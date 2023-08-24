https://ria.ru/20230824/afrika-1891950927.html

Россия заинтересована в углублении связей с Африкой, заявил Путин

Россия заинтересована в углублении связей с Африкой, заявил Путин - РИА Новости, 24.08.2023

Россия заинтересована в углублении связей с Африкой, заявил Путин

РФ искренне заинтересована в углублении связей с африканским континентом и будет реализовывать проекты в самых разных областях, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T12:50

2023-08-24T12:50

2023-08-24T12:50

брикс

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. РФ искренне заинтересована в углублении связей с африканским континентом и будет реализовывать проекты в самых разных областях, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Со своей стороны Россия искренне заинтересована в дальнейшем углублении многоплановых связей с африканским континентом, и будем эти связи активно продвигать на деле. Реализовывать новые совместные проекты в самых разных областях", - сказал Путин, выступая на саммите БРИКС по видеосвязи. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брикс, владимир путин, в мире