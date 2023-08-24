https://ria.ru/20230824/livni-1891876473.html

Во Владивостоке после сильных ливней затопило четыре школы

Во Владивостоке после сильных ливней затопило четыре школы - РИА Новости, 24.08.2023

Во Владивостоке после сильных ливней затопило четыре школы

Накрывшие Приморье ливни привели подтоплениям в четырех школах Владивостока, повреждению асфальта и обрушению подпорных стен в городе, сообщает региональное... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T04:02

2023-08-24T04:02

2023-08-24T04:02

происшествия

владивосток

уссурийск

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ВЛАДИВОСТОК, 24 авг – РИА Новости. Накрывшие Приморье ливни привели подтоплениям в четырех школах Владивостока, повреждению асфальта и обрушению подпорных стен в городе, сообщает региональное правительство. В Приморье действует штормовое предупреждение. В среду из-за выхода фронтальных разделов начались ливни, в ряде населенных пунктов они привели к подтоплениям. Во Владивостоке затопило дороги. "На 19.00 (12.00 мск) 23 августа в городе выпало 109 миллиметров осадков. Из-за сильных дождей обрушены три подпорные стены, подтоплены четыре школы, зафиксированы сходы грунта, повреждено асфальтовое покрытие", - говорится в сообщении. На утро четверга последствия стихии ликвидируют свыше 90 человек, работает 100 единиц техники. Они убирают наносы. По данным властей, в Уссурийске выпало 78 миллиметров осадков, что привело к подъему воды в реках. В пунктах временного размещения находится 121 человек. В городе подтоплено три многоквартирных дома и 17 придомовых территорий частного сектора, ведется откачка воды. В поселке Партизан в районе железнодорожного моста отсутствует автомобильное сообщение. В целом в районах Приморья есть переливы на дорогах, отмечается подтопление домов, частных подворий. В пятницу в регион зайдет новый циклон, в течение суток в среднем ожидается до 55 миллиметров осадков. В Приморье с 15 августа действует региональный режим ЧС: тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки, были подтоплены тысячи домов.

https://ria.ru/20230823/primore-1891642337.html

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владивосток

уссурийск

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происшествия, владивосток, уссурийск