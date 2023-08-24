https://ria.ru/20230824/pogibshaya-1892027309.html

В результате обстрела погибла мирная жительница Донецка

В результате обстрела погибла мирная жительница Донецка - РИА Новости, 24.08.2023

В результате обстрела погибла мирная жительница Донецка

Мирная жительница погибла в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T16:12

2023-08-24T16:12

2023-08-24T16:12

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в четверг в своем телеграм-канале. "В Петровском районе во время обстрела укронацистами улицы Войкова получила тяжелые ранения женщина. Как стало известно, в результате полученных травм она скончалась", - написал мэр.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230823/ukraina-1891485027.html

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), украина, вооруженные силы украины