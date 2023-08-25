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В парке "Зарядье" объявили эвакуацию - РИА Новости, 25.08.2023
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16:34 25.08.2023 (обновлено: 17:00 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/evakuatsiya-1892251322.html
В парке "Зарядье" объявили эвакуацию
В парке "Зарядье" объявили эвакуацию - РИА Новости, 25.08.2023
В парке "Зарядье" объявили эвакуацию
В московском парке "‎Зарядье"‎ объявили эвакуацию и ограничили передвижение по его территории, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T16:34
2023-08-25T17:00
москва
происшествия
парк "зарядье"
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В московском парке "‎Зарядье"‎ объявили эвакуацию и ограничили передвижение по его территории, сообщил корреспондент РИА Новости.Сотрудники полиции просят посетителей покинуть парк. Людей, находящихся в концертном зале, призвали не выходить на улицу.Как рассказали агентству в пресс-службе "Зарядья", идет проверка поступившей информации о неопознанном предмете в парке.Это уже не первый раз, когда в "Зарядье" проводят эвакуацию по этой причине. Во вторник парк временно закрыли, но вскоре он вернулся к работе в штатном режиме, поскольку опасных устройств на его территории не нашли.
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москва, происшествия, парк "зарядье"
Москва, Происшествия, Парк "Зарядье"
В парке "Зарядье" объявили эвакуацию

Московский парк "Зарядье" эвакуируют

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди гуляют в парке "Зарядье"
Люди гуляют в парке Зарядье - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Люди гуляют в парке "Зарядье". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В московском парке "‎Зарядье"‎ объявили эвакуацию и ограничили передвижение по его территории, сообщил корреспондент РИА Новости.
Сотрудники полиции просят посетителей покинуть парк. Людей, находящихся в концертном зале, призвали не выходить на улицу.
Как рассказали агентству в пресс-службе "Зарядья", идет проверка поступившей информации о неопознанном предмете в парке.
Это уже не первый раз, когда в "Зарядье" проводят эвакуацию по этой причине. Во вторник парк временно закрыли, но вскоре он вернулся к работе в штатном режиме, поскольку опасных устройств на его территории не нашли.
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