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Во Владивостоке после сильных ливней затопило четыре школы
Во Владивостоке после сильных ливней затопило четыре школы - РИА Новости, 24.08.2023
Во Владивостоке после сильных ливней затопило четыре школы
Накрывшие Приморье ливни привели подтоплениям в четырех школах Владивостока, повреждению асфальта и обрушению подпорных стен в городе, сообщает региональное... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T04:02
2023-08-24T04:02
2023-08-24T04:02
происшествия
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уссурийск
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ВЛАДИВОСТОК, 24 авг – РИА Новости. Накрывшие Приморье ливни привели подтоплениям в четырех школах Владивостока, повреждению асфальта и обрушению подпорных стен в городе, сообщает региональное правительство. В Приморье действует штормовое предупреждение. В среду из-за выхода фронтальных разделов начались ливни, в ряде населенных пунктов они привели к подтоплениям. Во Владивостоке затопило дороги. "На 19.00 (12.00 мск) 23 августа в городе выпало 109 миллиметров осадков. Из-за сильных дождей обрушены три подпорные стены, подтоплены четыре школы, зафиксированы сходы грунта, повреждено асфальтовое покрытие", - говорится в сообщении. На утро четверга последствия стихии ликвидируют свыше 90 человек, работает 100 единиц техники. Они убирают наносы. По данным властей, в Уссурийске выпало 78 миллиметров осадков, что привело к подъему воды в реках. В пунктах временного размещения находится 121 человек. В городе подтоплено три многоквартирных дома и 17 придомовых территорий частного сектора, ведется откачка воды. В поселке Партизан в районе железнодорожного моста отсутствует автомобильное сообщение. В целом в районах Приморья есть переливы на дорогах, отмечается подтопление домов, частных подворий. В пятницу в регион зайдет новый циклон, в течение суток в среднем ожидается до 55 миллиметров осадков. В Приморье с 15 августа действует региональный режим ЧС: тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки, были подтоплены тысячи домов.
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происшествия, владивосток, уссурийск
Происшествия, Владивосток, Уссурийск
Во Владивостоке после сильных ливней затопило четыре школы
Во Владивостоке ливни затопили четыре школы и повредили подпорные стены зданий
ВЛАДИВОСТОК, 24 авг – РИА Новости. Накрывшие Приморье ливни привели подтоплениям в четырех школах Владивостока, повреждению асфальта и обрушению подпорных стен в городе, сообщает региональное правительство.
В Приморье действует штормовое предупреждение. В среду из-за выхода фронтальных разделов начались ливни, в ряде населенных пунктов они привели к подтоплениям. Во Владивостоке затопило дороги.
В Приморье ливни нарушили транспортное сообщение в четырех районах
"На 19.00 (12.00 мск) 23 августа в городе выпало 109 миллиметров осадков. Из-за сильных дождей обрушены три подпорные стены, подтоплены четыре школы, зафиксированы сходы грунта, повреждено асфальтовое покрытие", - говорится в сообщении.
На утро четверга последствия стихии ликвидируют свыше 90 человек, работает 100 единиц техники. Они убирают наносы.
По данным властей, в Уссурийске
выпало 78 миллиметров осадков, что привело к подъему воды в реках. В пунктах временного размещения находится 121 человек. В городе подтоплено три многоквартирных дома и 17 придомовых территорий частного сектора, ведется откачка воды. В поселке Партизан в районе железнодорожного моста отсутствует автомобильное сообщение.
В целом в районах Приморья есть переливы на дорогах, отмечается подтопление домов, частных подворий. В пятницу в регион зайдет новый циклон, в течение суток в среднем ожидается до 55 миллиметров осадков.
В Приморье с 15 августа действует региональный режим ЧС: тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки, были подтоплены тысячи домов.
Wildberries оценил сумму ущерба на складе в Электростали после ливня