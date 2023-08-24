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При пожаре в приамурском селе погибли три человека, в том числе ребенок - РИА Новости, 24.08.2023
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04:47 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/pozhar-1891878405.html
При пожаре в приамурском селе погибли три человека, в том числе ребенок
При пожаре в приамурском селе погибли три человека, в том числе ребенок - РИА Новости, 24.08.2023
При пожаре в приамурском селе погибли три человека, в том числе ребенок
Семья из трёх человек, в том числе их маленький ребёнок, погибли в пожаре в селе Николаевка в Приамурье, прокуратура Бурейского района ведёт проверку, сообщает... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T04:47
2023-08-24T04:47
бурейский район
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 авг – РИА Новости. Семья из трёх человек, в том числе их маленький ребёнок, погибли в пожаре в селе Николаевка в Приамурье, прокуратура Бурейского района ведёт проверку, сообщает пресс-служба ведомства. "Установлено, что поздно вечером 23.08.2023 в жилом доме в селе Николаевка Бурейского округа случилось возгорание, в результате которого в пожаре погибли сожительствующие мужчина и женщина, а также их малолетний ребенок 2020 года рождения", - говорится в сообщении. Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выезжал прокурор Бурейского района Юрий Непрынцев. Ситуация на контроле прокуратуры, идёт проверка всех обстоятельств.
https://ria.ru/20230824/donetsk-1891877814.html
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бурейский район, происшествия
Бурейский район, Происшествия
При пожаре в приамурском селе погибли три человека, в том числе ребенок

При пожаре в приамурском селе погибла семья из трех человек, в том числе ребенок

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 авг – РИА Новости. Семья из трёх человек, в том числе их маленький ребёнок, погибли в пожаре в селе Николаевка в Приамурье, прокуратура Бурейского района ведёт проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
"Установлено, что поздно вечером 23.08.2023 в жилом доме в селе Николаевка Бурейского округа случилось возгорание, в результате которого в пожаре погибли сожительствующие мужчина и женщина, а также их малолетний ребенок 2020 года рождения", - говорится в сообщении.
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04:25
Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выезжал прокурор Бурейского района Юрий Непрынцев. Ситуация на контроле прокуратуры, идёт проверка всех обстоятельств.
 
Бурейский районПроисшествия
 
 
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