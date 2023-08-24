https://ria.ru/20230824/kaska-1891873735.html
МЧС рассказало, какой удар способна выдержать каска пожарного
МЧС рассказало, какой удар способна выдержать каска пожарного - РИА Новости, 24.08.2023
МЧС рассказало, какой удар способна выдержать каска пожарного
Каска пожарного не только защищает голову и лицо огнеборца при тушении возгораний и проведении аварийно-спасательных работ в зоне ЧС; она еще в состоянии... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T02:52
2023-08-24T02:52
2023-08-24T02:52
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Каска пожарного не только защищает голову и лицо огнеборца при тушении возгораний и проведении аварийно-спасательных работ в зоне ЧС; она еще в состоянии выдержать нагрузку при вертикальном ударе силой в восемь килограммов, сообщает МЧС России. Ведомство напоминает, что пожарная каска - неотъемлемая часть боевого снаряжения. Она защищает голову и лицо огнеборца при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. "Каска способна выдержать вертикальный удар тупого предмета энергией 80 Дж", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале министерства. Спасатели уточняют, что это равноценно силе воздействия в восемь килограммов. Ранее сообщалось, что теплоотражающий костюм пожарного ТОК-800, внешне напоминающий серебристый космический скафандр, позволяет проводить работы в очаге возгорания при температуре до 800 градусов.
https://ria.ru/20230804/pozharnye-1888092839.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
МЧС рассказало, какой удар способна выдержать каска пожарного
МЧС: каска пожарного выдерживает вертикальный удар массой в восемь килограмм
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.
Каска пожарного не только защищает голову и лицо огнеборца при тушении возгораний и проведении аварийно-спасательных работ в зоне ЧС; она еще в состоянии выдержать нагрузку при вертикальном ударе силой в восемь килограммов, сообщает
МЧС России.
Ведомство напоминает, что пожарная каска - неотъемлемая часть боевого снаряжения. Она защищает голову и лицо огнеборца при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.
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"Каска способна выдержать вертикальный удар тупого предмета энергией 80 Дж", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале министерства.
Спасатели уточняют, что это равноценно силе воздействия в восемь килограммов.
Ранее сообщалось, что теплоотражающий костюм пожарного ТОК-800, внешне напоминающий серебристый космический скафандр, позволяет проводить работы в очаге возгорания при температуре до 800 градусов.
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