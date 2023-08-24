https://ria.ru/20230824/bolgariya-1891872605.html

Медвежья услуга. Болгария обрекла солдат ВСУ на гибель

Медвежья услуга. Болгария обрекла солдат ВСУ на гибель - РИА Новости, 24.08.2023

Медвежья услуга. Болгария обрекла солдат ВСУ на гибель

Болгария приняла решение передать Украине партию БТР-60 с настолько слабой броней, что они могут быть пробиты даже пулеметной очередью, написал обозреватель... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T02:00

2023-08-24T02:00

2023-08-24T02:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Болгария приняла решение передать Украине партию БТР-60 с настолько слабой броней, что они могут быть пробиты даже пулеметной очередью, написал обозреватель Forbes Дэвид Экс."Колесный бронетранспортер БТР-60 выпуска 1960-х годов является бронетранспортером в основном только по названию. Да, он на колесах. Да, он перевозит личный состав. Нет, он не бронирован в какой-либо значимой степени", — отметил он.По словам Экса, усовершенствования БТР-60 не помогли устранить их главный изъян — девятимиллиметровую броню, которую может пробить даже пулемет. Автор статьи добавил, что готовность Украины принять на вооружение сотню старых бронемашин говорит лишь о ее ненасытности.В материале также отмечается, что передача Украине партии БТР никак не повлияет на обороноспособность Болгарии.Ранее министр обороны Болгарии Тодор Тагарев объявил о решении безвозмездно передать Украине сотню старых БТР, однако уточнил, что сроки предоставления бронетранспортеров могут быть увеличены из-за необходимости получить одобрение парламента.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20230823/otstuplenie-1891852052.html

https://ria.ru/20230824/general-1891869852.html

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в мире, болгария, украина, россия, сергей лавров, нато, forbes