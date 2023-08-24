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Сальдо попросил Путина помочь с ремонтом водопровода в Аскании-Нова - РИА Новости, 24.08.2023
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22:02 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/vodoprovod-1892099563.html
Сальдо попросил Путина помочь с ремонтом водопровода в Аскании-Нова
Сальдо попросил Путина помочь с ремонтом водопровода в Аскании-Нова - РИА Новости, 24.08.2023
Сальдо попросил Путина помочь с ремонтом водопровода в Аскании-Нова
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо попросил президента РФ Владимира Путина помочь с проведением ремонта изношенного водопровода в поселке... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T22:02
2023-08-24T22:02
жкх
херсонская область
владимир путин
владимир сальдо
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо попросил президента РФ Владимира Путина помочь с проведением ремонта изношенного водопровода в поселке Аскания-Нова в текущем году. Во время встречи с главой государства Сальдо попросил о выполнении просьбы о ремонте. Он рассказал, что согласно утвержденному весной плану предусмотрены ремонтные работы водопровода в поселке Аскания-Нова, где проживает около шести тысяч человек. "Водопровод сделан еще давным-давно из асбестоцементных труб на муфтах, которые сейчас СНИПом запрещены. Оно все заросло, мы пытаемся отремонтировать, но не получается. Просьба ускорить этот процесс, там деньги подъемные… Чтобы это было сделано в этом году", - сказал Сальдо.
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Сальдо попросил Путина помочь с ремонтом водопровода в Аскании-Нова

Сальдо попросил Путина ускорить процесс ремонта водопровода в Аскании-Нова

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо попросил президента РФ Владимира Путина помочь с проведением ремонта изношенного водопровода в поселке Аскания-Нова в текущем году.
Во время встречи с главой государства Сальдо попросил о выполнении просьбы о ремонте. Он рассказал, что согласно утвержденному весной плану предусмотрены ремонтные работы водопровода в поселке Аскания-Нова, где проживает около шести тысяч человек.
«
"Водопровод сделан еще давным-давно из асбестоцементных труб на муфтах, которые сейчас СНИПом запрещены. Оно все заросло, мы пытаемся отремонтировать, но не получается. Просьба ускорить этот процесс, там деньги подъемные… Чтобы это было сделано в этом году", - сказал Сальдо.
Владимир Путин и Владимир Сальдо во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
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