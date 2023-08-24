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Захоронения бронзового века и Средневековья найдены в Самарской области - РИА Новости, 24.08.2023
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Наука
 
13:56 24.08.2023 (обновлено: 13:59 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/nauka-1891975865.html
Захоронения бронзового века и Средневековья найдены в Самарской области
Захоронения бронзового века и Средневековья найдены в Самарской области - РИА Новости, 24.08.2023
Захоронения бронзового века и Средневековья найдены в Самарской области
Два древних захоронения начала бронзового века и эпохи Средневековья обнаружили этим летом археологи Самарского университета им. Королева при раскопках на... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T13:56
2023-08-24T13:59
наука
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
самарская область
республика татарстан (татарстан)
сергей зубов
самарский университет
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САМАРА, 24 авг – РИА Новости. Два древних захоронения начала бронзового века и эпохи Средневековья обнаружили этим летом археологи Самарского университета им. Королева при раскопках на кладбище XIX века в Кинель-Черкасском районе, возможно, находки помогут поиску местонахождения исторической прародины мадьяров (венгров), сообщили в пресс-службе вуза. &quot;Раскопки проводились около заброшенного еще в XIX веке хутора Баннов недалеко от реки Большой Кинель в Кинель-Черкасском районе. На хуторском кладбище было обнаружено древнее погребение с останками молодой женщины и младенца. Это захоронение датируется IX веком и в нем, безусловно, присутствуют элементы древней мадьярской культуры&quot;, – цитирует пресс-служба директора научно-образовательного центра археологии и этнографии Волго-Уралья Сергея Зубова.Как считают ученые, различные особенности погребального обряда - например, положение покойного головой на запад и размещение в головах кости животного, а также ряд других особенностей – позволяют нам с большой уверенностью утверждать, что это древнемадьярское захоронение. Кроме того, в могиле обнаружены характерные для ранних мадьяров бронзовые украшения обуви. По словам ученого, данное захоронение подтверждает и уточняет маршруты миграции древних мадьяров с востока на запад. Согласно ряду исторических источников, в IX веке их племена пересекли Волгу и отправились на запад в поисках новых земель. На том же кладбище археологи обнаружили еще более древнее погребение, датируемое примерно 3500 годом до нашей эры, то есть, скорее всего, оно относится к самому началу бронзового века. В могиле найдены останки мужчины, бронзовый нож и керамический горшок, украшенный орнаментом. "Получается, что на протяжении нескольких тысяч лет люди использовали для захоронений одно и то же место, один и тот же холм. Найденные останки и артефакты будем изучать, возможно, уточнить эпоху поможет состав металла, из которого изготовлен нож. Пока только можно сказать, что мужчина был европеоидной расы. Кстати, бронзовый нож – показатель высокого социального статуса погребенного", – уточнил Сергей Зубов. В вузе отметили, что в сентябре археологи Самарского университета им. Королева отправятся в экспедицию на Самарскую Луку. В раскопках им помогут коллеги из Казанского (Приволжского) федерального университета и Института археологии имени Халикова Академии наук Республики Татарстан.
самарская область
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наука, университетская наука, навигатор абитуриента, самарская область, республика татарстан (татарстан), сергей зубов, самарский университет, археология, казанский (приволжский) федеральный университет, общество
Наука, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Самарская область, Республика Татарстан (Татарстан), Сергей Зубов, Самарский университет, Археология, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Общество

Захоронения бронзового века и Средневековья найдены в Самарской области

© Фото : Самарский университет имени КоролеваАртефакты, найденные в ходе раскопок на заброшенном кладбище XIX века в Кинель-Черкасском районе Самарской области
Артефакты, найденные в ходе раскопок на заброшенном кладбище XIX века в Кинель-Черкасском районе Самарской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Фото : Самарский университет имени Королева
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САМАРА, 24 авг – РИА Новости. Два древних захоронения начала бронзового века и эпохи Средневековья обнаружили этим летом археологи Самарского университета им. Королева при раскопках на кладбище XIX века в Кинель-Черкасском районе, возможно, находки помогут поиску местонахождения исторической прародины мадьяров (венгров), сообщили в пресс-службе вуза.
«

"Раскопки проводились около заброшенного еще в XIX веке хутора Баннов недалеко от реки Большой Кинель в Кинель-Черкасском районе. На хуторском кладбище было обнаружено древнее погребение с останками молодой женщины и младенца. Это захоронение датируется IX веком и в нем, безусловно, присутствуют элементы древней мадьярской культуры", цитирует пресс-служба директора научно-образовательного центра археологии и этнографии Волго-Уралья Сергея Зубова.

