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Боеприпасы с ураном делают из Украины "мертвую землю", заявила Захарова

Боеприпасы с ураном делают из Украины "мертвую землю", заявила Захарова - РИА Новости, 25.08.2023

Боеприпасы с ураном делают из Украины "мертвую землю", заявила Захарова

Поставки западными странами боеприпасов с обедненным ураном на Украину приводят к радиационному заражению почв в стране и превращают ее в "непригодную для жизни РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T00:15

2023-08-25T00:15

2023-08-25T00:18

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Поставки западными странами боеприпасов с обедненным ураном на Украину приводят к радиационному заражению почв в стране и превращают ее в "непригодную для жизни землю", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в непригодную для жизни землю. Радиационное заражение почвы уже происходит и объективно фиксируется", - заявила Захарова в статье на сайте kp.ru. По ее словам, последствия применения боеприпасов с обедненным ураном могут коснуться и соседней Польши, где в мае этого года, как и в Хмельницкой области Украины, наблюдался значительный всплеск радиационного фона. "Причина, вероятно, – та же, что и на Украине: подрыв боеприпасов с обедненным ураном, которые были размещены на складе в городе Хмельницком", - написала она. Захарова обратила внимание на то, что после выпадения на землю радиоактивных осадков фон в воздухе может выровняться, однако "вся почва, вся земля, которая находилась под облаком, поднявшимся над складом, а также в близости от него, уже заражена радионуклидами". "Украинцы должны понимать, что британцы поставляют настоящий яд – гарантию раковых опухолей, и требовать вывезти снаряды с обедненным ураном как можно скорее из страны", - заключила официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20230613/uran-1877882145.html

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украина, россия, польша, мария захарова, в мире