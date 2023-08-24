https://ria.ru/20230824/sputnik-1891881790.html

Главы МИД Японии, США и Южной Кореи осудили попытку запуска спутника КНДР

Главы МИД Японии, США и Южной Кореи осудили попытку запуска спутника КНДР - РИА Новости, 24.08.2023

Главы МИД Японии, США и Южной Кореи осудили попытку запуска спутника КНДР

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси провел телефонный разговор с коллегами из США и Южной Кореи, в ходе которого стороны выступили с осуждением проведенной КНДР... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T06:11

2023-08-24T06:11

2023-08-24T06:11

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ТОКИО, 24 авг – РИА Новости. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси провел телефонный разговор с коллегами из США и Южной Кореи, в ходе которого стороны выступили с осуждением проведенной КНДР попытки запуска спутника. "Министры решительно осудили пуск Северной Кореей с использованием технологии баллистических ракет с целью запуска спутника 24 августа. Они также подтвердили стремление продолжать взаимодействие для достижения полной денуклеаризации Корейского полуостров в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН и усиления региональных средств сдерживания, включая сотрудничество в сфере безопасности между Японией, США и Южной Кореей, а также сотрудничество с международным сообществом", - отмечается в пресс-релизе МИД. Как сообщали СМИ, КНДР заявила о неудаче второй попытки запуска разведывательного спутника и что попытается осуществить третий запуск в октябре. Ранее сообщалось о пуске, предположительно, баллистической ракеты со стороны Северной Кореи. В южной японской префектуре Окинава была объявлена воздушная тревога. Затем сообщалось, что ракета Северной Кореи перелетела территорию Японии в сторону Тихого океана, воздушная тревога была отменена. Южная Корея сообщила о пуске ракеты-носителя. Япония заявила КНДР протест в связи с пуском. Телеканал NHK со ссылкой на минобороны Японии сообщало, что фрагменты ракеты Северной Кореи упали в Желтом море, Восточно-Китайском море и других частях Тихого океана.

https://ria.ru/20230824/sputnik-1891878786.html

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япония, южная корея, сша, есимаса хаяси, оон, в мире