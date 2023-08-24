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В результате обстрела погибла мирная жительница Донецка - РИА Новости, 24.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:12 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/pogibshaya-1892027309.html
В результате обстрела погибла мирная жительница Донецка
В результате обстрела погибла мирная жительница Донецка - РИА Новости, 24.08.2023
В результате обстрела погибла мирная жительница Донецка
Мирная жительница погибла в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T16:12
2023-08-24T16:12
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в четверг в своем телеграм-канале. "В Петровском районе во время обстрела укронацистами улицы Войкова получила тяжелые ранения женщина. Как стало известно, в результате полученных травм она скончалась", - написал мэр.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230823/ukraina-1891485027.html
донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Украина, Вооруженные силы Украины
В результате обстрела погибла мирная жительница Донецка

Кулемзин: при обстреле со стороны ВСУ Петровского района Донецка погибла женщина

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в четверг в своем телеграм-канале.
«
"В Петровском районе во время обстрела укронацистами улицы Войкова получила тяжелые ранения женщина. Как стало известно, в результате полученных травм она скончалась", - написал мэр.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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