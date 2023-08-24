https://ria.ru/20230824/yakutiya-1891906264.html

Николаев: Якутия гордится Героями России

Николаев: Якутия гордится Героями России - РИА Новости, 24.08.2023

Николаев: Якутия гордится Героями России

Республика Саха (Якутия) гордится еще двумя якутянами, удостоившимися золотых звезд Героя России, заявил глава региона Айсен Николаев в своём телеграм-канале. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T10:08

2023-08-24T10:08

2023-08-24T10:31

республика саха (якутия)

россия

айсен николаев

владимир путин

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ЯКУТСК, 24 авг - РИА Новости. Республика Саха (Якутия) гордится еще двумя якутянами, удостоившимися золотых звезд Героя России, заявил глава региона Айсен Николаев в своём телеграм-канале. Ранее сообщалось о том, что президент России Владимир Путин вручил награды наиболее отличившимся военнослужащим 127 мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии. Золотых звезд Героя России удостоены: лейтенант Александр Сергеевич Леваков и ефрейторы Филипп Александрович Евсеев и Алексей Михайлович Неустроев. Глава региона поздравил военнослужащих из Якутии с заслуженным званием. "Сегодня для нашей республики поистине исторический день – ряды славных имен наших Героев пополнили еще два якутянина! Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на курской земле в день 80-летия победы в сражении на Курской дуге вручил нашим землякам – членам экипажа прославившегося на весь мир танка "Алёша" Филиппу Евсееву и Алексею Неустроеву Звёзды Героев России! От всей души поздравляю ребят с заслуженным званием! Герои России, вы с честью и достоинством вписали свои имена в историю нашей республики и всей нашей великой страны. Якутия гордится!" - отметил Николаев. Экипаж танка "Алёша", остановивший украинскую бронегруппу на запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц бронетехники противника. После уничтожения последней боевой машины противника, экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки. Когда закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков решил отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк. Всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными. Президент РФ в мае вручил золотую звезду Героя России добровольцу, заместителю командира 2-го отряда "Барс" из Якутии Александру Колесову.

https://ria.ru/20221115/yakutiya-1831558481.html

https://ria.ru/20230802/tank-1887737383.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, айсен николаев, владимир путин