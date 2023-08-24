Захоронения бронзового века и Средневековья найдены в Самарской области
© Фото : Самарский университет имени КоролеваАртефакты, найденные в ходе раскопок на заброшенном кладбище XIX века в Кинель-Черкасском районе Самарской области
САМАРА, 24 авг – РИА Новости. Два древних захоронения начала бронзового века и эпохи Средневековья обнаружили этим летом археологи Самарского университета им. Королева при раскопках на кладбище XIX века в Кинель-Черкасском районе, возможно, находки помогут поиску местонахождения исторической прародины мадьяров (венгров), сообщили в пресс-службе вуза.
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"Раскопки проводились около заброшенного еще в XIX веке хутора Баннов недалеко от реки Большой Кинель в Кинель-Черкасском районе. На хуторском кладбище было обнаружено древнее погребение с останками молодой женщины и младенца. Это захоронение датируется IX веком и в нем, безусловно, присутствуют элементы древней мадьярской культуры", – цитирует пресс-служба директора научно-образовательного центра археологии и этнографии Волго-Уралья Сергея Зубова.
Как считают ученые, различные особенности погребального обряда - например, положение покойного головой на запад и размещение в головах кости животного, а также ряд других особенностей – позволяют нам с большой уверенностью утверждать, что это древнемадьярское захоронение. Кроме того, в могиле обнаружены характерные для ранних мадьяров бронзовые украшения обуви.
© Фото : Самарский университет имени КоролеваАртефакты, найденные в ходе раскопок на заброшенном кладбище XIX века в Кинель-Черкасском районе Самарской области
Артефакты, найденные в ходе раскопок на заброшенном кладбище XIX века в Кинель-Черкасском районе Самарской области
По словам ученого, данное захоронение подтверждает и уточняет маршруты миграции древних мадьяров с востока на запад. Согласно ряду исторических источников, в IX веке их племена пересекли Волгу и отправились на запад в поисках новых земель.
На том же кладбище археологи обнаружили еще более древнее погребение, датируемое примерно 3500 годом до нашей эры, то есть, скорее всего, оно относится к самому началу бронзового века. В могиле найдены останки мужчины, бронзовый нож и керамический горшок, украшенный орнаментом.
© Фото : Самарский университет имени КоролеваИзучение артефактов, найденных в ходе раскопок на заброшенном кладбище XIX века в Кинель-Черкасском районе Самарской области
Изучение артефактов, найденных в ходе раскопок на заброшенном кладбище XIX века в Кинель-Черкасском районе Самарской области
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© Фото : Самарский университет имени КоролеваАртефакты, найденные в ходе раскопок на заброшенном кладбище XIX века в Кинель-Черкасском районе Самарской области
Артефакты, найденные в ходе раскопок на заброшенном кладбище XIX века в Кинель-Черкасском районе Самарской области
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Изучение артефактов, найденных в ходе раскопок на заброшенном кладбище XIX века в Кинель-Черкасском районе Самарской области
1 из 2
Артефакты, найденные в ходе раскопок на заброшенном кладбище XIX века в Кинель-Черкасском районе Самарской области
2 из 2
"Получается, что на протяжении нескольких тысяч лет люди использовали для захоронений одно и то же место, один и тот же холм. Найденные останки и артефакты будем изучать, возможно, уточнить эпоху поможет состав металла, из которого изготовлен нож. Пока только можно сказать, что мужчина был европеоидной расы. Кстати, бронзовый нож – показатель высокого социального статуса погребенного", – уточнил Сергей Зубов.
В вузе отметили, что в сентябре археологи Самарского университета им. Королева отправятся в экспедицию на Самарскую Луку. В раскопках им помогут коллеги из Казанского (Приволжского) федерального университета и Института археологии имени Халикова Академии наук Республики Татарстан.