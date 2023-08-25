https://ria.ru/20230825/evakuatsiya-1892251322.html

В парке "Зарядье" объявили эвакуацию

В парке "Зарядье" объявили эвакуацию - РИА Новости, 25.08.2023

В парке "Зарядье" объявили эвакуацию

В московском парке "‎Зарядье"‎ объявили эвакуацию и ограничили передвижение по его территории, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T16:34

2023-08-25T16:34

2023-08-25T17:00

москва

происшествия

парк "зарядье"

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В московском парке "‎Зарядье"‎ объявили эвакуацию и ограничили передвижение по его территории, сообщил корреспондент РИА Новости.Сотрудники полиции просят посетителей покинуть парк. Людей, находящихся в концертном зале, призвали не выходить на улицу.Как рассказали агентству в пресс-службе "Зарядья", идет проверка поступившей информации о неопознанном предмете в парке.Это уже не первый раз, когда в "Зарядье" проводят эвакуацию по этой причине. Во вторник парк временно закрыли, но вскоре он вернулся к работе в штатном режиме, поскольку опасных устройств на его территории не нашли.

https://ria.ru/20230812/evakuatsiya-1889663424.html

москва

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия, парк "зарядье"