https://ria.ru/20230824/pozhar-1891878405.html

При пожаре в приамурском селе погибли три человека, в том числе ребенок

При пожаре в приамурском селе погибли три человека, в том числе ребенок - РИА Новости, 24.08.2023

При пожаре в приамурском селе погибли три человека, в том числе ребенок

Семья из трёх человек, в том числе их маленький ребёнок, погибли в пожаре в селе Николаевка в Приамурье, прокуратура Бурейского района ведёт проверку, сообщает... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T04:47

2023-08-24T04:47

2023-08-24T04:47

бурейский район

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 авг – РИА Новости. Семья из трёх человек, в том числе их маленький ребёнок, погибли в пожаре в селе Николаевка в Приамурье, прокуратура Бурейского района ведёт проверку, сообщает пресс-служба ведомства. "Установлено, что поздно вечером 23.08.2023 в жилом доме в селе Николаевка Бурейского округа случилось возгорание, в результате которого в пожаре погибли сожительствующие мужчина и женщина, а также их малолетний ребенок 2020 года рождения", - говорится в сообщении. Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выезжал прокурор Бурейского района Юрий Непрынцев. Ситуация на контроле прокуратуры, идёт проверка всех обстоятельств.

https://ria.ru/20230824/donetsk-1891877814.html

бурейский район

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2023

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бурейский район, происшествия