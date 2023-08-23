https://ria.ru/20230823/zelenskiy-1891702278.html

Зеленский нарушил собственный закон о декоммунизации, заявил Азаров

Зеленский нарушил собственный закон о декоммунизации, заявил Азаров - РИА Новости, 23.08.2023

Зеленский нарушил собственный закон о декоммунизации, заявил Азаров

Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский нарушил украинский закон, запрещающий публичную демонстрацию деятелей международного... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T11:56

2023-08-23T11:56

2023-08-23T13:32

в мире

дания

николай азаров (политик)

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский нарушил украинский закон, запрещающий публичную демонстрацию деятелей международного коммунистического движения, сфотографировавшись в ходе визита в Данию на фоне гобелена с Владимиром Лениным. "Зеленский выложил на своих официальных ресурсах изображение гобелена из посещенного им дворца королевы Дании. И тем самым он нарушил собственный же закон, запрещающий публичную демонстрацию деятелей международного коммунистического движения. А на этом гобелене прекрасно видны портреты Мао и Ленина", - написал Азаров на своей странице в социальной сети Facebook*.Он отметил, что на Украине даже за хранение портретов Ленина давали тюремные сроки. Азаров задается вопросом, как теперь накажут Зеленского? Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230727/zelenskiy-1886586433.html

дания

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, дания, николай азаров (политик), владимир зеленский, украина