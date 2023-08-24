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В Москве арестовали водителя каршеринга, сбившего ребенка на "зебре" - РИА Новости, 24.08.2023
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18:16 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/arest-1892062070.html
В Москве арестовали водителя каршеринга, сбившего ребенка на "зебре"
В Москве арестовали водителя каршеринга, сбившего ребенка на "зебре" - РИА Новости, 24.08.2023
В Москве арестовали водителя каршеринга, сбившего ребенка на "зебре"
Водителя каршеринга, сбившего пятилетнего мальчика на юге Москвы, заключили под стражу, сообщается в телеграм-канале прокуратуры столицы. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T18:16
2023-08-24T18:16
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Водителя каршеринга, сбившего пятилетнего мальчика на юге Москвы, заключили под стражу, сообщается в телеграм-канале прокуратуры столицы. "С учетом позиции прокуратуры Юго-Западного административного округа суд избрал в отношении 27-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе. Ранее в прокуратуре сообщали, что 22 августа пьяный водитель без прав за рулём на машине из каршеринга сбил пятилетнего ребёнка, который с мамой переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на Веневской улице в Москве, ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Мужчина вину признал, но давать показания отказался. Отмечается, что обвиняемый арендовал автомобиль под чужой учетной записью, на месте аварии отказался от прохождения медицинского освидетельствования на опьянение. "Поскольку обвиняемый в мае 2022 года был осужден приговором Солнечногорского городского суда Московской области за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ, с назначением наказания в виде обязательных работ на срок 180 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев его действия дополнительно квалифицированы по части 2 статьи 264.1 УК РФ", - добавляется в сообщении.
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московская область (подмосковье)
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Наталья Макарова
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происшествия, москва, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия
В Москве арестовали водителя каршеринга, сбившего ребенка на "зебре"

Водителя каршеринга, сбившего пятилетнего мальчика на юге Москвы, арестовали

© Фото : Прокуратура МосквыМесто ДТП с участием водителя каршеринга, который совершил наезд на малолетнего в Москве
Место ДТП с участием водителя каршеринга, который совершил наезд на малолетнего в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Фото : Прокуратура Москвы
Место ДТП с участием водителя каршеринга, который совершил наезд на малолетнего в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Водителя каршеринга, сбившего пятилетнего мальчика на юге Москвы, заключили под стражу, сообщается в телеграм-канале прокуратуры столицы.
«
"С учетом позиции прокуратуры Юго-Западного административного округа суд избрал в отношении 27-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе.
Ранее в прокуратуре сообщали, что 22 августа пьяный водитель без прав за рулём на машине из каршеринга сбил пятилетнего ребёнка, который с мамой переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на Веневской улице в Москве, ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.
Мужчина вину признал, но давать показания отказался.
Отмечается, что обвиняемый арендовал автомобиль под чужой учетной записью, на месте аварии отказался от прохождения медицинского освидетельствования на опьянение.
«
"Поскольку обвиняемый в мае 2022 года был осужден приговором Солнечногорского городского суда Московской области за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ, с назначением наказания в виде обязательных работ на срок 180 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев его действия дополнительно квалифицированы по части 2 статьи 264.1 УК РФ", - добавляется в сообщении.
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