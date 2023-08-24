Рейтинг@Mail.ru
Эксперты: до 80 процентов ледников итальянских Альп исчезнут - РИА Новости, 24.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/ledniki-1892062350.html
Эксперты: до 80 процентов ледников итальянских Альп исчезнут
Эксперты: до 80 процентов ледников итальянских Альп исчезнут - РИА Новости, 24.08.2023
Эксперты: до 80 процентов ледников итальянских Альп исчезнут
До 80% ледников в итальянских Альпах рискуют исчезнуть к 2060 году в результате климатических изменений, что приведет ко все более сильным засухам через 30-40... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T18:18
2023-08-24T18:18
альпы
россия
greenpeace
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98727/17/987271700_0:180:3456:2124_1920x0_80_0_0_791e29987cc8d17147f7b2e25b5fb67f.jpg
РИМ, 24 авг – РИА Новости. До 80% ледников в итальянских Альпах рискуют исчезнуть к 2060 году в результате климатических изменений, что приведет ко все более сильным засухам через 30-40 лет, утверждают участники научной экспедиции на крупнейший долинный ледник страны Форни. Первый этап этого восхождения, организованного Итальянским гляциологическим комитетом (Cgi) совместно с местным отделением организации Greenpeace (признана в РФ нежелательной), завершился в четверг. Он проходил с 21 по 24 августа, когда из-за африканского циклона "Нерон" на Апеннины пришла новая "волна" аномального зноя. Участники экспедиции отметили, что изменения на леднике Форни видны невооруженным глазом: с середины XIX века он утратил уже около 10 квадратных километров, то есть примерно половину своей площади. Менее чем за десять последних лет передняя часть ледника отступила примерно на 400 метров. "Ледник Форни из-за таяния льда теряет сейчас на 50% больше толщины, чем в 2022 году. В самой нижней части ледникового языка наши измерения во время экспедиции показали потерю 37 сантиметров толщины льда всего за четыре дня. Это значительно больше среднего показателя, который обычно составлял здесь шесть сантиметров в день", - заявила журналистам член Cgi, профессор географии Миланского госуниверситета Гульелмина Диолаюти. По ее словам, ответственность за климатические изменения несет человек, глобальное потепление обусловлено антропогенным фактором. Ярким свидетельством этих процессов, как отмечает Диолаюти, является таяние ледников в результате значительного повышения температуры воздуха. "Прогнозы, основанные на имеющихся в нашем распоряжении климатических сценариях, предполагают, что к 2060 году до 80% поверхности итальянских альпийских ледников исчезнет, что окажет огромное влияние на объемы сбрасываемой талой воды. Без этих ледников через 30-40 лет нас ожидают все более сильные засухи", - подчеркнула Диолаюти.
https://ria.ru/20230821/ledniki-1891337208.html
https://ria.ru/20230808/lednik-1888834027.html
альпы
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98727/17/987271700_192:0:3264:2304_1920x0_80_0_0_3f271e752cb587222caa7d70111e33dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
альпы, россия, greenpeace
Альпы, Россия, Greenpeace
Эксперты: до 80 процентов ледников итальянских Альп исчезнут

Эксперты: до 80 процентов ледников итальянских Альп исчезнут к 2060 году

© РИА Новости / Юлия БатырьДоломитовые Альпы
Доломитовые Альпы - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Юлия Батырь
Доломитовые Альпы. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 24 авг – РИА Новости. До 80% ледников в итальянских Альпах рискуют исчезнуть к 2060 году в результате климатических изменений, что приведет ко все более сильным засухам через 30-40 лет, утверждают участники научной экспедиции на крупнейший долинный ледник страны Форни.
Первый этап этого восхождения, организованного Итальянским гляциологическим комитетом (Cgi) совместно с местным отделением организации Greenpeace (признана в РФ нежелательной), завершился в четверг. Он проходил с 21 по 24 августа, когда из-за африканского циклона "Нерон" на Апеннины пришла новая "волна" аномального зноя.
В австрийских Альпах - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Ученые предрекли австрийским ледникам полное исчезновение
21 августа, 17:11
Участники экспедиции отметили, что изменения на леднике Форни видны невооруженным глазом: с середины XIX века он утратил уже около 10 квадратных километров, то есть примерно половину своей площади. Менее чем за десять последних лет передняя часть ледника отступила примерно на 400 метров.
«
"Ледник Форни из-за таяния льда теряет сейчас на 50% больше толщины, чем в 2022 году. В самой нижней части ледникового языка наши измерения во время экспедиции показали потерю 37 сантиметров толщины льда всего за четыре дня. Это значительно больше среднего показателя, который обычно составлял здесь шесть сантиметров в день", - заявила журналистам член Cgi, профессор географии Миланского госуниверситета Гульелмина Диолаюти.
По ее словам, ответственность за климатические изменения несет человек, глобальное потепление обусловлено антропогенным фактором. Ярким свидетельством этих процессов, как отмечает Диолаюти, является таяние ледников в результате значительного повышения температуры воздуха.
«
"Прогнозы, основанные на имеющихся в нашем распоряжении климатических сценариях, предполагают, что к 2060 году до 80% поверхности итальянских альпийских ледников исчезнет, что окажет огромное влияние на объемы сбрасываемой талой воды. Без этих ледников через 30-40 лет нас ожидают все более сильные засухи", - подчеркнула Диолаюти.
Ледник Водопадный - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
В Республике Алтай порозовел ледник
8 августа, 13:04
 
АльпыРоссияGreenpeace
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала