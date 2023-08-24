https://ria.ru/20230824/pedsovet-1891934600.html

Определен единый день всероссийских ежегодных педагогических советов

Определен единый день всероссийских ежегодных педагогических советов - РИА Новости, 24.08.2023

Определен единый день всероссийских ежегодных педагогических советов

Двадцать третье августа станет единым днем проведения всероссийских ежегодных педагогических советов. Об этом заявил Министр просвещения Российской Федерации... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T11:49

2023-08-24T11:49

2023-08-24T12:27

год педагога и наставника

общество

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Двадцать третье августа станет единым днем проведения всероссийских ежегодных педагогических советов. Об этом заявил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в ходе августовского педсовета в Ульяновской области."23 августа 2023 года, в Год педагога и наставника, мы закладываем основы новой традиции: теперь всероссийские августовские педагогические совещания будут проходить именно в этот день", – отметил глава Минпросвещения России.Сергей Кравцов поблагодарил педагогов за их работу и напомнил, что от учителя зависит не только будущее детей, но и будущее всей страны.Министр просвещения информировал, что с 1 сентября старшеклассники Ульяновской области так же, как и их ровесники из других регионов, будут изучать историю по новому, современному учебнику."Он создан на основе действующего учебника – мы бережно сохранили все ключевые разделы, но при этом появились принципиально новые, в том числе связанные со специальной военной операцией и с вхождением в состав нашей страны новых регионов. В них есть QR-коды со ссылками на архивные документы, литературные источники, книги, фильмы и списки рекомендованной литературы. Особенно приятно отметить, что первые обновленные учебники были напечатаны в Ульяновской типографии", – прокомментировал Сергей Кравцов.Генеральный директор компании "Просвещение" Наталья Третьяк отметила, что учебники составлены так, чтобы педагоги могли проводить и индивидуальную, и групповую работу учащихся. Для учителей будет организовано методическое сопровождение.В ходе августовского совещания состоялась торжественная церемония награждения педагогов региона.Министр просвещения вручил ведомственный знак "Отличник просвещения" Елене Черныш, педагогу Дворца творчества детей и молодежи города Ульяновска.Звание "Почетный работник сферы образования Российской Федерации" присвоено учителю гимназии № 1 имени Ленина города Ульяновска Елене Коробковой. Нагрудный знак "Почетный наставник" получила учитель Мариинской гимназии города Ульяновска Ирина Григорченко, нагрудный знак "За верность профессии" – Прасковья Ревьева, учитель школы № 1 поселка Кузоватово.Августовский педсовет прошел в рамках открытия в Димитровграде Лицея ядерных технологий. В торжественной церемонии приняли участие первый заместитель Председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и губернатор Ульяновской области Алексей Русских."Хотел бы всех родителей, детишек, которые 1 сентября перешагнут порог лицея, поздравить. Открытие этой школы позволит существенно сократить количество ребят, которые в Димитровграде обучаются во вторую смену", – отметил Андрей Турчак.1 сентября учебное заведение примет более 1100 учеников. В лицее предусмотрено обучение по физико-математическому и химико-биологическому образовательным профилям. В рамках химико-биологического профиля школьники будут изучать основы медицины, биогенетики и биологии в ядерной отрасли.Для развития физико-математического направления в лицее был установлен квантовый компьютер, который в настоящее время есть только в высших учебных заведениях и в Российском квантовом центре в Сколково. Кроме того, учебные кабинеты оснащены приборами для исследования звуковых волн и другими наборами по более чем 20 позициям.По словам Сергея Кравцова, лицей станет одной из ключевых площадок подготовки кадров для ядерной медицины и будет сотрудничать с ведущими отраслевыми предприятиями региона."Открытие лицея в Димитровграде – еще один шаг в реализации национального проекта "Образование". Родители, дети, педагоги ждали этот лицей, здесь есть современное оборудование и организованы профильные классы, ведется активное взаимодействие с "Росатомом". Ребята после окончания лицея будут иметь хорошую подготовку и смогут стать высококвалифицированными специалистам на ключевых предприятиях региона и в целом страны. Отдельно хочу поблагодарить Алексея Юрьевича Русских за то внимание, которое губернатор уделяет системе образования. Мы постоянно взаимодействуем, все задачи, поставленные Президентом, по национальному проекту в Ульяновской области реализуются в срок и без сбоев", – отметил Сергей Кравцов.Губернатор Ульяновской области рассказал о том, что Димитровград – это город атомщиков, наукоград, на территории которого находятся крупные научно-исследовательские и промышленные центры."Поэтому Димитровград ждал это учебное заведение – лицей нового типа, достойно отвечающий требованиям времени. Здесь предусмотрена современная система безопасности, которая управляется удаленно, установлено высокотехнологичное оборудование для юных химиков, физиков и будущих медицинских работников. В 2024 году в лицее планируют открыть пятый центр цифрового образования детей "IT-куб", – сказал Алексей Русских.В рамках открытия лицея Сергей Кравцов, Андрей Турчак и Алексей Русских осмотрели сегмент Всероссийской филателистической выставки и стали участниками церемонии торжественного гашения маркированной открытки с изображением памятника Учителю в Ульяновске. Маркированная открытка выпущена "Почтой России" и приурочена к Году педагога и наставника. Для гашения почтовой открытки был изготовлен памятный сувенирный штемпель с изображением тематической эмблемы Года.

https://ria.ru/20230823/pedsovet-1891760736.html

https://ria.ru/20230823/soveschanie-1891765314.html

https://ria.ru/20230824/obrazovanie-1891929832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор