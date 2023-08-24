https://ria.ru/20230824/kaska-1891873735.html

МЧС рассказало, какой удар способна выдержать каска пожарного

МЧС рассказало, какой удар способна выдержать каска пожарного - РИА Новости, 24.08.2023

МЧС рассказало, какой удар способна выдержать каска пожарного

Каска пожарного не только защищает голову и лицо огнеборца при тушении возгораний и проведении аварийно-спасательных работ в зоне ЧС; она еще в состоянии... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T02:52

2023-08-24T02:52

2023-08-24T02:52

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564960048_0:483:2782:2048_1920x0_80_0_0_09510bdd66e5249a37570d89eff52d33.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Каска пожарного не только защищает голову и лицо огнеборца при тушении возгораний и проведении аварийно-спасательных работ в зоне ЧС; она еще в состоянии выдержать нагрузку при вертикальном ударе силой в восемь килограммов, сообщает МЧС России. Ведомство напоминает, что пожарная каска - неотъемлемая часть боевого снаряжения. Она защищает голову и лицо огнеборца при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. "Каска способна выдержать вертикальный удар тупого предмета энергией 80 Дж", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале министерства. Спасатели уточняют, что это равноценно силе воздействия в восемь килограммов. Ранее сообщалось, что теплоотражающий костюм пожарного ТОК-800, внешне напоминающий серебристый космический скафандр, позволяет проводить работы в очаге возгорания при температуре до 800 градусов.

https://ria.ru/20230804/pozharnye-1888092839.html

https://ria.ru/20230421/sobaki-spasateli-1866778624.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия