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Главы МИД Японии, США и Южной Кореи осудили попытку запуска спутника КНДР - РИА Новости, 24.08.2023
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06:11 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/sputnik-1891881790.html
Главы МИД Японии, США и Южной Кореи осудили попытку запуска спутника КНДР
Главы МИД Японии, США и Южной Кореи осудили попытку запуска спутника КНДР - РИА Новости, 24.08.2023
Главы МИД Японии, США и Южной Кореи осудили попытку запуска спутника КНДР
Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси провел телефонный разговор с коллегами из США и Южной Кореи, в ходе которого стороны выступили с осуждением проведенной КНДР... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T06:11
2023-08-24T06:11
япония
южная корея
сша
есимаса хаяси
оон
в мире
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ТОКИО, 24 авг – РИА Новости. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси провел телефонный разговор с коллегами из США и Южной Кореи, в ходе которого стороны выступили с осуждением проведенной КНДР попытки запуска спутника. "Министры решительно осудили пуск Северной Кореей с использованием технологии баллистических ракет с целью запуска спутника 24 августа. Они также подтвердили стремление продолжать взаимодействие для достижения полной денуклеаризации Корейского полуостров в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН и усиления региональных средств сдерживания, включая сотрудничество в сфере безопасности между Японией, США и Южной Кореей, а также сотрудничество с международным сообществом", - отмечается в пресс-релизе МИД. Как сообщали СМИ, КНДР заявила о неудаче второй попытки запуска разведывательного спутника и что попытается осуществить третий запуск в октябре. Ранее сообщалось о пуске, предположительно, баллистической ракеты со стороны Северной Кореи. В южной японской префектуре Окинава была объявлена воздушная тревога. Затем сообщалось, что ракета Северной Кореи перелетела территорию Японии в сторону Тихого океана, воздушная тревога была отменена. Южная Корея сообщила о пуске ракеты-носителя. Япония заявила КНДР протест в связи с пуском. Телеканал NHK со ссылкой на минобороны Японии сообщало, что фрагменты ракеты Северной Кореи упали в Желтом море, Восточно-Китайском море и других частях Тихого океана.
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япония, южная корея, сша, есимаса хаяси, оон, в мире
Япония, Южная Корея, США, Есимаса Хаяси, ООН, В мире
Главы МИД Японии, США и Южной Кореи осудили попытку запуска спутника КНДР

МИД Японии, США и Южной Кореи осудили попытку запуска спутника-разведчика КНДР

© AP Photo / Lee Jin-manСеверокорейский флаг
Северокорейский флаг - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
Северокорейский флаг. Архивное фото
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ТОКИО, 24 авг – РИА Новости. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси провел телефонный разговор с коллегами из США и Южной Кореи, в ходе которого стороны выступили с осуждением проведенной КНДР попытки запуска спутника.
«
"Министры решительно осудили пуск Северной Кореей с использованием технологии баллистических ракет с целью запуска спутника 24 августа. Они также подтвердили стремление продолжать взаимодействие для достижения полной денуклеаризации Корейского полуостров в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН и усиления региональных средств сдерживания, включая сотрудничество в сфере безопасности между Японией, США и Южной Кореей, а также сотрудничество с международным сообществом", - отмечается в пресс-релизе МИД.
Как сообщали СМИ, КНДР заявила о неудаче второй попытки запуска разведывательного спутника и что попытается осуществить третий запуск в октябре.
Ранее сообщалось о пуске, предположительно, баллистической ракеты со стороны Северной Кореи. В южной японской префектуре Окинава была объявлена воздушная тревога. Затем сообщалось, что ракета Северной Кореи перелетела территорию Японии в сторону Тихого океана, воздушная тревога была отменена. Южная Корея сообщила о пуске ракеты-носителя. Япония заявила КНДР протест в связи с пуском. Телеканал NHK со ссылкой на минобороны Японии сообщало, что фрагменты ракеты Северной Кореи упали в Желтом море, Восточно-Китайском море и других частях Тихого океана.
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Эксперт заявил о прогрессе КНДР при каждой новой попытке запустить спутник
04:58
 
ЯпонияЮжная КореяСШАЕсимаса ХаясиООНВ мире
 
 
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