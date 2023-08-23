Зеленский нарушил собственный закон о декоммунизации, заявил Азаров

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский нарушил украинский закон, запрещающий публичную демонстрацию деятелей международного коммунистического движения, сфотографировавшись в ходе визита в Данию на фоне гобелена с Владимиром Лениным. "Зеленский выложил на своих официальных ресурсах изображение гобелена из посещенного им дворца королевы Дании. И тем самым он нарушил собственный же закон, запрещающий публичную демонстрацию деятелей международного коммунистического движения. А на этом гобелене прекрасно видны портреты Мао и Ленина", - написал Азаров на своей странице в социальной сети Facebook*.Он отметил, что на Украине даже за хранение портретов Ленина давали тюремные сроки. Азаров задается вопросом, как теперь накажут Зеленского? Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский нарушил украинский закон, запрещающий публичную демонстрацию деятелей международного коммунистического движения, сфотографировавшись в ходе визита в Данию на фоне гобелена с Владимиром Лениным.
Рисунок гобелена, расположенного Кристиансборгском замке в Копенгагене
"Зеленский выложил на своих официальных ресурсах изображение гобелена из посещенного им дворца королевы Дании. И тем самым он нарушил собственный же закон, запрещающий публичную демонстрацию деятелей международного коммунистического движения. А на этом гобелене прекрасно видны портреты Мао и Ленина", - написал Азаров на своей странице в социальной сети Facebook*.
Он отметил, что на Украине даже за хранение портретов Ленина давали тюремные сроки. Азаров задается вопросом, как теперь накажут Зеленского?
Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года.
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