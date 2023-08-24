Главы МИД Японии, США и Южной Кореи осудили попытку запуска спутника КНДР
МИД Японии, США и Южной Кореи осудили попытку запуска спутника-разведчика КНДР
© AP Photo / Lee Jin-manСеверокорейский флаг
© AP Photo / Lee Jin-man
Северокорейский флаг. Архивное фото
ТОКИО, 24 авг – РИА Новости. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси провел телефонный разговор с коллегами из США и Южной Кореи, в ходе которого стороны выступили с осуждением проведенной КНДР попытки запуска спутника.
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"Министры решительно осудили пуск Северной Кореей с использованием технологии баллистических ракет с целью запуска спутника 24 августа. Они также подтвердили стремление продолжать взаимодействие для достижения полной денуклеаризации Корейского полуостров в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН и усиления региональных средств сдерживания, включая сотрудничество в сфере безопасности между Японией, США и Южной Кореей, а также сотрудничество с международным сообществом", - отмечается в пресс-релизе МИД.
Как сообщали СМИ, КНДР заявила о неудаче второй попытки запуска разведывательного спутника и что попытается осуществить третий запуск в октябре.
Ранее сообщалось о пуске, предположительно, баллистической ракеты со стороны Северной Кореи. В южной японской префектуре Окинава была объявлена воздушная тревога. Затем сообщалось, что ракета Северной Кореи перелетела территорию Японии в сторону Тихого океана, воздушная тревога была отменена. Южная Корея сообщила о пуске ракеты-носителя. Япония заявила КНДР протест в связи с пуском. Телеканал NHK со ссылкой на минобороны Японии сообщало, что фрагменты ракеты Северной Кореи упали в Желтом море, Восточно-Китайском море и других частях Тихого океана.