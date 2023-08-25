https://ria.ru/20230825/evakuatsiya-1892251322.html
В парке "Зарядье" объявили эвакуацию
В парке "Зарядье" объявили эвакуацию - РИА Новости, 25.08.2023
В парке "Зарядье" объявили эвакуацию
В московском парке "Зарядье" объявили эвакуацию и ограничили передвижение по его территории, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T16:34
2023-08-25T16:34
2023-08-25T17:00
москва
происшествия
парк "зарядье"
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В московском парке "Зарядье" объявили эвакуацию и ограничили передвижение по его территории, сообщил корреспондент РИА Новости.Сотрудники полиции просят посетителей покинуть парк. Людей, находящихся в концертном зале, призвали не выходить на улицу.Как рассказали агентству в пресс-службе "Зарядья", идет проверка поступившей информации о неопознанном предмете в парке.Это уже не первый раз, когда в "Зарядье" проводят эвакуацию по этой причине. Во вторник парк временно закрыли, но вскоре он вернулся к работе в штатном режиме, поскольку опасных устройств на его территории не нашли.
https://ria.ru/20230812/evakuatsiya-1889663424.html
москва
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, парк "зарядье"
Москва, Происшествия, Парк "Зарядье"
В парке "Зарядье" объявили эвакуацию
Московский парк "Зарядье" эвакуируют
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В московском парке "Зарядье" объявили эвакуацию и ограничили передвижение по его территории, сообщил корреспондент РИА Новости.
Сотрудники полиции просят посетителей покинуть парк. Людей, находящихся в концертном зале, призвали не выходить на улицу.
Как рассказали агентству в пресс-службе "Зарядья", идет проверка поступившей информации о неопознанном предмете в парке.
Это уже не первый раз, когда в "Зарядье" проводят эвакуацию по этой причине. Во вторник парк временно закрыли, но вскоре он вернулся к работе в штатном режиме, поскольку опасных устройств на его территории не нашли.
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