https://ria.ru/20230824/ledniki-1892062350.html

Эксперты: до 80 процентов ледников итальянских Альп исчезнут

Эксперты: до 80 процентов ледников итальянских Альп исчезнут - РИА Новости, 24.08.2023

Эксперты: до 80 процентов ледников итальянских Альп исчезнут

До 80% ледников в итальянских Альпах рискуют исчезнуть к 2060 году в результате климатических изменений, что приведет ко все более сильным засухам через 30-40... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T18:18

2023-08-24T18:18

2023-08-24T18:18

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РИМ, 24 авг – РИА Новости. До 80% ледников в итальянских Альпах рискуют исчезнуть к 2060 году в результате климатических изменений, что приведет ко все более сильным засухам через 30-40 лет, утверждают участники научной экспедиции на крупнейший долинный ледник страны Форни. Первый этап этого восхождения, организованного Итальянским гляциологическим комитетом (Cgi) совместно с местным отделением организации Greenpeace (признана в РФ нежелательной), завершился в четверг. Он проходил с 21 по 24 августа, когда из-за африканского циклона "Нерон" на Апеннины пришла новая "волна" аномального зноя. Участники экспедиции отметили, что изменения на леднике Форни видны невооруженным глазом: с середины XIX века он утратил уже около 10 квадратных километров, то есть примерно половину своей площади. Менее чем за десять последних лет передняя часть ледника отступила примерно на 400 метров. "Ледник Форни из-за таяния льда теряет сейчас на 50% больше толщины, чем в 2022 году. В самой нижней части ледникового языка наши измерения во время экспедиции показали потерю 37 сантиметров толщины льда всего за четыре дня. Это значительно больше среднего показателя, который обычно составлял здесь шесть сантиметров в день", - заявила журналистам член Cgi, профессор географии Миланского госуниверситета Гульелмина Диолаюти. По ее словам, ответственность за климатические изменения несет человек, глобальное потепление обусловлено антропогенным фактором. Ярким свидетельством этих процессов, как отмечает Диолаюти, является таяние ледников в результате значительного повышения температуры воздуха. "Прогнозы, основанные на имеющихся в нашем распоряжении климатических сценариях, предполагают, что к 2060 году до 80% поверхности итальянских альпийских ледников исчезнет, что окажет огромное влияние на объемы сбрасываемой талой воды. Без этих ледников через 30-40 лет нас ожидают все более сильные засухи", - подчеркнула Диолаюти.

https://ria.ru/20230821/ledniki-1891337208.html

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альпы, россия, greenpeace