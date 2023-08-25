https://ria.ru/20230825/briks-1892230938.html

Эксперт увидел связь между расширением БРИКС и вступлением Финляндии в НАТО

Эксперт увидел связь между расширением БРИКС и вступлением Финляндии в НАТО - РИА Новости, 25.08.2023

Эксперт увидел связь между расширением БРИКС и вступлением Финляндии в НАТО

Резкое расширение состава участников группы БРИКС, к которой должны вскоре присоединиться шесть стран, можно назвать своего рода ответом на расширение НАТО за... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T15:16

2023-08-25T15:16

2023-08-25T18:33

юар

финляндия

сша

андрей маслов

сирил рамафоса

брикс

нато

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Резкое расширение состава участников группы БРИКС, к которой должны вскоре присоединиться шесть стран, можно назвать своего рода ответом на расширение НАТО за счет вступления в оборонный альянс Финляндии, считает директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов. "Мы видели, что вот Финляндию приняли в НАТО, но на символическом уровне, можно сказать, ответ, если они любят противопоставлять БРИКС своим институтам, то вот наш ответ, по уровню и масштабу, конечно, несопоставимый с Финляндией", - прокомментировал он расширение БРИКС на пресс-конференции. Сравнивая объединение с G7, эксперт отметил, что пусть "Большая семерка" и не стремилась никогда расширяться, подконтрольные США "атлантическицентричные" институты всю свою историю проявляли стремление к экспансионизму. "Сейчас просто этот экспансионизм достиг максимума своих возможностей, дальше уже расширяться они не могут, хотя хотели бы", - отметил Маслов. Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года. На данный момент БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили 23 государства, включая шесть уже получивших приглашение.

https://ria.ru/20230825/briks-1892197113.html

юар

финляндия

сша

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юар, финляндия, сша, андрей маслов, сирил рамафоса, брикс, нато, высшая школа экономики (вшэ)