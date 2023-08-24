https://ria.ru/20230824/vodoprovod-1892099563.html

Сальдо попросил Путина помочь с ремонтом водопровода в Аскании-Нова

Сальдо попросил Путина помочь с ремонтом водопровода в Аскании-Нова - РИА Новости, 24.08.2023

Сальдо попросил Путина помочь с ремонтом водопровода в Аскании-Нова

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо попросил президента РФ Владимира Путина помочь с проведением ремонта изношенного водопровода в поселке... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T22:02

2023-08-24T22:02

2023-08-24T22:02

жкх

херсонская область

владимир путин

владимир сальдо

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо попросил президента РФ Владимира Путина помочь с проведением ремонта изношенного водопровода в поселке Аскания-Нова в текущем году. Во время встречи с главой государства Сальдо попросил о выполнении просьбы о ремонте. Он рассказал, что согласно утвержденному весной плану предусмотрены ремонтные работы водопровода в поселке Аскания-Нова, где проживает около шести тысяч человек. "Водопровод сделан еще давным-давно из асбестоцементных труб на муфтах, которые сейчас СНИПом запрещены. Оно все заросло, мы пытаемся отремонтировать, но не получается. Просьба ускорить этот процесс, там деньги подъемные… Чтобы это было сделано в этом году", - сказал Сальдо.

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жкх, херсонская область , владимир путин, владимир сальдо, россия