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Россия заинтересована в углублении связей с Африкой, заявил Путин
Россия заинтересована в углублении связей с Африкой, заявил Путин - РИА Новости, 24.08.2023
Россия заинтересована в углублении связей с Африкой, заявил Путин
РФ искренне заинтересована в углублении связей с африканским континентом и будет реализовывать проекты в самых разных областях, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T12:50
2023-08-24T12:50
2023-08-24T12:50
брикс
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. РФ искренне заинтересована в углублении связей с африканским континентом и будет реализовывать проекты в самых разных областях, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Со своей стороны Россия искренне заинтересована в дальнейшем углублении многоплановых связей с африканским континентом, и будем эти связи активно продвигать на деле. Реализовывать новые совместные проекты в самых разных областях", - сказал Путин, выступая на саммите БРИКС по видеосвязи. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
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брикс, владимир путин, в мире
БРИКС, Владимир Путин, В мире
Россия заинтересована в углублении связей с Африкой, заявил Путин
Путин: Россия заинтересована в углублении связей с африканским континентом