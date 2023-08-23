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Зеленский нарушил собственный закон о декоммунизации, заявил Азаров - РИА Новости, 23.08.2023
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11:56 23.08.2023 (обновлено: 13:32 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/zelenskiy-1891702278.html
Зеленский нарушил собственный закон о декоммунизации, заявил Азаров
Зеленский нарушил собственный закон о декоммунизации, заявил Азаров - РИА Новости, 23.08.2023
Зеленский нарушил собственный закон о декоммунизации, заявил Азаров
Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский нарушил украинский закон, запрещающий публичную демонстрацию деятелей международного... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T11:56
2023-08-23T13:32
в мире
дания
николай азаров (политик)
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский нарушил украинский закон, запрещающий публичную демонстрацию деятелей международного коммунистического движения, сфотографировавшись в ходе визита в Данию на фоне гобелена с Владимиром Лениным. "Зеленский выложил на своих официальных ресурсах изображение гобелена из посещенного им дворца королевы Дании. И тем самым он нарушил собственный же закон, запрещающий публичную демонстрацию деятелей международного коммунистического движения. А на этом гобелене прекрасно видны портреты Мао и Ленина", - написал Азаров на своей странице в социальной сети Facebook*.Он отметил, что на Украине даже за хранение портретов Ленина давали тюремные сроки. Азаров задается вопросом, как теперь накажут Зеленского? Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, дания, николай азаров (политик), владимир зеленский, украина
В мире, Дания, Николай Азаров (политик), Владимир Зеленский, Украина
Зеленский нарушил собственный закон о декоммунизации, заявил Азаров

Азаров: Зеленский нарушил закон, сфотографировавшись на фоне гобелена с Лениным

© Фото : Office of the President of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский во время посещения Кристианборгского замка в Копенгагене
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Кристианборгского замка в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский нарушил украинский закон, запрещающий публичную демонстрацию деятелей международного коммунистического движения, сфотографировавшись в ходе визита в Данию на фоне гобелена с Владимиром Лениным.
© The Royal House of DenmarkРисунок гобелена, расположенного Кристиансборгском замке в Копенгагене
Рисунок гобелена, расположенного Кристиансборгском замке в Копенгагене
© The Royal House of Denmark
Рисунок гобелена, расположенного Кристиансборгском замке в Копенгагене
"Зеленский выложил на своих официальных ресурсах изображение гобелена из посещенного им дворца королевы Дании. И тем самым он нарушил собственный же закон, запрещающий публичную демонстрацию деятелей международного коммунистического движения. А на этом гобелене прекрасно видны портреты Мао и Ленина", - написал Азаров на своей странице в социальной сети Facebook*.
Он отметил, что на Украине даже за хранение портретов Ленина давали тюремные сроки. Азаров задается вопросом, как теперь накажут Зеленского?
Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года.
© Фото : Office of the President of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский во время посещения Кристианборгского замка в Копенгагене
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Кристианборгского замка в Копенгагене
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Кристианборгского замка в Копенгагене
© Фото : Office of the President of Ukraine
1 из 2
© Фото : Office of the President of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский во время посещения Кристианборгского замка в Копенгагене
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Кристианборгского замка в Копенгагене
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Кристианборгского замка в Копенгагене
© Фото : Office of the President of Ukraine
2 из 2
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Кристианборгского замка в Копенгагене
© Фото : Office of the President of Ukraine
1 из 2
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Кристианборгского замка в Копенгагене
© Фото : Office of the President of Ukraine
2 из 2
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреДанияНиколай Азаров (политик)Владимир ЗеленскийУкраина
 
 
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