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Медвежья услуга. Болгария обрекла солдат ВСУ на гибель
Медвежья услуга. Болгария обрекла солдат ВСУ на гибель - РИА Новости, 24.08.2023
Медвежья услуга. Болгария обрекла солдат ВСУ на гибель
Болгария приняла решение передать Украине партию БТР-60 с настолько слабой броней, что они могут быть пробиты даже пулеметной очередью, написал обозреватель... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T02:00
2023-08-24T02:00
2023-08-24T02:00
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Болгария приняла решение передать Украине партию БТР-60 с настолько слабой броней, что они могут быть пробиты даже пулеметной очередью, написал обозреватель Forbes Дэвид Экс."Колесный бронетранспортер БТР-60 выпуска 1960-х годов является бронетранспортером в основном только по названию. Да, он на колесах. Да, он перевозит личный состав. Нет, он не бронирован в какой-либо значимой степени", — отметил он.По словам Экса, усовершенствования БТР-60 не помогли устранить их главный изъян — девятимиллиметровую броню, которую может пробить даже пулемет. Автор статьи добавил, что готовность Украины принять на вооружение сотню старых бронемашин говорит лишь о ее ненасытности.В материале также отмечается, что передача Украине партии БТР никак не повлияет на обороноспособность Болгарии.Ранее министр обороны Болгарии Тодор Тагарев объявил о решении безвозмездно передать Украине сотню старых БТР, однако уточнил, что сроки предоставления бронетранспортеров могут быть увеличены из-за необходимости получить одобрение парламента.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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в мире, болгария, украина, россия, сергей лавров, нато, forbes
Специальная военная операция на Украине, В мире, Болгария, Украина, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Forbes
Медвежья услуга. Болгария обрекла солдат ВСУ на гибель
Forbes: болгарские БТР-60, передаваемые ВСУ, легко поражаются даже из пулемета
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.
Болгария приняла решение передать Украине партию БТР-60 с настолько слабой броней, что они могут быть пробиты даже пулеметной очередью, написал обозреватель Forbes
Дэвид Экс.
"Колесный бронетранспортер БТР-60 выпуска 1960-х годов является бронетранспортером в основном только по названию. Да, он на колесах. Да, он перевозит личный состав. Нет, он не бронирован в какой-либо значимой степени", — отметил он.
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По словам Экса, усовершенствования БТР-60 не помогли устранить их главный изъян — девятимиллиметровую броню, которую может пробить даже пулемет. Автор статьи добавил, что готовность Украины принять на вооружение сотню старых бронемашин говорит лишь о ее ненасытности.
В материале также отмечается, что передача Украине партии БТР никак не повлияет на обороноспособность Болгарии.
Ранее министр обороны Болгарии Тодор Тагарев объявил о решении безвозмездно передать Украине сотню старых БТР, однако уточнил, что сроки предоставления бронетранспортеров могут быть увеличены из-за необходимости получить одобрение парламента.
Россия
ранее направила странам НАТО
ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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