Как считают ученые, различные особенности погребального обряда - например, положение покойного головой на запад и размещение в головах кости животного, а также ряд других особенностей – позволяют нам с большой уверенностью утверждать, что это древнемадьярское захоронение. Кроме того, в могиле обнаружены характерные для ранних мадьяров бронзовые украшения обуви.
© Фото : Самарский университет имени КоролеваАртефакты, найденные в ходе раскопок на заброшенном кладбище XIX века в Кинель-Черкасском районе Самарской области
Артефакты, найденные в ходе раскопок на заброшенном кладбище XIX века в Кинель-Черкасском районе Самарской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Фото : Самарский университет имени Королева
Артефакты, найденные в ходе раскопок на заброшенном кладбище XIX века в Кинель-Черкасском районе Самарской области
По словам ученого, данное захоронение подтверждает и уточняет маршруты миграции древних мадьяров с востока на запад. Согласно ряду исторических источников, в IX веке их племена пересекли Волгу и отправились на запад в поисках новых земель.
На том же кладбище археологи обнаружили еще более древнее погребение, датируемое примерно 3500 годом до нашей эры, то есть, скорее всего, оно относится к самому началу бронзового века. В могиле найдены останки мужчины, бронзовый нож и керамический горшок, украшенный орнаментом.
© Фото : Самарский университет имени КоролеваИзучение артефактов, найденных в ходе раскопок на заброшенном кладбище XIX века в Кинель-Черкасском районе Самарской области
Изучение артефактов, найденных в ходе раскопок на заброшенном кладбище XIX века в Кинель-Черкасском районе Самарской области
Изучение артефактов, найденных в ходе раскопок на заброшенном кладбище XIX века в Кинель-Черкасском районе Самарской области
© Фото : Самарский университет имени Королева
1 из 2
© Фото : Самарский университет имени КоролеваАртефакты, найденные в ходе раскопок на заброшенном кладбище XIX века в Кинель-Черкасском районе Самарской области
Артефакты, найденные в ходе раскопок на заброшенном кладбище XIX века в Кинель-Черкасском районе Самарской области
Артефакты, найденные в ходе раскопок на заброшенном кладбище XIX века в Кинель-Черкасском районе Самарской области
© Фото : Самарский университет имени Королева
2 из 2
Изучение артефактов, найденных в ходе раскопок на заброшенном кладбище XIX века в Кинель-Черкасском районе Самарской области
© Фото : Самарский университет имени Королева
1 из 2
Артефакты, найденные в ходе раскопок на заброшенном кладбище XIX века в Кинель-Черкасском районе Самарской области
© Фото : Самарский университет имени Королева
2 из 2
"Получается, что на протяжении нескольких тысяч лет люди использовали для захоронений одно и то же место, один и тот же холм. Найденные останки и артефакты будем изучать, возможно, уточнить эпоху поможет состав металла, из которого изготовлен нож. Пока только можно сказать, что мужчина был европеоидной расы. Кстати, бронзовый нож – показатель высокого социального статуса погребенного", – уточнил Сергей Зубов.
В вузе отметили, что в сентябре археологи Самарского университета им. Королева отправятся в экспедицию на Самарскую Луку. В раскопках им помогут коллеги из Казанского (Приволжского) федерального университета и Института археологии имени Халикова Академии наук Республики Татарстан.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаСамарская областьРеспублика Татарстан (Татарстан)Сергей ЗубовСамарский университетАрхеологияКазанский (Приволжский) федеральный университетОбщество
 
 
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