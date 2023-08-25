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Боеприпасы с ураном делают из Украины "мертвую землю", заявила Захарова - РИА Новости, 25.08.2023
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00:15 25.08.2023 (обновлено: 00:18 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/boepripasy-1892110014.html
Боеприпасы с ураном делают из Украины "мертвую землю", заявила Захарова
Боеприпасы с ураном делают из Украины "мертвую землю", заявила Захарова - РИА Новости, 25.08.2023
Боеприпасы с ураном делают из Украины "мертвую землю", заявила Захарова
Поставки западными странами боеприпасов с обедненным ураном на Украину приводят к радиационному заражению почв в стране и превращают ее в "непригодную для жизни РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T00:15
2023-08-25T00:18
украина
россия
польша
мария захарова
в мире
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Поставки западными странами боеприпасов с обедненным ураном на Украину приводят к радиационному заражению почв в стране и превращают ее в "непригодную для жизни землю", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в непригодную для жизни землю. Радиационное заражение почвы уже происходит и объективно фиксируется", - заявила Захарова в статье на сайте kp.ru. По ее словам, последствия применения боеприпасов с обедненным ураном могут коснуться и соседней Польши, где в мае этого года, как и в Хмельницкой области Украины, наблюдался значительный всплеск радиационного фона. "Причина, вероятно, – та же, что и на Украине: подрыв боеприпасов с обедненным ураном, которые были размещены на складе в городе Хмельницком", - написала она. Захарова обратила внимание на то, что после выпадения на землю радиоактивных осадков фон в воздухе может выровняться, однако "вся почва, вся земля, которая находилась под облаком, поднявшимся над складом, а также в близости от него, уже заражена радионуклидами". "Украинцы должны понимать, что британцы поставляют настоящий яд – гарантию раковых опухолей, и требовать вывезти снаряды с обедненным ураном как можно скорее из страны", - заключила официальный представитель МИД РФ.
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украина, россия, польша, мария захарова, в мире
Украина, Россия, Польша, Мария Захарова, В мире
Боеприпасы с ураном делают из Украины "мертвую землю", заявила Захарова

Захарова: боеприпасы с ураном делают из Украины непригодную для жизни землю

© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Nicholas PerezСнаряды с обедненным ураном
Снаряды с обедненным ураном - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Nicholas Perez
Снаряды с обедненным ураном. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Поставки западными странами боеприпасов с обедненным ураном на Украину приводят к радиационному заражению почв в стране и превращают ее в "непригодную для жизни землю", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«
"Из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в непригодную для жизни землю. Радиационное заражение почвы уже происходит и объективно фиксируется", - заявила Захарова в статье на сайте kp.ru.
По ее словам, последствия применения боеприпасов с обедненным ураном могут коснуться и соседней Польши, где в мае этого года, как и в Хмельницкой области Украины, наблюдался значительный всплеск радиационного фона.
"Причина, вероятно, – та же, что и на Украине: подрыв боеприпасов с обедненным ураном, которые были размещены на складе в городе Хмельницком", - написала она.
Захарова обратила внимание на то, что после выпадения на землю радиоактивных осадков фон в воздухе может выровняться, однако "вся почва, вся земля, которая находилась под облаком, поднявшимся над складом, а также в близости от него, уже заражена радионуклидами".
"Украинцы должны понимать, что британцы поставляют настоящий яд – гарантию раковых опухолей, и требовать вывезти снаряды с обедненным ураном как можно скорее из страны", - заключила официальный представитель МИД РФ.
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