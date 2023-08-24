В Москве арестовали водителя каршеринга, сбившего ребенка на "зебре"
Водителя каршеринга, сбившего пятилетнего мальчика на юге Москвы, арестовали
© Фото : Прокуратура МосквыМесто ДТП с участием водителя каршеринга, который совершил наезд на малолетнего в Москве
Место ДТП с участием водителя каршеринга, который совершил наезд на малолетнего в Москве
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Водителя каршеринга, сбившего пятилетнего мальчика на юге Москвы, заключили под стражу, сообщается в телеграм-канале прокуратуры столицы.
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"С учетом позиции прокуратуры Юго-Западного административного округа суд избрал в отношении 27-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе.
Ранее в прокуратуре сообщали, что 22 августа пьяный водитель без прав за рулём на машине из каршеринга сбил пятилетнего ребёнка, который с мамой переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на Веневской улице в Москве, ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.
Мужчина вину признал, но давать показания отказался.
Отмечается, что обвиняемый арендовал автомобиль под чужой учетной записью, на месте аварии отказался от прохождения медицинского освидетельствования на опьянение.
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"Поскольку обвиняемый в мае 2022 года был осужден приговором Солнечногорского городского суда Московской области за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ, с назначением наказания в виде обязательных работ на срок 180 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев его действия дополнительно квалифицированы по части 2 статьи 264.1 УК РФ", - добавляется в сообщении.