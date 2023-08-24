https://ria.ru/20230824/arest-1892062070.html

В Москве арестовали водителя каршеринга, сбившего ребенка на "зебре"

В Москве арестовали водителя каршеринга, сбившего ребенка на "зебре" - РИА Новости, 24.08.2023

В Москве арестовали водителя каршеринга, сбившего ребенка на "зебре"

Водителя каршеринга, сбившего пятилетнего мальчика на юге Москвы, заключили под стражу, сообщается в телеграм-канале прокуратуры столицы. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T18:16

2023-08-24T18:16

2023-08-24T18:16

происшествия

москва

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Водителя каршеринга, сбившего пятилетнего мальчика на юге Москвы, заключили под стражу, сообщается в телеграм-канале прокуратуры столицы. "С учетом позиции прокуратуры Юго-Западного административного округа суд избрал в отношении 27-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе. Ранее в прокуратуре сообщали, что 22 августа пьяный водитель без прав за рулём на машине из каршеринга сбил пятилетнего ребёнка, который с мамой переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на Веневской улице в Москве, ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Мужчина вину признал, но давать показания отказался. Отмечается, что обвиняемый арендовал автомобиль под чужой учетной записью, на месте аварии отказался от прохождения медицинского освидетельствования на опьянение. "Поскольку обвиняемый в мае 2022 года был осужден приговором Солнечногорского городского суда Московской области за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ, с назначением наказания в виде обязательных работ на срок 180 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев его действия дополнительно квалифицированы по части 2 статьи 264.1 УК РФ", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20230512/dtp-1871239626.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, московская область (подмосковье), россия