, сообщил в интервью РИА Новости президент... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T14:19
2023-08-25T14:19
2023-08-25T14:25
россия
боливия
экономика
цены на нефть
луис арсе
сергей лавров
газпром
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ЙОХАННЕСБУРГ, 25 авг - РИА Новости. Российский "Газпром" может прийти с инвестициями на боливийский рынок, есть предварительные переговоры на данную тему, сообщил в интервью РИА Новости президент Боливии Луис Арсе. "Есть предварительные переговоры, чтобы "Газпром" мог вернуться в страну и сделать инвестиции", - сказал он. Два года назад глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что "Газпром" прорабатывает реализацию различных проектов в Боливии в нефтегазовой области. В 2016 году "Газпром" и боливийская YPFB подписали соглашение об изучении перспективных блоков "Ла Сейба", "Витиакуа" и "Мадиди". Компания YPFB отмечала, что в январе 2019 года российская компания заявила о своем намерении инвестировать в "Витиакуа" Однако прогресс в сотрудничестве был сорван во время правления экс-президента Жанин Аньес. Производственный потенциал этого месторождения оценивался в 12 миллионов кубических метров в сутки, что эквивалентно четвертой части от общего объема добычи газа в Боливии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, боливия, экономика, цены на нефть, луис арсе, сергей лавров, газпром
Россия, Боливия, Экономика, Цены на нефть, Луис Арсе, Сергей Лавров, Газпром
Боливия рассчитывает на инвестиции "Газпрома", заявил Арсе
Арсе заявил, что Боливия рассчитывает на инвестиции "Газпрома" на рынке страны