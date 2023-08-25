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Эксперт увидел связь между расширением БРИКС и вступлением Финляндии в НАТО - РИА Новости, 25.08.2023
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15:16 25.08.2023 (обновлено: 18:33 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/briks-1892230938.html
Эксперт увидел связь между расширением БРИКС и вступлением Финляндии в НАТО
Эксперт увидел связь между расширением БРИКС и вступлением Финляндии в НАТО - РИА Новости, 25.08.2023
Эксперт увидел связь между расширением БРИКС и вступлением Финляндии в НАТО
Резкое расширение состава участников группы БРИКС, к которой должны вскоре присоединиться шесть стран, можно назвать своего рода ответом на расширение НАТО за... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T15:16
2023-08-25T18:33
юар
финляндия
сша
андрей маслов
сирил рамафоса
брикс
нато
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Резкое расширение состава участников группы БРИКС, к которой должны вскоре присоединиться шесть стран, можно назвать своего рода ответом на расширение НАТО за счет вступления в оборонный альянс Финляндии, считает директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов. "Мы видели, что вот Финляндию приняли в НАТО, но на символическом уровне, можно сказать, ответ, если они любят противопоставлять БРИКС своим институтам, то вот наш ответ, по уровню и масштабу, конечно, несопоставимый с Финляндией", - прокомментировал он расширение БРИКС на пресс-конференции. Сравнивая объединение с G7, эксперт отметил, что пусть "Большая семерка" и не стремилась никогда расширяться, подконтрольные США "атлантическицентричные" институты всю свою историю проявляли стремление к экспансионизму. "Сейчас просто этот экспансионизм достиг максимума своих возможностей, дальше уже расширяться они не могут, хотя хотели бы", - отметил Маслов. Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года. На данный момент БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили 23 государства, включая шесть уже получивших приглашение.
https://ria.ru/20230825/briks-1892197113.html
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юар, финляндия, сша, андрей маслов, сирил рамафоса, брикс, нато, высшая школа экономики (вшэ)
ЮАР, Финляндия, США, Андрей Маслов, Сирил Рамафоса, БРИКС, НАТО, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Эксперт увидел связь между расширением БРИКС и вступлением Финляндии в НАТО

Эксперт: расширение БРИКС можно назвать ответом на включение Финляндии в НАТО

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге
Флаги стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Флаги стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Резкое расширение состава участников группы БРИКС, к которой должны вскоре присоединиться шесть стран, можно назвать своего рода ответом на расширение НАТО за счет вступления в оборонный альянс Финляндии, считает директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов.
"Мы видели, что вот Финляндию приняли в НАТО, но на символическом уровне, можно сказать, ответ, если они любят противопоставлять БРИКС своим институтам, то вот наш ответ, по уровню и масштабу, конечно, несопоставимый с Финляндией", - прокомментировал он расширение БРИКС на пресс-конференции.
БРИКС: участники, история и вес в мировой экономике
21 августа, 10:00
Инфографика
БРИКС: участники, история и вес в мировой экономикеПосмотреть
Сравнивая объединение с G7, эксперт отметил, что пусть "Большая семерка" и не стремилась никогда расширяться, подконтрольные США "атлантическицентричные" институты всю свою историю проявляли стремление к экспансионизму.
"Сейчас просто этот экспансионизм достиг максимума своих возможностей, дальше уже расширяться они не могут, хотя хотели бы", - отметил Маслов.
Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года.
На данный момент БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили 23 государства, включая шесть уже получивших приглашение.
Итоговая пресс-конференция лидеров БРИКС после саммита в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
В Кремле прокомментировали итоги саммита БРИКС
Вчера, 13:28
 
ЮАРФинляндияСШААндрей МасловСирил РамафосаБРИКСНАТОВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
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